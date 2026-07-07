Laura Huarcayo confirma que sigue soltera y asegura que su prioridad es el trabajo: “No tengo mucho tiempo”

Laura Huarcayo asegura que no tiene tiempo para el amor.

La conductora de televisión Laura Huarcayo se refirió a su vida sentimental tras reincorporarse a la conducción de “Mande quien mande”, el espacio de América Televisión. Durante una conferencia de prensa, la presentadora explicó que permanece soltera, señalando que su apretada agenda profesional y sus múltiples responsabilidades le impiden dedicar tiempo a una relación amorosa. Esta sinceridad marcó su regreso a la pantalla chica, donde destacó que, por ahora, la prioridad es su carrera.

Laura Huarcayo afirmó: “Ahorita estoy enfocada en mi trabajo. No tengo mucho tiempo, la verdad. Me gusta estar en la casa, aunque no lo crean, no salgo mucho”, dejando en claro que su rutina diaria y el compromiso con sus proyectos han relegado el plano sentimental. La conductora enfatizó que disfruta de la tranquilidad del hogar y que, aunque muchos podrían pensar lo contrario, prefiere la calma de su entorno familiar antes que asistir a eventos sociales con frecuencia.

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Meses atrás, la presentadora fue consultada sobre la posibilidad de abrirse a una nueva oportunidad en el amor, especialmente considerando que lleva más de seis años soltera. En aquella ocasión, sin cerrar la puerta a un futuro romance, Huarcayo comentó: “Quizás más adelante, sí, ¿por qué no? Más adelante, como a mitad de año, podría ser…“.

“En el amor uno nunca sabe, pero no he pensado en eso. Yo prefiero más adelante, de repente, conocer a personas que no estén en el medio”, agregó, mostrando apertura a la idea de una pareja, aunque dejó claro que por ahora su enfoque está en el trabajo.

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Laura Huarcayo está separada desde el 2020. América TV

Huarcayo se separó del empresario Dimitri Karagounis en mayo de 2020, luego de quince años de matrimonio. Aunque nunca ofreció detalles públicos sobre los motivos de la ruptura, la presentadora ha optado por mantener la discreción respecto a su vida privada y centrarse en su rol profesional y familiar.

“Cuando una persona quiere de corazón, creo que hay muchas otras cosas que son importantes. Para mí lo que sería el principal interés en una persona es que sea buena de corazón… Yo soy una persona muy sencilla. Lo importante es con quién estás en ese momento, no el lugar”, sostuvo la exmodelo a Trome al reflexionar sobre lo que busca en una eventual pareja.

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Enfocada en su trabajo

La vida profesional de Laura Huarcayo ha estado marcada por la versatilidad y la dedicación. Tras su regreso a la televisión, sumó también su presencia en eventos corporativos y actividades vinculadas a marcas de larga trayectoria. Recientemente, la conductora encabezó la reinauguración de Tinajas Viñas de La Molina, el primer local de la cadena de casi tres décadas de historia.

El regreso de Laura Huarcayo a la televisión, así como su participación en actividades empresariales, han sido recibidos con interés tanto por el público como por medios especializados.

La rubia también fue consultada si se le volverá a ver con Carlos Alcántara. Entre risas y con gran naturalidad, explicó que el actor es solo su amigo. Y que ese ampay, solo la muestra sosteniéndose de él después de un concierto tras haber asistido en tacones.

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“Fuimos un grupo, todo fue muy bonito. Tenemos una amistad de hace 23 años. Justo ayer conversábamos que tanto tiempo ha pasado. Empezamos enLima Limón, y nada, es muy grato compartir con ‘Cachín’. Yo lo quiero mucho”, sostuvo Huarcayo, de 51 años, en una anterior entrevista para América Espectáculos.

Actualmente, la pareja está soltera, es por ello que llamó mucho la atención verla junta. Carlos Alcántara atraviesa una etapa de exposición tras separarse de su esposa Jossie Lindley y, desde entonces, ha sido visto públicamente en salidas y eventos. En el caso de Laura Huarcayo, se divorció del empresario Dimitri Karagounis en el 2020.

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Laura Huarcayo niega romance con Carlos Alcántara luego del ampay en concierto de Ed Sheeran. América TV