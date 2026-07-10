Gratificación CAS: Tras meses, MEF sigue teniendo “en evaluación” solicitudes para autorizar pagos

El MEF no responde a los ministerios sobre el pago de la gratificación. El pago entra en su semana decisiva. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Los trabajadores CAS siguen a la espera de confirmación del pago de sus gratificaciones, luego de que estas se aprobaran con la promulgación de la Ley 32563, que da por primera vez este derecho y la CTS a los empleados bajo el régimen del decreto legislativo 1057.

Mientras el Congreso ha ‘pateado’ el debate del crédito suplementario, que incluirá una medida para aplicar la Ley, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dilatado las respuestas a las solicitudes de diversos ministerios y otras entidades, que buscan autorizar sus cambios presupuestarios para avanzar con el pago de la gratificación CAS.

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Ahora, el MEF, desde la oficina encargada de los Recursos Humanos, ha señalado que estas respuestas siguen “en evaluación”, a pesar de haber pasado meses de las solicitudes.

El Pleno del Congreso de la República suspendió la sesión en la que se debatía el proyecto de ley de crédito suplementario. La discusión se reanudará el próximo lunes tras no llegar a un consenso. - Canal N

MEF sin responder sobre ‘grati’

Ante el pedido de información de un ciudadano, quien solicitaba todas las respuestas que haya dado el MEF de opinión favorable a entidades sobre el pago de la gratificación y CTS a los trabajadores CAS —estas tendrían que ser remitidas a las entidades que piden que este autorice las modificaciones presupuestarias que proponen para dar el pago—.

Pero el MEF no cuenta con esa información porque, como se sabe por la insistencia de diferentes entidades al pedido de autorización, este no ha respondido estas consultas a pesar de haber sido formulada con meses de anticipación al pago.

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“Al respecto, corresponde señalar que la información requerida por el ciudadano está relacionada con la aplicación de la Ley N° 32563, Ley que regula los Derechos y Obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, documentos que a la fecha se encuentran en evaluación“, aclara la Dirección general de gestión fiscal de los Recursos Humanos del MEF.

Se acerca el pago de las planillas y la gratificación queda en vilo. Entidades temen que no cumplir con la Ley traiga consecuencias. - Crédito Andina

Así, “en tal virtud, considerando que la solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido; no resulta factible atender lo solicitado”.

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No habrá pago, sin autorización del MEF

Como se sabe, entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han insistido al MEF para dar autorización a sus modificaciones presupuestales para hacer el pago de la gratificación CAS. Esta, como otros ministerios, sí cuenta con el presupuesto para dar este beneficio laboral.

Pero, dada la demora del MEF, el MTC deslindó de cualquier responsabilidad si es que no llega a cumplir esta Ley. ¿Por qué el MTC necesita la autorización del MEF? Esto está estipulado en la misma Ley 32563.

El Congreso buscará la fórmula para implementar la Ley que da gratificación a los CAS "responsablemente". - Crédito Congreso

“Con el fin de financiar la implementación de los aguinaldos y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) establecidos en la presente ley, se autoriza excepcionalmente y previa opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a las entidades públicas del Gobierno Nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales que tengan servidores sujetos al régimen del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático”, aclara la norma.

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También se resalta que estos pagos se harán “con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados”.