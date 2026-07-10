La Noche Dorada 2 del Zein: fecha, lugar y peleas confirmadas de la velada de boxeo

JH de la Cruz de Colombia y Cañita de Perú es la pelea estelar en La Noche Dorada de El Zein. Instagram

El coliseo Eduardo Dibós de San Borja, en Lima, será escenario de una nueva edición de La Noche Dorada 2, un evento de boxeo amateur que reúne a streamers y tiktokers de Perú y el extranjero. La cita organizada por el creador de contenido Andy Merino (ElZeein) se celebrará el sábado 5 de septiembre, con una cartelera que destaca por el protagonismo de figuras locales e internacionales de las plataformas digitales.

La pelea estelar enfrentará al peruano Cañita con JH de la Cruz de Colombia. Ambos lograron victorias frente a Cristorata en el último año, lo que genera expectativa entre sus seguidores. El evento busca consolidar la presencia de creadores de contenido en el ámbito deportivo, en una propuesta que ya agotó las localidades de tribuna baja y la zona Golden derecha en preventa.

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La pelea estelar enfrentará al peruano Cañita con JH de la Cruz de Colombia

De acuerdo con lo anunciado por los organizadores, las entradas están disponibles desde S/79 (incluida la comisión ticketera) a través de la plataforma Ticketmaster Perú. La preventa, que finaliza este viernes 10 de julio, ofreció precios especiales de S/79.40 para tribuna alta, S/230 para Golden izquierda y S/184 para la zona de silla de ruedas. Desde el sábado, las tarifas cambiarán: tribuna alta costará S/89.70, tribuna baja S/161, Golden izquierda y derecha S/276, y la zona para silla de ruedas S/230.

Al igual que en la primera edición, el recinto elegido para la velada es el coliseo Eduardo Dibós, uno de los principales escenarios deportivos de Lima. La expectativa crece tanto en redes sociales como entre los seguidores de los protagonistas, quienes han convertido la previa en un fenómeno viral.

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Peleas confirmadas y rivalidades en ascenso

La cartelera incluye nombres que ya han generado repercusión en eventos previos. Kingteka y Bebote, ambos streamers peruanos, protagonizarán uno de los duelos más esperados. La relación entre ambos se tensó tras un incidente en Japón, cuando Kingteka agredió a Bebote en un restaurante tras una discusión por comentarios realizados. Kingteka ya tiene experiencia en este tipo de eventos, aunque en la edición pasada cayó derrotado por Smash.

Entre los combates femeninos, destaca la presencia de Zully, una de las streamers más reconocidas de Perú, con proyección internacional. Su rival será May Osorio, creadora de contenido de Colombia. Según el anuncio oficial, Osorio no pudo asistir a la presentación inicial por motivos de viaje, aunque su participación está confirmada para el evento principal.

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La influencer criticó duramente que Cacho hable del cuerpo ajeno. “¿Qué tiene que decir un estilista sobre la figura de alguien? Ni que él tuviera el mejor cuerpo”, afirmó. (Instagram)

Otra de las peleas femeninas enfrenta a las creadoras peruanas Pauchikita y Pepita, quienes arrastran una rivalidad tras un altercado previo. Las redes sociales han amplificado la expectación, alimentando el interés por la revancha sobre el cuadrilátero.

Más enfrentamientos y figuras destacadas

El programa incluye el combate entre Sacha Uzumaki y Pulsera, ambos streamers peruanos. Sacha Uzumaki cobró notoriedad por su apoyo público a la campaña presidencial de César Acuña y ha mantenido una presencia activa en medios digitales. Pulsera, por su parte, suma seguidores en plataformas y buscará consolidar su perfil en el ring.

El rapero Jota Shoy y el streamer Jeque Árabe se verán las caras en una pelea que ya generó controversia durante la previa. Ambos intercambiaron declaraciones y ya se enfrentaron en el pasado, con triunfo para Jota. La tensión entre ambos ha sido uno de los temas más comentados en la antesala del evento.

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En el plano femenino, la colombiana Emtsuki y la peruana Daniela Taquire suman un nuevo capítulo a su historia de desencuentros, ahora en el contexto de La Noche Dorada. La pelea servirá como revancha tras un entredicho previo.

Participación de figuras mediáticas y precios de entradas

Entre los participantes también figura Piero Arenas, streamer y exmiembro del programa Esto es Guerra. Arenas ha estado en el centro de la atención mediática por una denuncia de abuso sexual que involucró su nombre recientemente. Su rival será Shelao, de Chile, quien cuenta con experiencia en varias veladas y buscará imponerse en su debut en este evento.

Abogado de denunciante desmiente a Piero Arenas y alerta sobre evidencia en riesgo. Captura: Magaly TV La Firme.

El organizador, Andy Merino (ElZeein), confirmó que evalúa la posibilidad de participar como boxeador en una futura edición del evento. Por el momento, su rol se centra en la producción y convocatoria de figuras del ecosistema digital.

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La organización prevé una transmisión especial por Kick para quienes no puedan asistir presencialmente, y la cobertura en tiempo real a través de redes sociales y medios especializados promete mantener a la audiencia informada sobre el desarrollo de cada combate.