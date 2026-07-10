Hotel del Cercado de Lima registra incendio que moviliza a varias unidades de bomberos

Una columna de humo blanco y gris se eleva desde el techo del hotel Sheraton en el Cercado de Lima, Perú, a raíz de un amago de incendio. (Composición: Infobae Perú)

Una gran humareda proveniente del hotel Sheraton, ubicado en el Paseo de la República, en el Cercado de Lima, sorprendió a vecinos, trabajadores y transeúntes durante la mañana de este viernes 10 de julio. Tras la alerta, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de un amago de incendio.

De acuerdo con el portal de emergencias de los Bomberos del Perú, el incidente fue reportado a las 11:20 a. m. como un incendio en estructura de edificio entre los pisos 7 y 11 del establecimiento. Para atender la emergencia, los bomberos desplegaron varias unidades contra incendio, una ambulancia y un vehículo especializado para trabajos en altura, que realizaron labores para controlar la situación y evitar que el fuego se propague.

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La Policía Nacional del Perú acordonó los alrededores del hotel para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y restringir el tránsito en la zona. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del incidente ni han reportado personas heridas o afectadas.

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de la gran humareda que salía desde uno de los pisos del hotel Sheraton, ubicado en el Cercado de Lima. El hecho generó alarma en la zona mientras unidades de bomberos acudieron para atender la emergencia. Fuente: Facebook | Jersson Rodriguez / centrales SIN fronteras PNP

Testigo revela instantes de tensión antes de evacuar del hotel

Uno de los huéspedes del hotel Sheraton contó los momentos de tensión que vivió cuando una gran cantidad de humo comenzó a salir de uno de los pisos más altos del establecimiento. Según relató a RPP Noticias, la alarma de humo se activó mientras se encontraba en su habitación, por lo que decidió salir para verificar lo que ocurría.

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“Estábamos en la habitación. Yo estaba en el piso 19. Sonó la alarma de humo, salí y miré que, al lado izquierdo, de un cuarto, al parecer eléctrico, salía mucho humo. El personal del hotel nos dijo que teníamos que evacuar. Agarramos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y salimos, pero sí había bastante humo”, contó el huésped.

El testigo señaló que no observó personas heridas, aunque mencionó que un trabajador habría sido afectado por la presencia de humo. “Heridos no vi. Sí vi a un empleado que, al parecer, le tocó mucho humo; bajó y le dimos agua”, agregó.

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