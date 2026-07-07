¿Quién es Keiko Fujimori? La primera presidenta electa del Perú, trayectoria y controversias que marcan su llegada al poder

Una representación en acuarela de Keiko Fujimori, líder política peruana, se muestra con un micrófono y los lemas de su campaña electoral como "La Fuerza del Orden", reflejando su imagen pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori se convirtió en la primera mujer elegida presidenta del Perú tras imponerse en el balotaje del 7 de junio de 2026 con el 50,13% de los votos válidos frente al 49,87% de Roberto Sánchez, candidato de la coalición de izquierda Juntos por el Perú, con una diferencia de aproximadamente 50.000 sufragios según el cómputo oficial. La proclamación formal llegó el 3 de julio, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la reconoció como presidenta electa tras semanas de revisión de actas impugnadas, protestas callejeras y denuncias de fraude. La hija del exmandatario Alberto Fujimori asumirá el cargo el 28 de julio de 2026, fecha tradicional del cambio de mando en el país.

La victoria pone fin a quince años de insistencia electoral. Keiko Fujimori había llegado a la segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021 sin poder cruzar la línea de llegada. Su cuarta candidatura, la primera desde la muerte de su padre en septiembre de 2024, estuvo marcada por una campaña que apeló de manera constante a la figura del exmandatario. Nacida el 25 de mayo de 1975 en el distrito limeño de Jesús María, estudió Administración de Empresas en Boston University y obtuvo un MBA en la Columbia Business School, credenciales que sus seguidores presentan como garantía de capacidad de gestión y visión económica.

PUBLICIDAD

Reuters describió su proclamación como el desenlace de un proceso que incluyó “semanas de protestas, acusaciones de fraude y revisión de papeletas, tras una elección de margen estrecho”. La agencia de noticias subrayó la fragilidad del consenso inicial en torno a su legitimidad, en un país donde la polarización política convierte cada segunda vuelta en un plebiscito sobre el fujimorismo más que en un debate de propuestas.

A supporter of Peru's presidential candidate Keiko Fujimori, for the Fuerza Popular party, shows a headband depicting her during the presidential election runoff in Lima on June 7, 2026. Peruvians will choose their ninth president in 10 years in a tight runoff election between conservative Keiko Fujimori and leftist Roberto Sanchez, who are trying to woo voters fed up with political chaos and rising crime. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

De primera dama adolescente a presidenta electa

Keiko Fujimori ingresó al escenario público a los 19 años, cuando su madre, Susana Higuchi, dejó el rol de primera dama tras denunciar actos de corrupción dentro del régimen y afirmar que había sido sometida a torturas por agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) bajo el mando de Vladimiro Montesinos. Keiko asumió entonces las funciones protocolarias en reemplazo de su madre, lo que la situó de manera visible del lado de su padre en medio de un conflicto familiar atravesado por acusaciones de abusos. Esa sustitución marcó tempranamente su imagen pública como aliada política de Alberto Fujimori y la distanció de la figura materna en el imaginario político nacional.

PUBLICIDAD

Entre 1994 y 2000, Keiko dirigió entidades como la Fundación para la Infancia y la Fundación Cardio Infantil del Perú, creada por ella en 1996 para operar a niños con cardiopatías congénitas. Esta combinación de exposición al poder presidencial y vinculación con programas asistenciales moldeó una identidad pública singular: hija del presidente, primera dama joven y figura de beneficencia, todo al mismo tiempo, en un entorno de alta conflictividad interna.

Tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, el fujimorismo se replegó parcialmente pero conservó bases sociales y redes que permitirían su rearticulación. Keiko Fujimori dio el salto a la política representativa en las elecciones parlamentarias de 2006, cuando fue elegida congresista por Lima Metropolitana. Durante su periodo como parlamentaria se destacó por ser una de las legisladoras más votadas del país, lo que consolidó su perfil de lideresa nacional y la posicionó como candidata presidencial natural para el ciclo siguiente.

PUBLICIDAD

Peru's conservative Keiko Fujimori reacts as she addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Su formación en universidades norteamericanas complementó el capital político heredado del apellido. Los estudios en Boston y el MBA en Columbia le proporcionaron un perfil tecnocrático y globalizado que sus partidarios presentan como evidencia de capacidad para gestionar la economía y comprender el funcionamiento del mundo empresarial, algo valorado en un país cuya política ha estado atravesada por debates sobre modelos económicos y relaciones con inversionistas extranjeros.

Fuerza Popular y tres derrotas antes del triunfo

El vehículo político principal de Keiko en su ruta hacia la presidencia fue Fuerza Popular, partido que fundó el 9 de marzo de 2010 como expresión institucional del fujimorismo en la era post-Alberto. Inicialmente llamado Fuerza 2011, en referencia a los comicios de ese año, se consolidó como organización de derecha con presencia nacional y se convirtió en uno de los actores más influyentes del Congreso peruano. Keiko Fujimori ha ejercido la presidencia del partido desde sus orígenes y se mantiene como líder indiscutida, posición que se reforzó tras el retiro de su hermano Kenji Fujimori y la muerte de su padre en 2024.

PUBLICIDAD

Espacios partidarios de Fuerza Popular han difundido mensajes que sintetizan su narrativa central: “Venimos a continuar el legado de Alberto Fujimori: orden, estabilidad y progreso”. Esa fórmula construye una memoria positiva de los años noventa centrada en la derrota de Sendero Luminoso y la estabilización macroeconómica, mientras deja en un segundo plano las violaciones de derechos humanos, la corrupción sistémica y el control de medios que caracterizaron el régimen. Keiko se posiciona como heredera de ese legado, prometiendo replicar la firmeza de su padre dentro de un marco formalmente democrático.

Supporter of Peru's presidential candidate Keiko Fujimori, for the Fuerza Popular party, shout slogans at her campaign headquarters following the first results of the presidential election runoff, in Lima on June 7, 2026. (Photo by Anthony Nino de Guzman / AFP)

Las tres derrotas previas al triunfo de 2026 configuraron el relato de su trayectoria. En 2011 fue vencida por Ollanta Humala con el 51,49% de los votos frente a su 48,51%. En 2016 perdió ante Pedro Pablo Kuczynski por un margen reducido. En 2021 quedó atrás de Pedro Castillo, el maestro rural que capitalizó el descontento de sectores rurales y populares. Cada derrota reforzó la percepción de que una parte importante del electorado prefería votar contra el fujimorismo antes que permitir su retorno al Ejecutivo, incluso cuando el candidato alternativo generaba escaso entusiasmo.

PUBLICIDAD

Aun así, Fuerza Popular mantuvo durante esos años una presencia legislativa determinante. A través de alianzas parlamentarias, el partido logró consolidar su influencia en instituciones clave.

Las elecciones de 2026: una segunda vuelta al límite

Los comicios generales de 2026 se realizaron entre el 12 y el 13 de abril, con la particularidad de que devolvieron al Perú un Congreso bicameral —con Senado y Cámara de Diputados— por primera vez desde las reformas de la década fujimorista. En la primera vuelta, Keiko Fujimori obtuvo 2.877.678 votos, equivalentes al 17,19% de los sufragios válidos, suficientes para asegurar el pase con ventaja a la segunda vuelta en un escenario de alta fragmentación política. Su principal rival, Roberto Sánchez, alcanzó 2.015.114 votos, el 12,04%.

PUBLICIDAD

Presidential candidate Keiko Fujimori, who is making a fourth bid for Peru's presidency, reacts during her closing campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 9, 2026. REUTERS/Angela Ponce

En el balotaje del 7 de junio la contienda se estrechó de manera dramática. El cómputo oficial registró 9.223.396 votos para Keiko Fujimori (50,13%) frente a 9.173.755 para Sánchez (49,87%), una diferencia de apenas 50.000 sufragios. Otras fuentes fijan la brecha en aproximadamente 43.000 votos, lo que subraya la fragilidad estadística del resultado. Sánchez denunció irregularidades en los votos emitidos por peruanos en el extranjero, lo que desató semanas de revisión de actas y alimentó discursos sobre un posible fraude entre sectores de izquierda y movimientos ciudadanos críticos del fujimorismo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se tomó varias semanas para revisar y confirmar el resultado, en un proceso seguido con atención tanto por la ciudadanía peruana como por medios internacionales. Reuters destacó que el proceso estuvo acompañado de protestas de distintos grupos en las calles, tanto de quienes exigían el respeto al resultado preliminar como de quienes reclamaban una revisión exhaustiva. La agencia de noticias subrayó que la proclamación llegó tras un periodo de alta tensión política y social.

PUBLICIDAD

Una vez concluida la revisión, el JNE proclamó a Keiko Fujimori presidenta electa el 3 de julio de 2026. Según informes audiovisuales peruanos, recibirá sus credenciales oficiales el 15 de julio y asumirá funciones el 28 del mismo mes.

Supporters gather outside Peru's President-elect Keiko Fujimori's party Popular Force's headquarters, after she was officially declared the winner of Peru's presidential race by the country's electoral office, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Procesos judiciales y acusaciones de corrupción

Una de las dimensiones más delicadas de la figura de Keiko Fujimori son los procesos judiciales por presunto lavado de activos, crimen organizado y otras conductas ilícitas vinculadas al escándalo Odebrecht. La Fiscalía la acusó de haber recibido y no declarado aportes ilegales de la constructora brasileña por un monto aproximado de 200 mil dólares destinados a financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. El juicio, que involucraba a más de cuarenta acusados relacionados con Fuerza Popular, se inició el 1 de julio de 2024.

PUBLICIDAD

La acusación fiscal sostuvo que Keiko Fujimori habría liderado una organización criminal dentro del partido, orientada a captar aportes ilícitos, ocultarlos mediante mecanismos de simulación de donantes y obstruir la investigación a través de la manipulación de testigos y la destrucción de pruebas. Keiko ha proclamado reiteradamente su inocencia y afirma que las acusaciones forman parte de una persecución política diseñada para impedir su llegada al poder.

En 2024, un tribunal de justicia anuló el juicio en curso por fallas en la formulación de cargos y ordenó reiniciar el proceso. La decisión fue interpretada de manera ambivalente: como muestra de garantías procesales por un lado, y como evidencia de la capacidad del fujimorismo para influir en el curso de procedimientos judiciales que lo afectan, por el otro.

Keiko Fujimori es proclama presidenta electa del Perú tras triunfo en segunda vuelta. (Foto: Difusión)

El caso Odebrecht en Perú ha implicado una profunda erosión de confianza en la clase política, con múltiples actores de distintos partidos involucrados en pagos ilícitos para asegurar contratos. En ese contexto, la figura de Keiko se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la penetración de la corrupción en la política electoral. Su insistencia en negar los cargos y presentarse como víctima no ha logrado disipar el escepticismo de amplios sectores ciudadanos, para quienes su elección como presidenta representa un riesgo de consolidación de la impunidad.

Captura institucional y alertas sobre la democracia

Más allá de los procesos judiciales, Keiko Fujimori enfrenta críticas políticas relativas a la estrategia de Fuerza Popular para influir sobre órganos clave del Estado. Análisis disponibles señalan que el partido ha logrado consolidar su control mediante el nombramiento de personas afines en el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, lo que le otorga influencia sobre decisiones de alta relevancia jurídica y política. Esta situación ha sido descrita por sectores críticos como un “secuestro” de las instituciones fundamentales de la democracia.

En redes sociales y discursos de oposición circula la advertencia de que “no podemos entregarle todo el poder a Keiko Fujimori”, con apelaciones directas a la memoria de la década de 1990, cuando el régimen de Alberto Fujimori controló el Congreso, el Poder Judicial y los organismos electorales, produciendo un sistema formalmente democrático pero sustancialmente autoritario. Quienes lanzan estas advertencias consideran que la acumulación de poder legislativo y la influencia sobre el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público por parte de Fuerza Popular son señales de una dinámica similar en gestación.

Keiko Fujimori apuesta por el voto extranjero para acortar la distancia con Roberto Sánchez en la recta final electoral| Foto: ANDINA/AFP

La preocupación por la captura institucional se intensifica al considerar los procesos judiciales contra la presidenta electa. La combinación de una mandataria investigada y un sistema judicial con jueces y fiscales percibidos como cercanos al fujimorismo abre la posibilidad de que decisiones clave sean tomadas bajo influencia política indebida. Esto pone en tensión el principio de separación de poderes y la independencia judicial, pilares de cualquier sistema democrático sólido.

Reuters y otros medios internacionales han seguido de cerca el proceso peruano, conscientes de que el desenlace de esta tensión entre poder político y control institucional tendrá repercusiones sobre la calidad de la democracia en el país. Numerosos actores peruanos plantean la necesidad de restaurar la independencia institucional y limitar la influencia del fujimorismo, pero la capacidad real de la oposición para lograrlo dependerá de la correlación de fuerzas en el nuevo Congreso bicameral y de la presión que puedan ejercer la sociedad civil y los organismos internacionales.

Género, memoria y la paradoja de la primera presidenta

La condición de primera mujer elegida presidenta del Perú ha sido destacada tanto por medios nacionales como internacionales, que señalan el carácter histórico del resultado en un país donde las mujeres han enfrentado barreras estructurales para alcanzar posiciones de poder ejecutivo. Medios regionales ubican a Keiko Fujimori como la octava o novena presidenta mujer de América Latina, dependiendo de los criterios de conteo, lo que refuerza la dimensión simbólica de su victoria más allá de las fronteras peruanas.

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori holds a press conference at her party's headquarters as the electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between her and candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

La historia familiar añade complejidad a esa lectura. Keiko llegó a la presidencia tras haber sido primera dama adolescente en reemplazo de su madre, Susana Higuchi, quien abandonó el rol tras denunciar corrupción y torturas en el régimen de Alberto Fujimori. En términos simbólicos, el ascenso de Keiko al poder no solo representa el triunfo de una mujer, sino también la victoria de una narrativa que, en cierta medida, marginó la voz crítica de otra mujer. Ese cruce de género y memoria añade capas al significado de su presidencia.

El perfil conservador de Fuerza Popular en temas sociales plantea interrogantes sobre el tipo de agenda que impulsará. Una reunión privada con el actor mexicano y activista ultraconservador, Eduardo Verástegui, sugiere alineamientos con posiciones restrictivas en debates sobre derechos reproductivos y diversidad sexual. Organizaciones feministas peruanas han trabajado durante años contra el fujimorismo, en parte por las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori, lo que dificulta la construcción de puentes entre la nueva mandataria y esos movimientos.

La paradoja central de su presidencia radica en que el avance simbólico de género convive con continuidades estructurales que cuestionan su profundidad. Keiko llega al poder no como resultado de un movimiento que cuestiona el patriarcado y las desigualdades, sino como heredera de un modelo político vinculado a violencias específicas contra mujeres. La representación descriptiva —una mujer en el cargo— no se traduce automáticamente en representación sustantiva. Su gestión será evaluada, entre otros parámetros, por las políticas concretas en protección contra la violencia de género, derechos reproductivos y reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las mujeres indígenas afectadas por el régimen de su padre.

Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, se dirige a sus seguidores durante un evento de cierre de campaña, marcando el inicio de su ruta hacia las Elecciones Perú 2026. (AFP)

Desafíos de gobierno: economía, instituciones y derechos humanos

El primer gran desafío del gobierno de Keiko Fujimori será la gobernabilidad en un sistema político fragmentado, con un Congreso bicameral recién reintroducido y una sociedad polarizada. La restauración del Senado y la Cámara de Diputados implica un cambio en la dinámica legislativa que exigirá nuevas habilidades de negociación y coordinación por parte del Ejecutivo. Aunque Fuerza Popular se encuentra en posición de fuerza en el parlamento, su capacidad para construir mayorías estables dependerá de su relación con otras bancadas, muchas de las cuales tienen motivaciones diversas para apoyar u oponerse al gobierno.

En el campo económico, la formación de Keiko en administración de empresas y su orientación pro-mercado sugieren políticas de disciplina fiscal, incentivos para la inversión privada y apertura al comercio internacional, en continuidad con el modelo liberal instaurado en los años noventa. Entre las propuestas difundidas durante la campaña figura la construcción de hospitales de emergencia en todo el país, especialmente en zonas alejadas, con equipamiento adecuado, lo que indica sensibilidad hacia la brecha territorial en el acceso a servicios de salud. La forma en que se financie y ejecute esta iniciativa será una señal temprana sobre las prioridades de su administración.

Los conflictos socioambientales representan otro frente de tensión. El Perú ha experimentado protestas recurrentes en regiones donde la actividad minera o energética impacta sobre comunidades campesinas e indígenas. El énfasis del fujimorismo en orden y crecimiento económico podría traducirse en respuestas más coercitivas y menos dialogantes, lo que aumentaría la posibilidad de enfrentamientos. Un enfoque que combine respeto por los derechos de consulta previa y mecanismos de participación con beneficios claros para las comunidades podría reducir tensiones, aunque exigiría cambios significativos en la mentalidad de los actores estatales y empresariales.

Supporters gather outside Peru's President-elect Keiko Fujimori's party Popular Force's headquarters, after she was officially declared the winner of Peru's presidential race by the country's electoral office, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce

En materia de derechos humanos y memoria, la relación del nuevo gobierno con organizaciones de víctimas del régimen de Alberto Fujimori será objeto de escrutinio permanente. Si el gobierno opta por minimizar las violaciones de derechos cometidas en los años noventa, podría dañar los procesos de justicia transicional y la confianza de las víctimas en el sistema. Si, en cambio, adopta una postura que reconoce los abusos y se compromete con medidas de reparación, podría contribuir a sanar heridas históricas. Hasta ahora, la narrativa de Keiko ha estado más cerca de la reivindicación del legado paterno que del reconocimiento crítico, lo que genera escepticismo sobre la posibilidad de ese segundo escenario.

La transición programada para el 28 de julio de 2026 marcará el inicio de una etapa en la que el fujimorismo retorna al poder ejecutivo con mayores cuotas de influencia en el Congreso y en las instituciones, pero también con una ciudadanía más consciente de sus derechos y con una comunidad internacional atenta al rumbo de la democracia peruana.