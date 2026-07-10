Infantería de la Marina peruana realizó ejercicios militares junto a Marines de Estados Unidos entrenamiento de RIMPAC 2026

Peruvian Naval Light Armored Vehicles (LAV) participate in a military operation in urban terrain (MOUT) alongside Mexican Marines as part of the Rim of the Pacific (RIMPAC) military exercises held at Marine Corps Training Area Bellows (MCTAB) in Waimanalo, Hawaii, U.S., July 9, 2026. REUTERS/Marco Garcia

La Infantería de Marina del Perú fortaleció su entrenamiento internacional en el marco del Ejercicio Multinacional RIMPAC 2026, consolidando su interoperabilidad mediante actividades conjuntas con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Según reportó Zona Militar, los Comandos Anfibios peruanos participaron en prácticas de combate urbano y en maniobras de tiro coordinadas con efectivos de la República de Corea, aprovechando las capacidades de los vehículos blindados LAV II y los vehículos anfibios AAV surcoreanos, en instalaciones del USMC.

De acuerdo con lo informado por Zona Militar, el adiestramiento incluyó ejercicios tácticos y de tiro integrados entre los LAV II de la fuerza peruana y los AAV del contingente surcoreano. Esta actividad permitió afianzar los procedimientos de interoperabilidad tanto en entornos urbanos como en escenarios anfibios, optimizando la coordinación entre los distintos sistemas blindados y las unidades participantes.

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A Peruvian Naval Light Armored Vehicle (LAV) participates in a military operation in urban terrain (MOUT) as part of the Rim of the Pacific (RIMPAC) military exercises held at Marine Corps Training Area Bellows (MCTAB) in Waimanalo, Hawaii, U.S., July 9, 2026. REUTERS/Marco Garcia

Los LAV II representan uno de los principales recursos de transporte y protección de la Infantería de Marina peruana. Este modelo, desarrollado por General Dynamics Land Systems Canada, destaca por su movilidad y nivel de blindaje, lo que proporciona a las unidades una ventaja táctica en misiones terrestres, operaciones de desembarco y acciones expedicionarias.

Despliegue naval peruano en RIMPAC 2026

El despliegue de la Marina de Guerra del Perú en RIMPAC 2026 es uno de los más relevantes de su historia reciente, con el B.A.P. Pisco (AMP-156) al mando del componente naval. El buque multipropósito, que partió de la Base Naval del Callao el 26 de mayo y arribó a Estados Unidos el 8 de junio, funciona como plataforma logística y anfibia, con capacidad para transportar tropas, vehículos, helicópteros y lanchas de desembarco. Esta nave, de la clase Makassar, ya había participado en la edición 2024 del ejercicio multinacional, y ahora retoma su papel central en la proyección de capacidades navales peruanas.

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La participación peruana también incluye al submarino B.A.P. Chipana (SS-34), una unidad modernizada de la clase 209/1200 con apoyo de ThyssenKrupp Marine Systems. Según Zona Militar, esta es la primera vez que un submarino de la flota peruana interviene en el ejercicio multinacional, subrayando el avance tecnológico y operativo alcanzado por la Marina de Guerra del Perú.

Mexican Marines work alongside a Peruvian Naval Light Armoured Vehicle (LAV) during a military operation in urban terrain (MOUT) as part of the Rim of the Pacific (RIMPAC) military exercises held at Marine Corps Training Area Bellows (MCTAB) in Waimanalo, Hawaii, U.S., July 9, 2026. REUTERS/Marco Garcia

Cooperación internacional y alcance del ejercicio

La edición 2026 de RIMPAC reúne a 34 naciones, 38 buques de superficie, 9 submarinos, más de 170 aeronaves y alrededor de 25.000 efectivos militares bajo el mando de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos. La presencia peruana se consolida con el despliegue conjunto de capacidades navales, submarinas y anfibias, reflejando la apuesta nacional por la integración operativa y la cooperación en materia de defensa con aliados estratégicos.

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El desarrollo de estos ejercicios multinacionales tiene como objetivo el fortalecimiento de la interoperabilidad, la práctica de procedimientos conjuntos y la mejora de la respuesta ante escenarios complejos. El intercambio de experiencias y la integración de plataformas tecnológicas contribuyen a elevar el nivel de preparación de las fuerzas armadas participantes.

Mexican Marines follow a Peruvian Naval Light Armored Vehicle (LAV) during a military operation in urban terrain (MOUT) as part of the Rim of the Pacific (RIMPAC) military exercises held at Marine Corps Training Area Bellows (MCTAB) in Waimanalo, Hawaii, U.S., July 9, 2026. REUTERS/Marco Garcia

Vehículos blindados y capacidades estratégicas

Los vehículos blindados LAV II destacan en el contexto de las operaciones combinadas por su capacidad de transporte protegido y su aporte al apoyo táctico durante maniobras anfibias y terrestres. Según Zona Militar, estas plataformas han sido clave en la integración de las fuerzas y en el perfeccionamiento de los procedimientos de combate urbano y expedicionario.

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El ejercicio conjunto con los Marines de Estados Unidos y las fuerzas de Corea del Sur permitió a la Infantería de Marina del Perú acceder a nuevas técnicas de combate, fortalecer la coordinación con aliados y operar en escenarios urbanos y anfibios exigentes, incrementando la flexibilidad y el alcance de sus operaciones.

A Peruvian Naval member stands during a military operation in urban terrain (MOUT) as part of the Rim of the Pacific (RIMPAC) military exercises held at Marine Corps Training Area Bellows (MCTAB) in Waimanalo, Hawaii, U.S., July 9, 2026. REUTERS/Marco Garcia

Proyección regional y perspectivas

La participación en RIMPAC 2026 marca un hito para la Marina de Guerra del Perú, al posicionar a sus unidades entre las fuerzas navales de mayor interoperabilidad de la región. El despliegue del B.A.P. Pisco y del B.A.P. Chipana, junto con la integración de los LAV II, evidencia el interés de las autoridades peruanas en profundizar la cooperación internacional y en potenciar la capacitación de su personal.

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Zona Militar subrayó que el ejercicio multinacional no solo representa una oportunidad para el entrenamiento conjunto, sino también para la evaluación de capacidades y la incorporación de nuevas doctrinas operativas en beneficio de la defensa y la seguridad regional.