De Asimov a Acemoglu, los libros que McKinsey recomienda leer a los ejecutivos este año

Un CEO genérico, vestido con traje azul, evalúa pensativamente un informe de datos mientras mira una tablet que muestra robots y engranajes, simbolizando la toma de decisiones estratégicas en un entorno tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

McKinsey & Company presentó en julio de 2026 su selección anual de más de 90 libros recomendados por socios de la firma, CEOs, académicos y referentes internacionales, con el propósito de orientar a los líderes empresariales frente a los desafíos que plantean la inteligencia artificial, la incertidumbre geopolítica y la transformación acelerada de los negocios. La recopilación, elaborada por McKinsey Global Publishing, abarca títulos sobre estrategia, liderazgo, historia, cultura organizacional, sostenibilidad y desarrollo personal, y refleja la convicción de que los ejecutivos de hoy necesitan una visión amplia e interdisciplinaria para tomar decisiones en entornos de alta complejidad.

La lista va más allá de los libros de management tradicionales. Las recomendaciones provienen de figuras como el economista y premio Nobel Daron Acemoglu, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y ejecutivos de firmas globales, lo que le otorga a la selección una diversidad de perspectivas poco habitual en este tipo de compilaciones. El abanico de títulos incluye desde ciencia ficción hasta memorias políticas, pasando por análisis geopolíticos y manuales sobre bienestar organizacional.

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La selección fue presentada desde Lima en el marco de las actividades de McKinsey para América Latina, región donde la firma gestiona su estrategia a través de Tracy Francis, Senior Partner y Managing Partner para la región.

La recopilación llega en un momento en que las organizaciones enfrentan presiones simultáneas: la adopción de tecnologías de inteligencia artificial, la reconfiguración de las cadenas globales de valor y la necesidad de construir culturas internas capaces de sostener la innovación.

Profesionales de negocios colaboran en una sala moderna, utilizando inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar decisiones estratégicas en su trabajo diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial, más allá de la tecnología

El debate sobre la IA ya no se limita a sus capacidades técnicas. Las recomendaciones de este año lo confirman: los libros seleccionados abordan el impacto de la tecnología sobre la economía, la productividad, la salud, la educación y la gobernanza global.

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Nicholas Thompson, CEO de The Atlantic, recomienda AI for Good: How Real People Are Using Artificial Intelligence to Fix Things That Matter, una obra que reúne casos reales sobre cómo la IA ya opera en ámbitos como la medicina y el medio ambiente. Daron Acemoglu, por su parte, destaca A Brief History of Intelligence, de Max Bennett, un recorrido por la evolución de la inteligencia desde sus orígenes biológicos hasta el desarrollo de los sistemas artificiales actuales, con reflexiones sobre sus implicancias para la humanidad. La selección también incorpora The Coming Wave, de Mustafa Suleyman, recomendado por Austin Gallagher, fundador y CEO de Beneath The Waves, donde el autor analiza cómo tecnologías como la IA transformarán la economía y plantea la necesidad urgente de construir mecanismos de gobernanza capaces de acompañar ese cambio.

Lo que distingue a este bloque de recomendaciones es su enfoque en las consecuencias sociales y regulatorias de la IA, no solo en su potencial productivo. Los tres títulos convergen en una misma advertencia: la velocidad del cambio tecnológico supera la capacidad actual de las instituciones para gestionarlo, lo que convierte la comprensión de estos procesos en una competencia estratégica para cualquier organización.

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Un líder de unos 45 años junto a sus empleados evalúa y utiliza herramientas de inteligencia artificial en una sesión de trabajo colaborativa con pantallas interactivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas capacidades para liderar en la incertidumbre

La transformación digital está redefiniendo el perfil del líder empresarial. La eficiencia operativa ya no es suficiente: las organizaciones demandan ejecutivos capaces de generar confianza, fomentar culturas de aprendizaje y tomar decisiones acertadas cuando la información es incompleta o contradictoria.

David Rogier, fundador y CEO de MasterClass, recomienda Leadership: In Turbulent Times, de Doris Kearns Goodwin, donde la autora analiza cómo cuatro presidentes estadounidenses enfrentaron algunas de las mayores crisis de su tiempo e identifica principios de liderazgo que mantienen su vigencia. Stephan Seifert, CEO de Körber, propone dos títulos complementarios: The Fearless Organization y The Listening Leader, que profundizan en la seguridad psicológica, la escucha activa y la construcción de equipos con capacidad real de innovación.

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La combinación de historia política y psicología organizacional en este bloque de recomendaciones revela una tendencia clara: los líderes más preparados son aquellos que entienden tanto el comportamiento humano como los grandes ciclos históricos. Esa doble lectura —del pasado y del presente— aparece como una ventaja diferencial en contextos donde las recetas convencionales pierden eficacia.

Una líder de equipo argentina de 55 años, con un estilo informal y canchero, observa a través de la ventana de una sala de reuniones, visualizando el futuro de la inteligencia artificial y la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario global como variable de negocio

Interpretar el entorno internacional se ha convertido en una competencia directiva. Las tensiones geopolíticas, los cambios en las alianzas comerciales y las transformaciones sociales inciden cada vez más en las decisiones que toman las organizaciones, independientemente de su tamaño o sector.

Shivshankar Menon, integrante del Geopolitics Advisory Council de McKinsey y exasesor de Seguridad Nacional de India, recomienda Thinking Historically: A Guide to Statecraft and Strategy, una obra que demuestra cómo el análisis histórico puede convertirse en una herramienta para anticipar riesgos y diseñar estrategias más sólidas. Tracy Francis destaca 1929: Inside the Greatest Crash in Wall Street History, que reconstruye las causas y consecuencias de la mayor crisis financiera del siglo XX y ofrece claves para leer los ciclos económicos actuales. Mark Sedwill, exasesor de Seguridad Nacional del Reino Unido, suma a la lista The Avoidable War, un análisis sobre la relación entre Estados Unidos y China y su impacto sobre el equilibrio global.

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Los tres títulos comparten un enfoque común: la historia y la geopolítica no son disciplinas ajenas al mundo corporativo, sino marcos de referencia que permiten anticipar escenarios, identificar riesgos sistémicos y tomar decisiones con mayor perspectiva. La inclusión de exasesores de seguridad nacional entre los recomendadores subraya hasta qué punto la agenda empresarial y la agenda geopolítica han convergido.

Una encantadora ilustración en acuarela captura un rincón sereno de un dormitorio con un libro abierto sobre la cama, almohadas azules y una mesita de noche con flores secas, invitando a la lectura y la tranquilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del management: biografías, ficción y ensayos

Ampliar la perspectiva implica mirar fuera de los libros de negocios. La selección de McKinsey incorpora memorias, novelas y ensayos que apuntan al desarrollo del pensamiento crítico, la empatía y una comprensión más profunda de la sociedad.

Katherine Garrett-Cox, CEO de Gulf International Bank Asset Management, recomienda A Different Kind of Power, de Jacinda Ardern, donde la ex primera ministra de Nueva Zelanda comparte una visión del liderazgo basada en la resiliencia y el servicio público. Carolyn Dewar, Senior Partner de McKinsey, propone Foundation, de Isaac Asimov, el clásico de la ciencia ficción que explora cómo el conocimiento, la innovación y la capacidad de anticipar el cambio pueden determinar el destino de las civilizaciones.

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La presencia de ficción y memorias políticas en una lista de lectura empresarial no es casual. Refleja la convicción de que las habilidades más difíciles de replicar —la empatía, la imaginación estratégica, la tolerancia a la ambigüedad— se desarrollan también fuera de los textos técnicos. McKinsey consolida así una visión del liderazgo que no se agota en la gestión, sino que se nutre de la cultura, la historia y la experiencia humana en sentido amplio.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Propósito, bienestar y el significado del éxito profesional

El último bloque de recomendaciones pone el foco en las personas y en la pregunta que cada vez más ejecutivos se formulan: cómo construir organizaciones que combinen resultados con propósito, bienestar y aprendizaje continuo.

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Arun Gupta, CEO de NobleReach Foundation, recomienda The Mission Generation, una obra que explora cómo las nuevas generaciones buscan generar impacto desde sus trayectorias profesionales. Kweilin Ellingrud, Senior Partner y directora del McKinsey Global Institute, destaca The 5 Types of Wealth, que propone una definición ampliada del éxito al incorporar dimensiones como el tiempo, las relaciones y el bienestar. Noor Sweid, fundadora y managing partner de Global Ventures, recomienda What to Make of a Life, un libro que invita a reflexionar sobre cómo construir una carrera con sentido.

Los tres títulos apuntan a una transformación en curso dentro de las organizaciones: la demanda de propósito ya no proviene solo de los empleados más jóvenes, sino que se ha instalado como una expectativa transversal que las empresas deben integrar en su estrategia si quieren atraer y retener talento en un mercado laboral cada vez más competitivo.

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McKinsey & Company es una firma global de consultoría de gestión con presencia en más de 65 países. Su práctica editorial, McKinsey Global Publishing, produce análisis, reportes e iniciativas de divulgación orientadas a líderes empresariales, académicos y tomadores de decisiones del sector público y privado.