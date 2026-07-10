El sol se aprecia y el dólar ya va dos semanas cerrando con caída: El reporte del BCRP

Cae el dólar por segunda semana consecutiva en julio. - Crédito Andina

El tipo de cambio ha cerrado a S/3,3940 por dólar este viernes 10 de julio, marcando su segunda semana con depreciación en julio, a puertas del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, la presidenta electa.

Así, en su último informe el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) apuntó que del 1 al 8 de julio “el índice del dólar se redujo 0,4 por ciento”. Asimismo, destacó su depreciación frente al euro (0,4 por ciento) y frente a la libra (0,8 por ciento).

De igual manera, según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, señaló que en el ámbito internacional el índice general del dólar estadounidense se encaminaba a registrar “una pérdida semanal marginal de 0,1% este 10 de julio, su segunda semana consecutiva en terreno negativo”. Frente a esto, el sol peruano se está fortaleciendo.

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El sol se aprecia y el dólar ya va dos semanas cerrando con caída. - Crédito Captura del BCRP

Caída del dólar

¿A qué se debe la caída del dólar? Este 10 de julio “el dólar inició la sesión en S/3,394, ligeramente por debajo del cierre previo, en una jornada marcada por la decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de mantener la tasa de interés de referencia en 4,25 %. Asimismo, la balanza comercial de mayo superó las expectativas del mercado al registrar US$ 3,473 millones”, reportó Kambista.

Para el experto de Kambista, “el ligero descenso de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos refleja resistencia en el mercado laboral, mientras que las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal recuerdan a los inversionistas que los responsables del banco central siguen preocupados por los riesgos de la inflación subyacente”.

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Cambio en Perú: en poco más de dos semanas entra un nuevo gobierno, pero que se mantiene con Julio Velarde a la cabeza del BCRP. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

En la sesión anterior, donde el dólar culminó en S/3,397, registrando una caída de 0,26% respecto al cierre previo, la jornada había estado marcada por “un mayor flujo de oferta en el mercado cambiario local, mientras los inversionistas continuaron evaluando el panorama geopolítico y las expectativas sobre la política monetaria”.

Así, en el ámbito local, Huayta señaló que el mercado permanecía a la expectativa de la decisión de tasas del BCR. “Si bien el consenso anticipa que la tasa de referencia se mantendrá sin cambios, la inflación continúa por encima del rango meta. Asimismo, precisó que durante la sesión el BCR intervino mediante una subasta de swap compra para frenar la caída en el mercado cambiario. El flujo de oferta estuvo liderado principalmente por corporativos y agentes offshore, permitiendo que el tipo de cambio retrocediera hasta S/3,397″.

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Los análisis del mercado peruano ven una subida ligera del dólar hacia fin de año. - Crédito Renato Pajuelo/Andina

El valor del dólar

Si bien julio abrió con un alza del dólar, el tipo de cambio ha mostrado ligera volatilidad, viéndose una baja en las últimas dos semanas.

El miércoles 1 de julio cerró a S/3,4180

El jueves 2 de julio cerró en S/3,4030

El viernes 3 de julio cerró a S/3,4020

El lunes 6 de julio cerró a S/3,4100

El martes 7 de julio cerró a S/3,3980

El miércoles 8 de julio cerró a S/3,4100

El jueves 9 de julio cerró a S/3,3990

Este viernes 10 de julio cerró a S/3,3940.

Mientras, las expectativas del mercado se encuentran así para fin de 2026.

Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,36 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,43 en abril y S/ 3,50 en mayo).

Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,47 en abril y S/ 3,46 en mayo).

Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,44 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,50 en abril y S/ 3,46 en mayo).