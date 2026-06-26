Trabajadores CAS ya no recibirán solo el 10% de la gratificación de julio: Retiran gradualidad

La Comisión de Presupuesto y Cuenta general del Congreso le dio la espalda al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El presidente de este grupo de trabajo Alejandro Soto Reyes informó que a pedido de varios congresistas ha retirado la disposición que limitaba el pago de las gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, que aprobó el mismo Congreso con la Ley 32563.
La comisión encontró “preocupación legítima” en este pedido y ahora el pago de la gratificación de los CAS este año (el primer pago vendría en julio) queda al 100% de la remuneración de cada trabajador, como estaba en la ley original.
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Sin embargo, Soto Reyes resaltó que su comisión sí elaborará una propuesta para asegurar el pago de la gratificación, pero igual considerando la sostenibilidad fiscal. Como se recuerda, una propuesta del congresista Diego Bazán, de Renovación Popular había sido presentada a esta comisión y daría el 50% del monto de la ‘grati’ a los CAS. Sin embargo, el tiempo se agota para este Congreso unicameral y la medida queda en el limbo.
Comisión de Presupuesto elaborará propuesta
“El retiro del artículo no cierra el debate. Lo reencausa. La Comisión de Presupuesto asume el compromismo expreso de trabajar en los próximos días una propuesta específica, técnicamente viable, fiscalmente responsable y políticamente sólida, que recoja las legítimas defensas o demandas de los trabajadores CAS, sin comprometer la caja fiscal, ni generar expectativas que el Estado no pueda incumplir”, concluyó Alejandro Soto sobre el tema.
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Así, esto no significa que los trabajadores CAS recibirán el 100% de las gratificaciones en julio. Esto queda así, según la Ley vigente, pero la comisión podría aplicar otra fórmula para este pago. Lo único que ha pasado es que la “gradualidad” que propuso el MEF no se aprobará con el crédito suplementario. Esta proponía este pago de la gratificación:
- El 10% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2026
- El 20% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2027
- El 30% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2028
- El 50% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2029
- El 100% de la remuneración mensual en el Año Fiscal 2030.
¿Qué propuesta podría formular la comisión? Si bien señalaron que serían respetuoso de la defensa de los CAS, también señalaron que se mantendrían en el marco de la sostenibilidad fiscal. Para un muestra, esto propuso el congresista Bazán ante la comisión:
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- En 2026 se pagaría el 50% de la remuneración como gratificación
- En 2027, el monto sería del 70% de la remuneración
- En 2028 se pagaría el 100% de la remuneración como gratificación en julio y diciembre.
Trabajadores CAS seguirán atentos
Como se sabe, los sindicatos, a pesar de reconocer las buenas intenciones de Bazán, no están detrás de esta propuesta del 50% de gratificación. “El aceptar que unas entidades reciban el 100% y otras el 50% significa un desprecio a los trabajadores del régimen CAS solo por el factor económico", resalta el comunicador y difusor César Espinoza.
La postura de los gremios de trabajadores CAS es que se aplique el 100% del pago de gratificación ya en julio de 2026. Se debe recordar que varias entidades habían señalado que sí tenían los recursos para pagarla, pero el MEF señaló que se ha propuesto la gradualidad porque “no podemos permitir que unas entidades paguen y otras no”.
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