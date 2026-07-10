José Manuel Quispe logra el tetracampeonato en la Ultra Trail Cordillera Blanca y la prueba bate récord de corredores

El arequipeño José Manuel Quispe logró un hito histórico al consagrarse tetracampeón en la Merrell Ultra Trail Cordillera Blanca 2026, competencia que batió récord de participación con más de 1,000 corredores y estrenó el licenciamiento oficial de la Marca Perú, según informaron los organizadores.

En la undécima edición de la Merrell Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB), realizada en el Parque Nacional Huascarán, la presencia de más de 1,000 atletas nacionales e internacionales marcó un nuevo registro para la competencia de montaña, considerada una de las más exigentes de Sudamérica. El evento contó con la validación internacional de la Skyrunner World Series y, por primera vez, con el respaldo institucional de PROMPERÚ a través del uso oficial de la Marca Perú.

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De acuerdo con los datos oficiales difundidos por los organizadores, el principal protagonista fue el corredor arequipeño José Manuel Quispe, integrante del CIVA Endurance Club, quien obtuvo su cuarto título en la distancia principal, la Cordillera Blanca Skyrace Extreme 25K. Este triunfo reafirmó su invicto en pruebas oficiales, con victorias en Argentina, Chile, Ecuador y Perú.

José Manuel Quispe logra el tetracampeonato en la Ultra Trail Cordillera Blanca y la prueba bate récord de corredores

Una jornada de alta competencia y nuevos récords

La edición 2026 de la UTCB reunió a participantes en modalidades para todos los niveles, desde el circuito de iniciación de 6 kilómetros hasta pruebas de máxima exigencia. En la Skyrace Extreme 25K, válida para el circuito mundial, Quispe se impuso con un tiempo de 2 horas, 49 minutos y 13 segundos, mientras que Aydee Loayza dominó la categoría femenina con 3 horas, 46 minutos y 4 segundos. El Comercio reportó la consolidación del evento como referente sudamericano.

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En el Kilómetro Vertical (KV), Emerson Trujillo logró la mejor marca masculina con 52 minutos y 17 segundos, y la argentina Mariana Hammond se quedó con la prueba femenina tras llegar en 1 hora, 15 minutos y 22 segundos. Hammond también triunfó en los exigentes 70K femeninos con un tiempo de 12 horas exactas, compartiendo la atención con los peruanos Remigio Huamán y Jhon Huamán, quienes cruzaron juntos la meta en 8 horas, 42 minutos y 50 segundos.

José Manuel Quispe logra el tetracampeonato en la Ultra Trail Cordillera Blanca y la prueba bate récord de corredores

Podios en todas las distancias y participación internacional

El evento completó sus podios en todas las distancias disputadas. En los 50K, Emerson Trujillo se consagró nuevamente con 5 horas, 1 minuto y 14 segundos, mientras que Nely Nina lideró la rama femenina con 6 horas, 36 minutos y 32 segundos. En la Skyrace de 23K, los ganadores fueron Aldo Cotrina y Monserrat Alue.

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Las pruebas más cortas también ofrecieron emociones. En los 12K, Irvin Aponte y Neyda Melo resultaron campeones absolutos. El nuevo circuito de 6 kilómetros debutó con las victorias de Jarlen Depaz y Leila Toledo.

Marca Perú y promoción internacional: una apuesta estratégica

La alianza con PROMPERÚ permite posicionar a Perú como destino clave para el turismo deportivo. Según informaron los organizadores, la institución impulsó acciones de promoción que incluyeron un espacio informativo para los asistentes, presencia de la Marca Perú en la señalética y eventos, y la convocatoria de más de 3,000 personas durante la jornada.

Además, se promovió la participación de destacados deportistas y generadores de contenido de España, Francia, Canadá, Brasil y Estados Unidos. Estos invitados internacionales colaboran en la difusión de los atractivos turísticos de Áncash y consolidan el posicionamiento global de la competencia.

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La licencia oficial de la Marca Perú fortalece el perfil internacional de la UTCB y contribuye a la estrategia nacional de promoción del país como destino de naturaleza y aventura.

Cobertura global y respaldo institucional

La transmisión en vivo de la Cordillera Blanca Skyrace Extreme 25K permitió que miles de espectadores siguieran la competencia desde todo el mundo. El despliegue de streaming facilitó el acceso a la cobertura minuto a minuto del evento principal, incluida la llegada histórica de los ganadores, hecho informado también por El Comercio.

La UTCB recibió apoyo institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia, el Parque Nacional Huascarán, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash y el Gobierno Regional de Áncash. Además, los organizadores señalaron el respaldo de los patrocinadores oficiales: Merrell, Electrolife y su socio estratégico Marca Perú.

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