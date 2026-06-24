Cronograma de pagos del Banco de la Nación en julio: ¿Cuándo se paga el aguinaldo y sueldo?

Se acabó mayo y ya empezará a correr el nuevo cronograma de pagos de sueldos y pensiones del sector público en el Banco de la Nación. Como se sabe, esto incluye fechas de los pagos de julio para trabajadores públicos y pensionistas, estos últimos son quienes cobran primero.
Pero este mes viene con un pago extra, dado que se dará a los los trabajadores públicos el aguinaldo junto a sus remuneraciones; este es el bono de S/300 que se recibe en julio y diciembre, y que viene como beneficio por las fechas de Fiestas Patrias y Navidad.
Así, estas fechas para los empleados estatales empiezan el viernes 17 y van hasta el miércoles 22 de julio. En esas fechas, además del sueldo, los trabajadores verán el monto de S/300 por el beneficio de aguinaldo.
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Cronograma de julio
Los trabajadores públicos cobrarán su sueldo y aguinaldo en estas fechas (como se señala en la resolución ministerial):
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: viernes 17 de julio
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: lunes 20 de junio
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: martes 21 de junio
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: miércoles 22 de junio.
¿Y las pensiones?
También, cada mes, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP, quienes este julio recibirán lo que se conoce como la doble pensión.
- Apellidos A-C: martes 7 de julio
- Apellidos D-L: miércoles 8 de julio
- Apellidos M-Q: jueves 9 de julio
- Apellidos R-Z: viernes 10 de julio
- Inicio del pago a domicilio: lunes 13 de junio
- Fin de pago a domicilio: sábado 25 de junio.
Asímismo, los otros regímenes de pensiones que paga esta institución se darán en estas fechas:
- Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 25 de julio
- Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio
- Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio
- Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de julio. Pago a domicilio: del 18 al 25 de julio.
Fechas del pago del decreto 20530
Como se sabe, aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP.
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: lunes 13 de julio
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: martes 14 de julio
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: miércoles 15 de julio
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: jueves 16 de julio.
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