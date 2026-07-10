Los Jaivas y Los Mirlos anuncian concierto histórico en Lima por los 45 años de Alturas de Machu Picchu

El próximo 5 de diciembre de 2026, el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima será escenario de un encuentro sin precedentes: Los Jaivas y Los Mirlos compartirán escenario por primera vez en Perú. El evento, que forma parte de la gira internacional 45 años de Alturas de Machu Picchu, marca el inicio del recorrido internacional de la emblemática obra inspirada en la poesía de Pablo Neruda. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster y en las plataformas digitales Passline.pe y Losjaivas.net.
La banda chilena Los Jaivas anunció esta fecha tras una exitosa gira nacional por Chile, donde la conmemoración del álbum “Alturas de Machu Picchu” ha reunido a miles de seguidores. El show en Lima representará el debut internacional de este tour, que recorrerá diversos países de Latinoamérica y otros continentes.
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Un cruce de universos musicales en el corazón de Lima
Por primera vez, Los Jaivas y Los Mirlos unirán sus trayectorias en el mismo escenario, convocando a dos referentes fundamentales en la construcción de la identidad musical latinoamericana. El espectáculo reunirá la fusión de rock, música andina y raíz latinoamericana característica de Los Jaivas con la cumbia amazónica psicodélica de Los Mirlos, un estilo que ha ampliado el alcance de la música peruana en todo el mundo. La colaboración representa un hito para la música del continente.
El concierto contará con una puesta en escena especialmente diseñada para el aniversario del disco, uno de los más influyentes en la historia del rock en español. La venta de entradas comenzó el 8 de julio y se espera una alta demanda. El evento permitirá a los asistentes presenciar un repertorio emblemático y una colaboración inédita entre dos agrupaciones con trayectorias internacionales.
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45 años de Alturas de Machu Picchu: legado, reconocimiento y vigencia
El álbum Alturas de Machu Picchu fue concebido a fines de 1981 en París, inspirado en los versos de Pablo Neruda contenidos en su poemario “Canto General”. La obra marcó un punto de inflexión en la carrera de Los Jaivas al fusionar rock, música andina e instrumentos autóctonos latinoamericanos. A 45 años de su lanzamiento, el disco mantiene plena vigencia y ha fortalecido el reconocimiento internacional de la banda.
En 2026, la revista Billboard incluyó a Los Jaivas entre las 50 mejores bandas de rock en español, destacando su capacidad para unir la tradición precolombina con la modernidad. El grupo chileno reafirmó su lugar como referente cultural, según detalló la publicación especializada.
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El tour conmemorativo presenta el álbum de manera íntegra, con una producción escénica que ha congregado a miles de personas en distintos puntos de Chile. La llegada de la gira a Lima marca el regreso de Los Jaivas al Perú tras sus presentaciones de 2011, incluyendo el concierto en el Santuario Histórico de Machu Picchu, y su participación en las actividades culturales de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Los Mirlos: embajadores de la cumbia amazónica peruana
Considerados los mayores exponentes de la cumbia amazónica peruana, Los Mirlos han ejercido una influencia determinante en la música tropical latinoamericana desde su fundación en la década de 1970. El grupo revolucionó el género al fusionar ritmos selváticos con guitarras eléctricas de inspiración psicodélica, desarrollando un sonido único reconocido por clásicos como La Danza de los Mirlos, Eres Mentirosa y Sonido Amazónico.
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A lo largo de más de cinco décadas, Los Mirlos han llevado su música a escenarios internacionales de primer nivel, consolidando su estatus como referentes de la cultura peruana. Su legado ha trascendido generaciones, permitiéndoles presentarse en festivales como Coachella (Estados Unidos), Vive Latino (México), Austin Psych Fest, Lollapalooza, Fusion Festival (Alemania) y Roskilde Festival (Dinamarca).
Estos hitos confirman el impacto global de la cumbia amazónica y posicionan a Los Mirlos como embajadores de la música latinoamericana en el circuito internacional. El encuentro en Lima permitirá a los asistentes experimentar la fuerza de dos universos sonoros que han marcado la música del continente.
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Un evento para la historia de la música latinoamericana
La alianza entre Los Jaivas y Los Mirlos representa un acontecimiento extraordinario en la escena musical del continente. La fusión de Alturas de Machu Picchu con la cumbia amazónica añade un valor especial a esta cita, que busca reunir a distintas generaciones en torno a expresiones artísticas de raíz profunda y proyección universal.
Las entradas para este concierto histórico ya pueden adquirirse a través de las plataformas digitales autorizadas. El evento se perfila como una de las fechas más significativas en la agenda cultural de Lima y de América Latina en 2026.
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