Programación de las semifinales del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Programación de las semifinales del Mundial 2026. (FIFA)

El avance del Mundial 2026 deja el cuadro cada vez más definido. Francia se convirtió en la primera selección en asegurarse un lugar en las semifinales, luego de vencer a Marruecos en el duelo disputado en Boston. La derrota de los marroquíes marcó la despedida de las selecciones africanas de esta edición del torneo.

Ahora, el foco está puesto en los próximos cruces de cuartos de final, donde España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza se juegan el pase a la penúltima instancia. Solo tres de estos equipos lograrán avanzar y mantener viva la ilusión de conquistar la Copa del Mundo. Cada partido restante será decisivo para definir a los acompañantes de los ‘galos’ en la lucha por el trofeo más codiciado del fútbol internacional.

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Programación de las semifinales del Mundial 2026 en Perú

Martes 14 de julio

Francia vs el ganador de España vs Bélgica (16:00 horas / Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

El ganador de Noruega vs Inglaterra se medirá al vencedor de Argentina vs Suiza (20:00 horas / Atlanta Stadium)

*Horarios de Perú

Cruces de la etapa final del Mundial 2026. (FIFA)

¿Cuándo arrancan las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial 2026 ya tienen fecha y sede confirmadas: el martes 14 de julio se jugará el primer cruce en Dallas, y el miércoles 15, el segundo en Atlanta. Esta organización se mantiene fiel al cuadro principal del torneo, sin realizar sorteos ni modificar el orden de los enfrentamientos previstos desde el inicio.

Solo dos equipos lograrán superar este último obstáculo y acceder a la definición, mientras que el resto deberá conformarse con haber llegado a la instancia más exigente del campeonato. El desenlace de las semifinales marcará el punto culminante para muchas aspiraciones y dejará listo el escenario para la consagración de un nuevo campeón mundial.

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Francia se convirtió en el primer semifinalista del Mundial 2026. (FIFA)

Canal TV para ver los partidos de semifinales por el Mundial 2026

Los aficionados podrán elegir cómo seguir las semifinales del Mundial 2026, ya que existen varias alternativas de transmisión. DirecTV cuenta con los derechos exclusivos para el país y garantiza la cobertura completa de todos los partidos desde los octavos de final a través de su señal de televisión paga.

Para quienes prefieren ver los encuentros desde dispositivos móviles o computadoras, tanto DGO como Paramount+ ofrecen la transmisión en vivo. Estas opciones en streaming permiten acceder a los partidos en tiempo real desde celulares, tabletas o cualquier equipo con conexión a internet.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Fecha confirmada de la final del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá lugar el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, denominado oficialmente para el torneo como Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El partido está programado para las 14:00 horas en Perú, convirtiéndose en el evento más esperado del calendario futbolístico.

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En una novedad histórica para la competencia, la FIFA ha anunciado la realización de un concierto de medio tiempo al estilo del Super Bowl. Este espectáculo contará con la presencia de artistas internacionales de primer nivel, entre los que figuran Shakira y BTS, agregando una dimensión inédita al cierre del torneo.

La inclusión de este show convierte a la final en un evento global que trasciende el fútbol y promete captar la atención de millones de espectadores tanto por el enfrentamiento deportivo como por la propuesta artística. El MetLife Stadium, con capacidad para albergar a decenas de miles de aficionados, será el epicentro de una jornada que marcará un antes y un después en la historia de los mundiales.

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Los dos partidos que América TV transmitirá de los cuartos de final del Mundial 2026.