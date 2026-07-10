Se conoció que Roberto Mosquera pidió salida de jugador histórico de Sporting Cristal: “Sería cedido a préstamo”

Se conoció que Roberto Mosquera pidió salida de jugador histórico de Sporting Cristal. (Sporting Cristal)

Muchas decisiones se vienen tomando en Sporting Cristal de cara al inicio del Torneo Clausura 2026. Los ‘cerveceros’ están reestructurando su plantel con la misión de revertir la crisis futbolística que vienen atravesando. Roberto Mosquera decidió reforzar su equipo con Hernán Barcos, Michael Hoyos, y Juan Manuel Cuesta Baena.

Y así como hubo llegadas, también salidas y se conoció que el DT tomó una drástica decisión: pidió la salida de un jugador histórico a pocos días del arranque del campeonato. La determinación del estratega nacional se debe al gran número de delanteros que tiene.

“Roberto Mosquera le ha dicho a Irven Ávila que no va a contar con él. Es más, ya había un acuerdo entre Sporting Cristal y la San Martín para que sea cedido a préstamo Irven Ávila y que juegue Liga 2 con el equipo santo. El acuerdo estaba entre los clubes”, informó Julio Peña en el programa ‘Fútbol Satélite’.

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El DT tomó drástica decisión a pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026. (Fútbol Satélite)

El comentarista deportivo reveló cómo reaccionó el ‘Cholito’ al enterarse de sobre su posible partida del Rímac.

“Irven dijo: ‘No hay forma, yo no quiero jugar Liga 2. Respeto a San Martín y todo, pero yo no quiero jugar Liga 2’. Y ha decidido pelearla desde donde le toque y quedarse en Sporting Cristal. Y suena raro porque el gran salto de Mosquera como entrenador fue con Sport Huancayo, donde brilló precisamente Irven Ávila, y después saltan los dos, porque de ahí dan el salto a equipos más importantes”, añadió.

“Michael Hoyos ha enamorado a todos en Sporting Cristal”

El delantero estadounidense que tiene nacionalidad argentina fue el último en llegar a Sporting Cristal y fue presentado hace unos días atrás. Tuvo sus primeros entrenamientos en La Florida y se pudo conocer que sorprendió a todos con su estado físico y futbolístico.

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“Michel Hoyos dice que en dos prácticas ha enamorado a todo Sporting Cristal; me han dicho que está muy bien. El colombiano Juan Manuel Cuesta Baena también está bien, pero tiene dos platos de bandeja paisa de más y tiene que bajar un poquito de peso”, comentó Julio Peña sobre los refuerzos.

El delantero argentino fue presentado de manera oficial por Sporting Cristal. (Cristal TV)

Sporting Cristal vs Tacna Heroica: duelo por octavos de final

El duelo entre Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica, correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, tendrá lugar el sábado 11 de julio en el estadio Alberto Gallardo. El encuentro está pautado para las 15:30, hora de Perú, y promete emociones fuertes en esta etapa decisiva del torneo.

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El equipo ‘celeste’ llega a esta instancia tras una fase previa impecable, en la que obtuvo puntaje perfecto. La regularidad y solvencia mostradas por Sporting Cristal a lo largo de la competencia lo posicionan como uno de los principales candidatos a pelear por el título.

La etapa de eliminación directa en la competición brinda a los aficionados la posibilidad de seguir cada partido en vivo y sin costo. Todos los encuentros son transmitidos a través del canal oficial de YouTube de Bicolor+, plataforma administrada por la FPF. Además, Infobae Perú informará todos los detalles del crucial duelo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.

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A qué hora juega Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica por la Copa de la Liga 2026. (Copa de la Liga)