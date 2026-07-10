José María Balcázar dice que gabinete de Keiko Fujimori no sería de ancha base: “Gobernará con sus propios militantes”

El presidente José María Balcázar aseguró que el gabinete ministerial que la mandataria electa Keiko Fujimori nombre no sería de “ancha base” como afirmó, sino que sería uno conformado por militantes de Fuerza Popular.
“Lo que sí sé, y le auguro una buena administración, (es que) cuenta con mucha gente de experiencia en su partido. Yo creo que los ministros van a ser de sus propias filas para garantizar una coherencia y que no haya personas que a veces se ofrecen, advenedizos que se ofrecen en cada etapa de los gobiernos, se marquetean y se ofrecen. Parece que ella está clara en que va a gobernar con sus propios militantes”, dijo Balcázar en entrevista con Radio Nacional.
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Luego, el jefe de Estado precisó que la conformación del próximo Consejo de Ministros no fue tema de conversación durante su encuentro del último jueves, pero Fujimori, dice, “siente que su partido tiene suficientes cuadros técnicos como para iniciar su gobierno”.
En su primera entrevista como presidenta electa, Fujimori afirmó que la convocatoria para la conformación de su gabinete sería abierta y plural. Es decir, que buscaría especialistas para las distintas carteras no solo en Fuerza Popular, sino de otros partidos políticos o inclusos expertos independientes sin afiliación política.
Próxima reunión con Fujimori
En la entrevista con Radio Nacional, el presidente José María Balcázar también indicó que el próximo encuentro con la mandataria electa no contará con una agenda de temas, sino que será “un desayuno amical donde vamos a conversar seguramente de varios puntos”.
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“Seguramente vamos a incidir más en los puntos de transparencia para que la transferencia sea ordenada, que sea lo más realista, para que ellos entren a gobernar sin ningún tipo de preocupaciones”, señaló.
Y agregó: “Eso asegura que cuando un nuevo ministro entra, encuentre ya los estados, las obras pendientes. Porque hay muchísima obra en el Perú que lo han dejado a medio caminar. Eso es un mal que sufre la administración pública y de malos gobernantes. No solamente el presidente, sino también los gobernadores, los alcaldes, que inician una obra, lo dejan a mitad, viene otra obra, lo dejan en la mitad y así sucesivamente”.
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Piden detener nuevas designaciones y nombramientos
Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori, solicitó formalmente al gobierno de José María Balcázar que evite hacer nuevas designaciones, nombramientos y asumir compromisos económicos que no sean estrictamente necesarios durante el periodo de transición.
En una carta dirigida al primer ministro Luis Arroyo, Vinelli pidió que los ministerios y entidades del Poder Ejecutivo se abstengan de realizar cambios administrativos salvo en casos de obligación legal, mandato judicial, emergencia o necesidad pública justificada.
La solicitud busca, dice, fortalecer la confianza pública y asegurar la continuidad adecuada de la gestión gubernamental. Vinelli fundamentó el pedido en los principios de buena administración, transparencia y responsabilidad institucional en el proceso de transferencia de gobierno.
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El pedido de “medidas de prudencia administrativas” llega después de que se difundiera que la administración saliente realizó más de 50 designaciones y reemplazos en diversas entidades estatales a menos de un mes del cambio de mando.
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