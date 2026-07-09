“Ningún trabajador CAS se quedará sin gratificación”: Congreso define hoy fórmula con debate

El Congreso buscará la fórmula para implementar la Ley que da gratificación a los CAS "responsablemente". - Crédito Congreso

La Comisión Permanente del Congreso de la República inicia el que sería su última sesión del parlamento unicameral y lo hace buscando aprobar la Ley del crédito suplementario pedida por el Congreso, pero esta vez sí incluyendo la fórmula para el pago de la gratificación CAS.

“En el aspecto laboral estamos ratificando que la Comisión propone que ningún trabajador con contrato CAS se quede sin gratificación. Y de este debate saldrá una fórmula que permita consensuadamente determinar cuál va a ser la forma de su implementación”, señaló el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto Reyes.

Como se recuerda, en marzo se promulgó la Ley 32563, que le da gratificación y CTS a los trabajadores CAS, pero el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), buscó implementar este pago al 10% del monto prometido en la Ley. Esto no tuvo éxito, pero ahora esto volverá a definirse con el debate.

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La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.

Debate buscará la ‘fórmula’

“No podemos dejar con la ilusión a los trabajadores CAS, que están esperando una propuesta alternativa que la que mandó el Ejecutivo”, señaló el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, uno de los impulsores de la llamada Ley CAS con derechos, que justamente terminó dando gratificación y CTS a estos trabajadores.

Como se sabe, la Ley 32563 aprueba darle por primera vez beneficios beneficios laborales similares a los del sector privado a los trabajadores CAS, bajo el régimen del decreto legislativo 1057:

Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una de las cuales es el equivalente a una remuneración mensual

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), tomando como base el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio, el pago de la CTS es cancelatorio y solo se efectiviza a la culminación del vínculo del servidor con la entidad.

Se acerca el pago de las planillas y la gratificación queda en vilo. Entidades temen que no cumplir con la Ley traiga consecuencias. - Crédito Andina

Sin embargo, el MEF buscó que la Ley fuera aplicada con progresividad e intentó aplicar la siguiente fórmula de aplicación dentro de la Ley del crédito suplementario:

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Este 2026, se pagaría la gratificación al 10% de la remuneración a los CAS. En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300.

En 2027, el monto sería del 20% de la remuneración mensual

En 2028, el monto sería del 30% de la remuneración mensual

En 2029, el monto sería del 50% de la remuneración mensual

En 2030, el monto sería del 100% de la remuneración mensual.

Tras no tener el apoyo del Congreso en esto, la medida se quitó del dictamen. La Comisión de Presupuesto ahora deja en manos la fórmula al debate en la Comisión Permanente.

Trabajadores CAS podrían quedarse sin su bono de Fiestas Patrias. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Vale la pena recordar que, en su momento, otro congresista (Diego Bazán) propuso una fórmula alterna, más favorecedora que la del MEF, pero igual los trabajadores CAS buscan recibir el monto del 100% para este julio.

Entidades no pueden pagar

Mientras no se defina, los trabajadores CAS podrían quedarse sin bono por Fiestas Patrias. Como se recuerda, estos recibían los S/300 de aguinaldo. Pero al promulgarse en marzo la Ley que les da gratificación y CTS, estos trabajadores fueron quitados del beneficio de aguinaldo en el decreto supremo que aprobó recientemente el MEF.

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Tampoco tendrían pago de su gratificación CAS en julio si el MEF no da opinión favorable a las entidades que han solicitado esto en los últimos meses y que siguen sin respuesta. Como se recuerda, más de 15 entidades señalaron sí tener dinero para pagar estos beneficios a los CAS y están a la espera de que el MEF confirme los cambios presupuestarios que proponen para avanzar con el pago.