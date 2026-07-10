Perú

José María Balcázar reconoce que informe de ONU cambiaría las condiciones para indultar a Pedro Castillo

El presidente señaló que el dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que calificó de ilegal el arresto del exmandatario, podría ser invocado para un nuevo pedido de gracia

Guardar
Google icon
José María Balcázar dice que pronunciamiento de la ONU a favor de Pedro Castillo cambia la figura de su indulto. Radio Nacional

El presidente José María Balcázar reconoció este viernes que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), que considera ilegal el arresto de Pedro Castillo y pide su liberación inmediata, podría modificar el escenario jurídico, legal y constitucional para la concesión de un indulto.

El mandatario, que se encontraba de viaje en Cuzco en el momento de conocer el informe, señaló que el documento “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida”. Balcázar adelantó que analizará el fallo junto con el ministro de Justicia, Luis Jiménez, una vez regrese a Lima, y que el pronunciamiento de la ONU “abonaría” al petitorio que formule la defensa de Castillo.

PUBLICIDAD

“El caso de Pedro Castillo tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU”, afirmó el jefe de Estado en entrevista con Radio Nacional. Balcázar aclaró que, si bien el pronunciamiento de la ONU no lo vincula de forma directa, esté sí podría ser considerado.

¿Por qué Pedro Castillo no podría ser indultado? Foto: Composición Infobae
¿Por qué Pedro Castillo no podría ser indultado? Foto: Composición Infobae

En esa línea, el mandatario subrayó que para que un eventual indulto prospere es necesario que exista un pedido expreso y debidamente fundamentado de parte de la defensa de Castillo. “Todo lo que ha presentado anteriormente no está dentro de este contexto. Por eso es que se rechazó formalmente, porque no venía acompañado de todas las pruebas correspondientes”, explicó.

PUBLICIDAD

Expertos de la ONU se pronuncian sobre Castillo

El dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), fechado el 4 de junio y difundido el miércoles por el portal El Foco, sostiene que la detención de Pedro Castillo tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022 se realizó “sin ninguna base legal, sin una orden emitida por una autoridad judicial, sin ser informado de los motivos de su detención y sin respetar su inmunidad como presidente”.

El panel de expertos independientes concluyó, por mayoría, que la privación de libertad del exgobernante contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y solicitó al Gobierno peruano que lo ponga “inmediatamente en libertad” y le conceda una indemnización.

Imagen 72DJVDVC5VDD3FWC7BRXMYA7OI

Dos de los cinco miembros del panel, la abogada ucraniana Ganna Yudkivska y el jurista coreano Ethan Hee-Seok Shin, sostuvieron una opinión disidente al considerar que la detención de Castillo no fue arbitraria, dado que su mensaje del 7 de diciembre de 2022 constituyó un acto de ejercicio del poder y no un caso de libertad de expresión o participación política.

Desde diciembre de 2022, el expresidente se encuentra recluido en el Penal Barbadillo de Ate, tras ser detenido en flagrancia delictiva. Luego, la Corte Suprema en doble instancia validó la detención.

Vencido el plazo de la detención, se dictó la prisión preventiva por 18 meses por el fallido golpe de Estado. En diciembre de 2025, la Sala Penal Especial condenó a Castillo a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.

Temas Relacionados

José María BalcázarPedro CastilloONUperu-politica

Más Noticias

BCRP va manteniendo la tasa de referencia en 4,25 % durante casi un año

El Banco Central de Reserva decidió seguir manteniendo la tasa de interés de referencia sin cambio, a puertas del nuevo gobierno de Keiko Fujimori

BCRP va manteniendo la tasa de referencia en 4,25 % durante casi un año

Persecución termina con miniván de delincuentes estrellada y sospechosos en fuga

Los cuatro implicados lograron escapar, aunque uno de ellos arrojó el celular robado antes de huir del lugar

Persecución termina con miniván de delincuentes estrellada y sospechosos en fuga

María Reiche en el Muro de Berlín: un homenaje peruano lleva el patrimonio de Nazca al arte urbano

La imagen de la investigadora de las Líneas de Nazca será plasmada por el artista peruano Eric Cárdenas en el Muro de Berlín, en una obra que busca proyectar la memoria y el patrimonio cultural más allá de fronteras

María Reiche en el Muro de Berlín: un homenaje peruano lleva el patrimonio de Nazca al arte urbano

Precio del dólar en caída en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 10 de julio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar en caída en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 10 de julio

La Uchulú denuncia insultos y discriminación tras avanzar con el cambio de sexo en su DNI

La artista peruana compartió el impacto emocional que enfrenta por los ataques recibidos luego de iniciar el proceso judicial para modificar su identidad en documentos oficiales

La Uchulú denuncia insultos y discriminación tras avanzar con el cambio de sexo en su DNI
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización

José María Balcázar no indultaría a Pedro Castillo: Este es el poderoso motivo que impedirá tomar una decisión en favor del expresidente

El avance de la derecha y la crisis de la izquierda en América Latina: ¿Factor decisivo para el triunfo en la cuarta candidatura de Keiko Fujimori?

Lideresas que cambiaron el rumbo de América Latina: De Michelle Bachelet a Claudia Sheinbaum y ahora Keiko Fujimori

Revelan que dimisión del ministro Freddy Solano se debió, en realidad, a una denuncia de acoso y abuso sexual

ENTRETENIMIENTO

La Uchulú denuncia insultos y discriminación tras avanzar con el cambio de sexo en su DNI

La Uchulú denuncia insultos y discriminación tras avanzar con el cambio de sexo en su DNI

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Día Internacional de The Beatles: historia, fecha y motivos de una celebración global

Magaly Medina desafía a Jefferson Farfán tras sus nuevas declaraciones: “Alimaña, te tocó perder, no vas a poder”

Magaly Medina desmiente a Mario Hart por caso Korina Rivadeneira y los manda a revisar fechas: “Yo no tenía programa al aire”

DEPORTES

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 3

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 3

¿Cuándo arrancan las semifinales del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa decisiva

A qué hora juega Sporting Cristal vs Tacna Heroica: partido por octavos de final de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Universitario vs Millonarios: partido amistoso internacional en el Estadio Monumental 2026

Dónde ver España vs Bélgica HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026