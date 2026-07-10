Perú

El sol se aprecia y el dólar ya va dos semanas cerrando con caída: El reporte del BCRP

Tanto el BCRP, casa de cambio y más reportes señalan que el dólar se ha depreciado a inicios de julio

Guardar
Google icon
Persona con dólares en sus manos
Cae el dólar por segunda semana consecutiva en julio. - Crédito Andina

El tipo de cambio ha cerrado a S/3,3940 por dólar este viernes 10 de julio, marcando su segunda semana con depreciación en julio, a puertas del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, la presidenta electa.

Así, en su último informe el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) apuntó que del 1 al 8 de julio “el índice del dólar se redujo 0,4 por ciento”. Asimismo, destacó su depreciación frente al euro (0,4 por ciento) y frente a la libra (0,8 por ciento).

De igual manera, según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, señaló que en el ámbito internacional el índice general del dólar estadounidense se encaminaba a registrar “una pérdida semanal marginal de 0,1% este 10 de julio, su segunda semana consecutiva en terreno negativo”. Frente a esto, el sol peruano se está fortaleciendo.

PUBLICIDAD

Captura del BCRP con el precio del dólar del 10 de julio en Perú
El sol se aprecia y el dólar ya va dos semanas cerrando con caída. - Crédito Captura del BCRP

Caída del dólar

¿A qué se debe la caída del dólar? Este 10 de julio “el dólar inició la sesión en S/3,394, ligeramente por debajo del cierre previo, en una jornada marcada por la decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de mantener la tasa de interés de referencia en 4,25 %. Asimismo, la balanza comercial de mayo superó las expectativas del mercado al registrar US$ 3,473 millones”, reportó Kambista.

Para el experto de Kambista, “el ligero descenso de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos refleja resistencia en el mercado laboral, mientras que las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal recuerdan a los inversionistas que los responsables del banco central siguen preocupados por los riesgos de la inflación subyacente”. 

PUBLICIDAD

Cambio en Perú: en poco más de dos semanas entra un nuevo gobierno, pero que se mantiene con Julio Velarde a la cabeza del BCRP. - Crédito REUTERS/Angela Ponce
Cambio en Perú: en poco más de dos semanas entra un nuevo gobierno, pero que se mantiene con Julio Velarde a la cabeza del BCRP. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

En la sesión anterior, donde el dólar culminó en S/3,397, registrando una caída de 0,26% respecto al cierre previo, la jornada había estado marcada por “un mayor flujo de oferta en el mercado cambiario local, mientras los inversionistas continuaron evaluando el panorama geopolítico y las expectativas sobre la política monetaria”.

Así, en el ámbito local, Huayta señaló que el mercado permanecía a la expectativa de la decisión de tasas del BCR. “Si bien el consenso anticipa que la tasa de referencia se mantendrá sin cambios, la inflación continúa por encima del rango meta. Asimismo, precisó que durante la sesión el BCR intervino mediante una subasta de swap compra para frenar la caída en el mercado cambiario. El flujo de oferta estuvo liderado principalmente por corporativos y agentes offshore, permitiendo que el tipo de cambio retrocediera hasta S/3,397″.

Los análisis del mercado peruano ven una subida ligera del dólar hacia fin de año. - Crédito Renato Pajuelo/Andina
Los análisis del mercado peruano ven una subida ligera del dólar hacia fin de año. - Crédito Renato Pajuelo/Andina

El valor del dólar

Si bien julio abrió con un alza del dólar, el tipo de cambio ha mostrado ligera volatilidad, viéndose una baja en las últimas dos semanas.

  • El miércoles 1 de julio cerró a S/3,4180
  • El jueves 2 de julio cerró en S/3,4030
  • El viernes 3 de julio cerró a S/3,4020
  • El lunes 6 de julio cerró a S/3,4100
  • El martes 7 de julio cerró a S/3,3980
  • El miércoles 8 de julio cerró a S/3,4100
  • El jueves 9 de julio cerró a S/3,3990
  • Este viernes 10 de julio cerró a S/3,3940.

Mientras, las expectativas del mercado se encuentran así para fin de 2026.

  • Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,36 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,43 en abril y S/ 3,50 en mayo).
  • Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,47 en abril y S/ 3,46 en mayo).
  • Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,44 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,50 en abril y S/ 3,46 en mayo).

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en PerúBCRPSol peruanotipo de cambioperu-economia

Más Noticias

Golazo maradoniano de Joao Rojas en ADT vs Cienciano por octavos de Copa de la Liga 2026

El delantero ecuatoriano inició la acción desde su propio campo y finalizó con una definición precisa frente a Ítalo Espinoza, estableciendo el 1-0 a favor de los tarmeños

Golazo maradoniano de Joao Rojas en ADT vs Cienciano por octavos de Copa de la Liga 2026

Pedro Castillo exige su liberación por informe de expertos de la ONU, pese a estar condenado por el golpe de Estado

Documento del Grupo de Trabajo del organismo internacional omite que exmandatario ya fue sentenciado a 11 años de prisión por conspiración para la rebelión, fallo que está en apelación

Pedro Castillo exige su liberación por informe de expertos de la ONU, pese a estar condenado por el golpe de Estado

Parques de Lima para pasar el 28 y 29 de julio: actividades por Fiestas Patrias

Durante el feriado por Fiestas Patrias, diversas familias podrán disfrutar de parques y espacios culturales de Lima con espectáculos, actividades recreativas y propuestas gastronómicas para celebrar el 28 y 29 de julio sin salir de la capital

Parques de Lima para pasar el 28 y 29 de julio: actividades por Fiestas Patrias

El panorama político que recibirá Keiko Fujimori desde el 28 de julio

La líder de Fuerza Popular asumirá el 28 de julio de 2026, tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales, y recibirá un escenario de inestabilidad, deterioro institucional y alta conflictividad social registrada en marzo

El panorama político que recibirá Keiko Fujimori desde el 28 de julio

Precio del dólar en caída en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 10 de julio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar en caída en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 10 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José María Balcázar dice que gabinete de Keiko Fujimori no sería de ancha base: “Gobernará con sus propios militantes”

José María Balcázar dice que gabinete de Keiko Fujimori no sería de ancha base: “Gobernará con sus propios militantes”

Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori, pide al Gobierno de Balcázar que deje de hacer nuevas designaciones

Cesan a Amado Enco del cargo de procurador de la Contraloría por “pérdida de confianza”, pese a que ganó concurso público

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización

José María Balcázar reconoce que informe de ONU cambiaría las condiciones para indultar a Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona aclara a Ethel Pozo que no la odia por Christian Domínguez: “Mi esposo le tiene cariño”

Karla Tarazona aclara a Ethel Pozo que no la odia por Christian Domínguez: “Mi esposo le tiene cariño”

Los Jaivas y Los Mirlos anuncian concierto histórico en Lima por los 45 años de Alturas de Machu Picchu

‘Cómplices al rescate’ llega a Lima con los grandes éxitos de las telenovelas infantiles de los 2000: fecha y venta de entradas

BTS enfrenta acusación de plagio por ‘Swim’: fans peruanas reaccionan a la demanda y defienden la originalidad de su grupo

La Noche Dorada 2 del Zein: fecha, lugar y peleas confirmadas de la velada de boxeo

DEPORTES

San Martín anunció renovación de Paola Rivera para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “La mexicana más querida sigue siendo santa”

San Martín anunció renovación de Paola Rivera para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “La mexicana más querida sigue siendo santa”

José Manuel Quispe logra el tetracampeonato en la Ultra Trail Cordillera Blanca y la prueba bate récord de corredores

Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Programación de las semifinales del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Se conoció que Roberto Mosquera pidió salida de jugador histórico de Sporting Cristal: “Sería cedido a préstamo”