Gratificación para trabajadores CAS: Propuesta de pago ya se ‘cocina’ en el Congreso

Trabajadores CAS podrían quedarse sin su bono de Fiestas Patrias. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

La gratificación para los trabajadores CAS en su hora final. Luego de que el tema de la ‘gradualidad’ que proponía el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no prosperara, el Congreso tenía pendiente hacer su propia alternativa para cumplir con el pago de este nuevo beneficio para los trabajadores estatales bajo el regimen del decreto legislativo 1057.

Así, la Comisión de Presupuesto quedó en plantear una propuesta para aplicar este pago igual respetando la sostenibilidad fiscal —el Consejo Fiscal tuvo su opinión en contra de la medida por afectar las arcas del Estado—, y según declaraciones del viceministro de Hacienda a RPP el Congreso ya la tendría lista, aunque no se han adelantado mayores detalles.

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“Desde el lado del Ejecutivo hemos presentado una propuesta responsable, y siempre en el marco de buscar la sostenibilidad de este tipo de propuesta que fue aprobada por el Congreso de la Republica. Sabemos que el Congreso tiene una contrapropuesta, pero como esto está dentro del ámbito del legislativo, no podríamos adelantar si está o no está. El día [jueves] estaremos coordinando con ellos y evaluando esa propuesta”, reveló el funcionario José Calderón Valenzuela.

Se acerca el pago de las planillas y la gratificación queda en vilo. Entidades temen que no cumplir con la Ley traiga consecuencias. - Crédito Andina

Agenda de la Comisión Permanente

Si bien el Congreso tendría su propuesta de aplicación del pago de la gratificación para los CAS, Infobae Perú pudo comprobar que esta no se encuentra en la agenda de la Comisión Permanente, tampoco hay un proyecto de ley presentado, ni tampoco sesiona la Comisión de Presupuesto.

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La reunión entre el MEF y el Congreso podría ser aparte, en una mesa de trabajo dirigida a este tema nada más, o una coordinación alterna. O dado que la propuesta del aplicar el pago de la gratificación CAS al 10% se hizo en el proyecto del crédito suplementario, es en este en que podría estar incluida la nueva.

Esto sí está en agenda. “Se propone aprobar créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática, y dictar otras medidas. Iniciativa del Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia)”, resalta la agenda de la Comisión Permanente.

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La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.

Así, luego de que la Comisión de Presupuesto aprobará la Ley del crédito suplementario, ahora la debatirá en la la Comisión Permanente. Esta ya no lleva el apartado que proponía el pago del 10% de la gratificación CAS.

Qué pasará con la gratificación CAS

Los trabajadores CAS podrían quedarse sin bono por Fiestas Patrias. Como se recuerda, estos recibían los S/300 de aguinaldo. Pero al promulgarse en marzo la Ley que les da gratificación y CTS, estos trabajadores fueron quitados del beneficio de aguinaldo en el decreto supremo que aprobó recientemente el MEF.

El MEF no logró mantener la gradualidad para las gratificaciones CAS en el crédito suplementario. - Crédito Congreso

Pero tampoco tendrían pago de su gratificación CAS en julio si el MEF no da opinión favorable a las entidades que han solicitado esto en los últimos meses y que siguen sin respuesta. Como se recuerda, más de 15 entidades señalaron sí tener dinero para pagar estos beneficios a los CAS y están a la espera de que el MEF confirme los cambios presupuestarios que proponen para avanzar con el pago.

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Por otro lado, el presidente José María Balcázar deslizó en Exitosa que la aplicación de la Ley tendría que estar en manos ya de la siguiente mandataria, la electa Keiko Fujimori.