Parques de Lima para pasar el 28 y 29 de julio: actividades por Fiestas Patrias

La capital peruana ofrece diversas actividades durante las Fiestas Patrias, incluyendo la visita a espacios públicos emblemáticos y presentaciones de danzas tradicionales. (Composicón: Infobae Perú)

Las Fiestas Patrias en Perú representan una de las fechas más esperadas del año para miles de familias, quienes aprovechan el feriado del 28 y 29 de julio para descansar, reunirse y participar en actividades relacionadas con la identidad nacional. Durante estos días, Lima ofrece diversas alternativas de entretenimiento para quienes buscan celebrar sin salir de la capital.

Los parques y espacios públicos se convierten en opciones ideales para disfrutar del tiempo libre al aire libre, con actividades culturales, espectáculos, ferias gastronómicas y zonas recreativas para todas las edades. Desde shows de luces hasta áreas verdes para pasar una tarde en familia, existen diferentes alternativas para organizar un paseo durante el feriado.

PUBLICIDAD

Aunque algunas actividades por Fiestas Patrias todavía se encuentran en proceso de confirmación, varios espacios tradicionales de Lima preparan propuestas especiales o mantienen una programación vinculada a la celebración nacional. Estos son algunos lugares que puedes visitar durante el 28 y 29 de julio.

El Circuito Mágico del Agua en Lima exhibe un espectáculo nocturno con proyecciones de drones de símbolos patrios y fuentes de agua iluminadas en colores rojo, azul y morado. (SERPAR)

El Circuito Mágico del Agua: Shows de luces y ferias gastronómicas patrias

El Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, suele convertirse en uno de los puntos más visitados durante Fiestas Patrias por sus espectáculos nocturnos y su propuesta familiar. Para este año aún no se ha anunciado una programación oficial por el 28 de julio; sin embargo, en 2025 el recinto sorprendió con un show de drones que proyectó imágenes alusivas a los símbolos patrios.

PUBLICIDAD

100 drones sobrevolarán el Circuito Mágico del Agua con figuras patrias por el 204° aniversario del Perú. Foto: Composición Infobae Perú

El espectáculo tecnológico formó parte de las actividades conmemorativas y se realizó sin costo adicional para los visitantes, dentro del ingreso general al circuito. Debido a la acogida que tuvo, existe expectativa por una posible nueva presentación durante las celebraciones patrias.

El parque se encuentra frente al Estadio Nacional, en el Cercado de Lima. El ingreso principal está ubicado en la avenida Petit Thouars, cerca de la avenida Arequipa.

Para llegar en transporte público, una de las opciones es el Metropolitano, utilizando la estación Estadio Nacional. También circulan buses por las avenidas Arequipa, Petit Thouars y Paseo de la República.

La entrada general al Circuito Mágico del Agua tiene un costo de S/ 5 por persona. Los menores de 5 años ingresan gratis presentando su DNI, mientras que adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad con carnet CONADIS cuentan con tarifa reducida de S/ 2.50.

PUBLICIDAD

El Campo de Marte y el Parque de la Exposición: Actividades culturales gratuitas

El Campo de Marte, uno de los espacios tradicionales de Jesús María para actividades masivas y familiares, permanece cerrado debido a trabajos de recuperación. La entrega de la obra tiene como nueva fecha tentativa la primera quincena de septiembre, por lo que no estará disponible para las celebraciones por Fiestas Patrias.

Así quedó el Campo de Marte tras trabajos inconclusos - Canal N

En tanto, el Parque de la Exposición todavía no anuncia un cronograma específico por el feriado patrio. Sin embargo, el Museo de Arte de Lima (MALI), ubicado dentro de este espacio, prepara actividades culturales para las familias.

Del 23 de julio al 2 de agosto se desarrollará “MALI Patrio”, una programación que incluye visitas guiadas, talleres creativos, clases de danzas y cajón peruano, presentaciones especiales y conciertos.

PUBLICIDAD

Un regalo de la comunidad china al Perú en 1921, la Fuente China celebra la integración cultural en el Parque de la Exposición. (Andina)

Además, los visitantes podrán acceder a beneficios como el ingreso gratuito a la exposición “Codesido”, promociones en la entrada a MALI Colecciones y propuestas gastronómicas especiales durante el 28 y 29 de julio.

Horarios especiales, costos de entradas y actividades recreativas al aire libre

Otra alternativa para disfrutar el feriado son los Clubes Metropolitanos administrados por el Servicio de Parques de Lima (SERPAR). Estos espacios cuentan con áreas verdes, zonas deportivas, piscinas, áreas de parrilla y espacios recreativos para pasar el día en familia.

Entre los principales clubes se encuentran Sinchi Roca (Comas), Lloque Yupanqui (Los Olivos), Manco Cápac (Carabayllo), Cahuide (Ate), Huáscar (Villa El Salvador) y Santa Rosa.

Clubes Metropolitanos de Lima permiten ingreso de mascotas solo los jueves: estos son los requisitos| Andina

La tarifa de ingreso general es aproximadamente de S/ 3 de lunes a viernes y S/ 4 durante fines de semana y feriados. El horario recreativo suele ser de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., mientras que el horario deportivo gratuito funciona desde las 6:00 a. m. hasta las 8:30 a. m. para actividades como caminar o correr.

PUBLICIDAD

Algunos clubes también cuentan con granjas interactivas, minizoológicos y zonas especiales para niños, convirtiéndose en opciones para quienes buscan espacios amplios y seguros durante el feriado largo.

Consejos de transporte y estacionamiento seguro para los días feriados

Durante el 28 y 29 de julio, los principales parques de Lima suelen recibir una mayor cantidad de visitantes, por lo que se recomienda planificar el traslado con anticipación.

AFIN concluyó que el costo del tráfico en Lima no solo es económico, sino también social, ambiental y humano. (Foto: Andina)

Los asistentes pueden optar por transporte público para evitar problemas de estacionamiento, especialmente en zonas cercanas al Centro de Lima, Jesús María y Cercado. En caso de acudir en vehículo particular, es recomendable utilizar estacionamientos autorizados y evitar dejar objetos visibles dentro de las unidades.

PUBLICIDAD

También se aconseja revisar los horarios de atención antes de salir, llevar documentos de identificación y considerar que algunos espacios pueden establecer controles de ingreso debido a la alta afluencia de público durante las celebraciones patrias.