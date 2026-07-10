BTS enfrenta acusación de plagio por ‘Swim’: fans peruanas reaccionan a la demanda y defienden la originalidad de su grupo

La canción 'Swim’ de BTS, tema principal de su quinto álbum 'Arirang’, se encuentra en el centro de la controversia tras ser objeto de una acusación de plagio en Estados Unidos. Según informó Billboard, tres compositores estadounidenses —Steve Cooper, John Sandler y Greylyn Johnson— presentaron una demanda, alegando que el éxito global del grupo surcoreano presenta similitudes sustanciales con una demo inédita de su autoría, también titulada ‘Swim’.

La demanda, presentada en una corte estadounidense, señala como responsables a Hybe (empresa matriz de BigHit Music), Hybe America (filial en Estados Unidos) y a BigHit Music, así como a los compositores acreditados en la canción, entre ellos Ryan Tedder, exintegrante del grupo OneRepublic. Los integrantes de BTS no figuran como demandados, aunque RM aparece entre los autores reconocidos del tema.

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De acuerdo con la denuncia, los compositores estadounidenses afirman que a partir de marzo del año pasado distribuyeron su maqueta a diversos contactos dentro de la industria musical, incluidos ejecutivos de Artist Publishing Group, una empresa independiente de edición musical y sello discográfico. Los demandantes sostienen que la compañía escuchó su demo y la compartió con otras personas, entre ellas algunos de los compositores que finalmente participaron en la creación de ‘Swim’.

BTS es acuisado de plagio. (X - @bts_bighit)

Como parte de la evidencia presentada, los demandantes contrataron al musicólogo Alexander Stewart, conocido por su participación en litigios de alto perfil sobre derechos de autor, como los casos de “Thinking Out Loud” de Ed Sheeran y “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin. Stewart argumentó en su informe que existen “similitudes sustanciales” entre ambas obras en aspectos como el gancho melódico, armonías inusuales, texturas, elementos rítmicos y líricos. Según Stewart, puede “descartarse” que BTS haya creado la obra de manera independiente y consideró “inevitable” la conclusión de que hubo copia. No obstante, los casos anteriores en los que participó Stewart fueron desestimados por los tribunales.

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La respuesta de Hybe

Por su parte, BigHit Music emitió un comunicado público este viernes 10 de julio rechazando categóricamente las acusaciones de plagio. La agencia calificó la denuncia como “afirmaciones unilaterales” y aseguró que ‘Swim’ es una creación completamente independiente. BigHit añadió que responderá ‘con firmeza’ por la vía legal, defendiendo tanto la integridad de sus compositores como la del grupo. La posición fue respaldada por Hybe, que reiteró su compromiso con la originalidad y la protección de los derechos de autor.

BigHit Music rechazó acusaciones de plagio. REUTERS/Mario Anzuoni

La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre el fandom latinoamericano y las fanáticas peruanas de BTS, conocidas por su activa presencia digital. Grupos de seguidoras en Perú, como ARMY Perú, salieron en defensa del grupo, compartiendo mensajes de apoyo. “Estas acusaciones son infundadas. Confiamos en su talento”, escribió una usuaria en X (antes Twitter), reflejando el sentir de muchas admiradoras.

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Las fans peruanas también han destacado el historial de profesionalismo de BigHit Music. “El éxito de BTS genera envidia y es común que enfrenten este tipo de denuncias. Estamos seguras de que la verdad saldrá a la luz”, expresó otra seguidora en redes sociales. “Falso, esa acusación es falsa. No es la primera vez que los acusan”, señaló otra. Diversos clubes de fans han iniciado campañas para enviar mensajes de ánimo al grupo y han recordado casos similares en los que BTS y su agencia resultaron absueltos de acusaciones.

En medios especializados, se resalta que este tipo de disputas por derechos de autor no son nuevas en la industria, en la que la coincidencia de elementos musicales suele ser motivo de controversia, especialmente cuando se trata de canciones que alcanzan altos niveles de popularidad global. El caso de ‘Swim’ ha sido comparado con litigios recientes que involucraron a grandes nombres del pop y el rock, muchos de los cuales terminaron desestimados por falta de pruebas concluyentes.

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Mientras la demanda sigue su curso en la justicia estadounidense, la comunidad de fans en Perú y en toda Latinoamérica continúa mostrando su respaldo incondicional a BTS y celebra el impacto mundial de ‘Swim’, que sigue encabezando listas musicales y consolidando el éxito del grupo surcoreano.

BTS es respaldado por las ARMY de Perú