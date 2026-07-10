Pedro Castillo exige su liberación por informe de expertos de la ONU, pese a estar condenado por el golpe de Estado

FILE PHOTO: Peru's former President Pedro Castillo arrives for the beginning of his oral trial on charges of rebellion and other offenses against the state, in Lima, Peru March 4, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda/File Photo

El golpista expresidente Pedro Castillo solicitó al sistema de justicia que “se acate de inmediato” las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que califica su detención como “arbitraria” y propone su liberación.

“Hago un llamado enérgico y exhorto firmemente a todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como a las instancias de la administración de justicia del Perú, a acatar de inmediato e implementar lo dispuesto por esta instancia de las Naciones Unidas”, se lee en un post de la cuenta de X que Castillo usaba durante su Gobierno.

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Según la publicación, que se ignore el pronunciamiento de los expertos de la ONU “no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional”.

“Dicha instancia internacional ha determinado, de manera inequívoca, que el Estado peruano violentó flagrantemente mis derechos humanos y que fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República, el pasado 7 de diciembre de 2022″, se lee en la publicación.

Para Castillo, con este informe, ahora “el mundo” podrán ver cómo supuestamente “los funcionarios del sistema de justicia y las organizaciones políticas que maquinaron mi arresto y mi inmediata destitución actuaron de forma totalmente ilegal, violando la inmunidad presidencial al fabricar una inexistente figura de flagrancia y de un supuesto ‘alzamiento en armas’ que nunca ocurrió, quebrantando de esa manera el Estado de derecho”.

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El exmandatario omite en su comunicado que, a la fecha, su reclusión no responde a su detención en flagrancia o la prisión preventiva, que es lo que analiza de manera deficiente y parcializada el informe de la ONU.

Actualmente, Castillo se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo porque se viene ejecutando la sentencia de primera instancia que lo condena a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

Dicha sentencia fue apelada y se encuentra en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que aún no ha determinado si la apelación fue bien concedida.

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Balcázar se pronuncia

El presidente José María Balcázar admitió este viernes que el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA), que califica de ilegal el encarcelamiento de Pedro Castillo y exige su liberación inmediata, abre un nuevo escenario para una eventual concesión de indulto al exmandatario.

José María Balcázar dice que pronunciamiento de la ONU a favor de Pedro Castillo cambia la figura de su indulto. Radio Nacional

Balcázar declaró en entrevista con Radio Nacional que el documento “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida”. El jefe de Estado anunció que revisará el fallo junto al ministro de Justicia, Luis Jiménez, a su regreso a Lima, y señaló que el pronunciamiento del organismo internacional “abonaría” a cualquier petición formal que presente la defensa de Castillo.

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“El caso de Pedro Castillo tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU”, afirmó Balcázar, aunque precisó que el dictamen no lo obliga de manera directa.

El mandatario remarcó que la concesión de un indulto requiere una solicitud expresa y debidamente fundamentada por parte de los abogados del exgobernante. “Todo lo que ha presentado anteriormente no está dentro de este contexto. Por eso es que se rechazó formalmente, porque no venía acompañado de todas las pruebas correspondientes”, explicó.