Diputado electo Bladimir Sonco amenazó a trabajador de Seda Juliaca por cortarle el agua: “Voy a venir por tu cabeza”

El diputado electo por Puno, Bladimir Sonco Villanueva, quedó en el centro de la polémica luego de que se difundiera un video en el que amenaza a un trabajador de la empresa Seda Juliaca que acudió a su vivienda para ejecutar un corte del servicio de agua potable. Tras la difusión de las imágenes, el partido Ahora Nación anunció el inicio de un proceso de investigación interna.
En el video, grabado por el propio trabajador de Seda Juliaca, se observa a Sonco increpando al empleado mientras este realizaba sus labores. Durante el intercambio, el legislador electo lanza frases amenazantes como: “El 28 de julio quiero ver tu cabeza... Te quiero ver fuera... Voy a venir por tu cabeza”, mientras el trabajador intenta calmar la situación respondiendo: “Ya, amiguito, ya”.
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La empresa suministradora de agua potable emitió un pronunciamiento rechazando este tipo de actitudes contra sus trabajadores. “Ningún trabajador debe ser objeto de insultos, amenazas o cualquier forma de violencia por cumplir con las funciones que le han sido encomendadas”, señaló la EPS. Asimismo, precisó que el predio intervenido registraba una deuda acumulada de 25 meses y una reconexión irregular del servicio de agua potable.
Las imágenes generaron cuestionamientos debido a que Sonco aún no asume oficialmente el cargo de diputado, pero ya cuenta con credenciales tras haber sido proclamado como representante para el próximo Congreso bicameral.
Ahora Nación abre investigación
Luego de conocerse el incidente, el Comité Ejecutivo Nacional de Ahora Nación emitió un comunicado informando que el Tribunal Nacional de Ética del partido abrió un proceso disciplinario contra Vladimir Sonco.
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Según el pronunciamiento, la investigación se realizará respetando el debido proceso y tomando en cuenta tanto los hechos difundidos públicamente como el comunicado emitido por Seda Juliaca sobre lo ocurrido.
Ángel Meneses condena lo ocurrido
El diputado electo de Ahora Nación por Lima, Ángel Meneses, lamentó el comportamiento de su colega y aseguró que la agrupación política no respalda este tipo de conductas.
“El partido institucionalmente ha tomado las cartas en el asunto porque para eso existen las instancias respectivas del órgano de disciplina que tomará el conducto regular para las sanciones correspondientes”, declaró ante las cámaras de Latina Noticias.
Asimismo, sostuvo que estos hechos “no los compartimos” y que la organización política promueve el respeto hacia todos los ciudadanos y el fortalecimiento de la institucionalidad.
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Sonco pidió disculpas
Horas después de que las imágenes se viralizaran, Helard Bladimir Sonco Villanueva publicó un comunicado en su cuenta de Facebook. En el pronunciamiento ofreció disculpas por lo que calificó como un “mal entendido” con el trabajador de EPS SedaJuliaca.
No obstante, el diputado electo no brindó mayores explicaciones sobre las expresiones que se observan en el video ni respondió a los cuestionamientos relacionados con el uso de su futura investidura durante el altercado. En su mensaje, se limitó a señalar que continuará trabajando por el desarrollo de la región Puno.
El incidente ocurre a pocas semanas de la instalación del nuevo Congreso, prevista para el 28 de julio, fecha en la que Helard Bladimir Sonco asumirá oficialmente el cargo de diputado por la región Puno en representación del partido Ahora Nación.
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