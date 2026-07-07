El brasileño no seguirá en el Rímac tras la llegada de Michael Hoyos.

El martes 7 de julio, Sporting Cristal oficializó la incorporación de Michael Hoyos, luego de varios días de especulaciones. El delantero, quien cuenta con nacionalidad estadounidense, argentina y ecuatoriana, disputará por primera vez la Liga 1 de Perú esta temporada.

Tras el anuncio de la llegada de Hoyos, se confirmó que Felipe Vizeu dejará el club para liberar un cupo de extranjero y permitir la incorporación del nuevo atacante a La Florida para el Torneo Clausura. El brasileño se marcha después de casi una campaña en el fútbol peruano.

El periodista deportivo Julio Peña dio a conocer la noticia mediante la última edición de su programa de Youtube llamado Fútbol Satélite. “La otra noticia es que Sporting Cristal probablemente anunciará hoy la desvinculación de Vizeu”, expresó.

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Sporting Cristal debía liberar un cupo de extranjero para inscribir a Michael Hoyos, ya que con el reciente arribo del colombiano Juan Manuel Cuesta sumaba siete futbolistas foráneos en el plantel. Los otros jugadores internacionales eran Juan Cruz González, Cristiano Da Silva, Gustavo Cazonatti, Santiago González y Gabriel Santana.

Se reveló que Felipe Vizeu se va de Sporting Cristal tras anuncio del fichaje de Michael Hoyos.

Los números de Felipe Vizeu en Cristal

Sporting Cristal no ha logrado consolidar a un ‘9’ desde la salida de Martín Cauteruccio, quien partió a Bolívar tras dejar una marca histórica con la camiseta ‘celeste’, alcanzando 39 goles en un año calendario.

Felipe Vizeu llegó a La Florida como reemplazo de Cauteruccio, con la presión de igualar su rendimiento. Esta situación le impidió ganarse el respaldo de la hinchada, pese a su formación en Flamengo junto a figuras como Vinicius Jr.

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La comparación con ‘Caute’ y sus reiterados errores de definición, tanto en la liga local como en torneos internacionales, incrementaron las críticas de los aficionados, quienes pedían su salida del club.

Vizeu se despide de Sporting Cristal tras disputar 29 partidos y anotar 8 goles entre Liga 1 y Copa Libertadores. Aún no se ha definido cuál será su próximo destino, pero claramente se va del Perú con un sabor amargo.

El delantero brasileño erró una clara ocasión para anotar a favor de los 'celestes' en Colombia. (Video: ESPN)

¿Cómo llega Michael Hoyos a Sporting Cristal?

Michael Hoyos llega a Sporting Cristal tras un periodo de poca participación en Newell’s Old Boys, donde disputó apenas nueve encuentros y marcó un gol durante su estadía en el equipo argentino.

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Su última presencia en cancha fue el 21 de marzo ante Gimnasia Mendoza, ingresando como suplente. Posteriormente, ocupó el banco en los partidos siguientes y en dos oportunidades no formó parte de la convocatoria.

El anuncio oficial del fichaje de Michael Hoyos por Sporting Cristal con indirecta a Universitario. - capturas: Sporting Cristal

Los movimientos de Cristal para el Torneo Clausura

La incorporación de Michael Hoyos se produce en un contexto de renovación en el plantel de Sporting Cristal, que afrontará el Torneo Clausura con varias bajas luego de la evaluación realizada por el comando técnico encabezado por Roberto Mosquera.

Se confirmó la salida de cuatro jugadores que no seguirán en La Florida para la segunda parte de la temporada: Cristian Benavente, Diego Otoya, Alejandro Pósito y Felipe Vizeu. Gabriel Santana también estuvo cerca de dejar el club, pero finalmente continuará para competir por un puesto en el mediocampo.

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Estos movimientos buscan mantener la competitividad del equipo y abrir espacio para nuevas incorporaciones, como la de Hoyos, Hernán Barcos y Juan Manuel Cuesta. Además, no se descartan más refuerzos, entre ellos un defensor y un mediocampista central. La política de ajustes responde a la necesidad de mejorar el funcionamiento del equipo y al objetivo de disputar la Liga 1 2026.