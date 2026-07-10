Karla Tarazona aclara a Ethel Pozo que no la odia por Christian Domínguez: “Mi esposo le tiene cariño”

Karla Tarazona aclara que tiene una relación cordial con Ethel Pozo

La conductora Karla Tarazona salió al frente para aclarar los supuestos rumores de enemistad con Ethel Pozo, luego de que la hija de Gisela Valcárcel mencionara en el pódcast de María Pía Copello, ‘Sin más que decir’, que creía que Tarazona la odiaba desde la época en la que ambas coincidieron en el reality ‘El Gran Show’. En declaraciones recientes, la hoy esposa de Christian Domínguez negó cualquier conflicto y aseguró que no tiene motivos para sentir rechazo hacia Pozo.

En una conversación directa, Karla Tarazona fue consultada sobre los dichos de Ethel Pozo y respondió con claridad: “No, para nada. ¿Cómo la voy a odiar? Primero que no odio a nadie y segundo que ella (Ethel) jamás me ha hecho algo”. La conductora destacó a Trome que no existen razones personales ni profesionales que puedan sustentar una supuesta antipatía y enfatizó que mantiene una postura respetuosa hacia su colega del medio televisivo.

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Resalta la amistad de Ethel con Domínguez

Uno de los motivos por los que Tarazona asegura tener una buena percepción de Pozo es el aprecio que su esposo, Christian Domínguez, le guarda a la conductora de ‘América Hoy’. “Mi esposo le tiene mucho cariño; es más, sé que es recíproco y eso es bonito, tal como quedarte con una amistad de un lugar donde trabajaste. No es común ver algo así”, afirmó Tarazona, resaltando la cordialidad y el respeto mutuo que existe entre ambos.

La respuesta de Karla Tarazona surge tras las declaraciones de Ethel Pozo en el pódcast, donde expresó su percepción sobre la relación con Tarazona: “Creo que ella me odia desde la temporada de ‘El gran show’”. La presentadora de ‘América Hoy’ también mencionó el vínculo laboral pasado con Christian Domínguez, esposo de Tarazona, y sugirió que la relación podría haber influido en la supuesta rivalidad.

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Al respecto, Tarazona señaló que no le sorprenden los comentarios de Pozo. “No es raro, es lo que puede suponer, pero la verdad es que mi esposo le tiene mucho cariño, así que desde ya me cae muy bien”, sostuvo la conductora, restando importancia a las especulaciones y reiterando que no existen conflictos personales entre ambas figuras televisivas.

Ethel Pozo cree que Karla Tarazona la odia desde que estuvo en 'El Gran Show', espacio de Gisela Valcárcel.

Durante la entrevista, Karla Tarazona fue consultada sobre un episodio mencionado por Pozo, en el que Gisela Valcárcel habría confrontado a Christian Domínguez y a Isabel Acevedo. Tarazona optó por no profundizar en el tema y señaló que se trata de un asunto del pasado: “No opino de nada de eso, pasó hace mil años”. De esta manera, la conductora evitó alimentar polémicas y prefirió enfocarse en su presente profesional.

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En el contexto actual, Ethel Pozo se encuentra preparando un nuevo proyecto junto al productor Armando Tafur, lo que la ha llevado a realizar diversas entrevistas en los medios. Ante la posibilidad de contar con Pozo como invitada en su programa radial ‘Noches de fantasía’, que se transmite por Radio Panamericana de 8 a 10 de la noche, Tarazona se mostró entusiasta: “Por supuesto. Me encantaría tenerla en mi programa. Si está haciendo gira de medios o no, igual me encantaría tenerla en el programa”.

Ethel Pozo estuvo en el programa dwe Maria Pía Copello Captura: La Granja Vip.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre Karla Tarazona?

Ethel Pozo afirmó en el streaming ‘Sin +Q Decir’ que percibe un rechazo de parte de Karla Tarazona desde la época de ‘El Gran Show’. Según la conductora, la distancia se originó por la polémica en torno a un presunto romance entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo (“Chabelita”) cuando el cantante aún era pareja de Tarazona. Hecho que habría tomado fuerza durante el reality conducido por Gisela Valcárcel.

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Pozo sostuvo que nunca tuvo un enfrentamiento directo con Tarazona y que no la conoce personalmente, pero que interpreta la tensión como consecuencia de la narrativa mediática y del entorno del programa. “Creo que me odia”, señaló, aunque aclaró que se trata de una percepción y no de un hecho confirmado.

Además, defendió a su madre, asegurando que Gisela Valcárcel no permitió el escándalo y que, al enterarse, citó a Christian e Isabel para pedir explicaciones y hablar con Karla. Ethel insistió en que ni ella ni su madre fueron parte de un encubrimiento de infidelidad.

Ethel Pozo asegura que Karla Tarazona la odia desde ‘El Gran Show’. YouTube: