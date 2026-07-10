Perú

‘Cómplices al rescate’ llega a Lima con los grandes éxitos de las telenovelas infantiles de los 2000: fecha y venta de entradas

El reencuentro musical hará vibrar a fanáticos de varias generaciones, quienes podrán disfrutar en directo de los temas que definieron la televisión infantil de Latinoamérica

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El elenco original de telenovelas infantiles regresa a los escenarios con “Cómplices JUNTOS La Gira”, un show que promete revivir los grandes éxitos de los años 2000 en Lima.
El elenco original de telenovelas infantiles regresa a los escenarios con “Cómplices JUNTOS La Gira”, un show que promete revivir los grandes éxitos de los años 2000 en Lima.

La nostalgia de los años 2000 se prepara para conquistar Lima con la llegada de 'Cómplices JUNTOS La Gira, el espectáculo que reunirá por primera vez en la capital peruana las canciones más emblemáticas de las telenovelas infantiles que marcaron a toda una generación en Latinoamérica.

El fenómeno de la nostalgia por las producciones infantiles mexicanas y latinoamericanas ha cobrado fuerza en los últimos años, impulsado por la revalorización de las historias, personajes y canciones que definieron la infancia y adolescencia de millones de espectadores. 'Cómplices JUNTOS La Gira’ se perfila como uno de los acontecimientos más esperados del año para el público peruano, que tendrá la oportunidad de disfrutar en vivo de los temas de producciones como 'Cómplices al Rescate’, 'Amigos x Siempre’, 'Alegrijes y Rebujos’, 'Vivan los Niños’ y otras telenovelas que se convirtieron en referentes de la cultura popular a principios de siglo.

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El repertorio del espectáculo incluirá canciones que, dos décadas después, siguen presentes en la memoria colectiva de miles de fanáticos a lo largo del continente. Temas como “El Ratón Pérez”, “Cómplices al Rescate” y “No Puedo Olvidar”, así como “Corazón de Bombón”, “Siempre Estaré”, y los éxitos de “Alegrijes y Rebujos” y “Vivan los Niños”, formarán parte de una noche pensada para revivir la emoción y el espíritu de una época.

¿Cuándo y dónde es el concierto?

El evento está programado para el 16 de octubre en el Arena Monumental, y promete una noche cargada de emoción, recuerdos y sorpresas para quienes crecieron acompañados por estos clásicos televisivos y musicales.

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El anuncio oficial de 'Cómplices JUNTOS La Gira’ generó una inmediata reacción en redes sociales, donde usuarios compartieron recuerdos y expresaron su entusiasmo por la posibilidad de reencontrarse con la música y los personajes que formaron parte de su infancia. La producción confirmó que el espectáculo contará con la presencia de artistas invitados sorpresa, cuyos nombres serán revelados progresivamente a través de las plataformas oficiales del evento. Esta estrategia ha incrementado la expectativa, ya que muchos esperan la participación de figuras que integraron los elencos originales o de intérpretes que dieron vida a las canciones principales.

Fabián Chávez, Naidelyn, Grisel Margarita, Ramiro Torres, Martha Sabrina y Roberto Marín encabezan el reencuentro musical más esperado por los fanáticos de las producciones infantiles.
Fabián Chávez, Naidelyn, Grisel Margarita, Ramiro Torres, Martha Sabrina y Roberto Marín encabezan el reencuentro musical más esperado por los fanáticos de las producciones infantiles.

Entre los integrantes confirmados para la gira se encuentran Fabián Chávez, Naidelyn, Grisel Margarita, Ramiro Torres, Martha Sabrina y Roberto Marín, reconocidos por su participación en varias de las producciones más queridas de la televisión infantil. Su presencia ha sido celebrada por los seguidores, quienes destacan el valor de reencontrarse con voces y rostros que fueron parte fundamental de las historias que marcaron su infancia.

¿Dónde comprar las entradas?

La preventa de entradas estará disponible del 27 de junio al 1 de julio, brindando a los fanáticos la oportunidad de asegurar su lugar antes del inicio de la venta general. La compra de boletos se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster. Los organizadores anticipan una alta demanda, dada la conexión emocional que une a varias generaciones con la música y los recuerdos de los 2000.

El equipo de producción ha resaltado que la puesta en escena estará acompañada de elementos visuales y tecnológicos que recrearán el ambiente de los programas originales. El espectáculo contará con coreografías, vestuarios y escenografías inspiradas en cada una de las telenovelas homenajeadas. Además, se incluirán espacios para la interacción con el público y actividades temáticas que buscarán fortalecer el vínculo entre los artistas y sus seguidores, haciendo de la experiencia un verdadero reencuentro generacional.

El fenómeno de las telenovelas infantiles no solo dejó huella en la televisión, sino también en la industria musical, consolidando carreras de jóvenes actores y cantantes que, en muchos casos, continuaron en el mundo del entretenimiento. La gira permitirá revivir esos primeros pasos artísticos y reconocer el impacto que estas historias y canciones tuvieron en la formación de la identidad de millones de latinoamericanos.

El Arena Monumental de Lima será el escenario donde miles de seguidores podrán disfrutar en vivo de las canciones emblemáticas de telenovelas como “Cómplices al Rescate” y “Amigos x Siempre”.
El Arena Monumental de Lima será el escenario donde miles de seguidores podrán disfrutar en vivo de las canciones emblemáticas de telenovelas como “Cómplices al Rescate” y “Amigos x Siempre”.

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