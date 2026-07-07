ATU retira de circulación 18 vehículos que prestaban el servicio de transporte de manera informal

Catorce vehículos superaban los 30 años de antigüedad y uno de ellos operaba sin placa delantera para evadir la fiscalización, pese a registrar más de S/93.000 en sanciones - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ejecutó un megaoperativo de fiscalización en el óvalo de Canta Callao con el propósito de recuperar espacios públicos, reforzar la seguridad vial y enfrentar el transporte informal. La intervención contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como de las municipalidades de Lima y San Martín de Porres.

Como resultado de la acción conjunta, las autoridades retiraron de circulación 18 unidades que ofrecían el traslado de pasajeros sin autorización, una práctica que expone a miles de ciudadanos a constantes riesgos.

Durante el control, los inspectores identificaron que diez de los vehículos acumulaban sanciones económicas por diversas infracciones a la normativa del sector. El monto total de las multas superaba los S/489.000, lo que evidenció un amplio historial de incumplimientos. Las autoridades señalaron que estas cifras reflejan la persistencia de operadores que continúan circulando pese a las penalidades impuestas por las entidades competentes.

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El óvalo de Canta Callao fue identificado por la PNP como un punto crítico de informalidad y delincuencia debido al alto tránsito de pasajeros provenientes de Lima Norte y el Callao - Créditos: ATU.

La revisión también permitió detectar una situación preocupante. Doce de los conductores intervenidos no contaban con licencia para conducir, requisito indispensable para brindar el traslado de pasajeros. Esta falta constituye un grave peligro para quienes utilizan este tipo de unidades, debido a que la ausencia del documento impide acreditar que el chofer posee la capacitación y las condiciones necesarias para desplazarse por las vías de la capital.

A ello se sumó el estado de la flota. Catorce unidades superaban los 30 años de antigüedad, condición que incrementa el riesgo de fallas mecánicas y compromete la seguridad de los ocupantes. Entre los casos detectados destacó un vehículo que circulaba sin placa delantera con el propósito de evitar la fiscalización. Además, registraba más de S/93.000 en multas vinculadas con la prestación ilegal del servicio.

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El megaoperativo tuvo como objetivo recuperar espacios públicos y fortalecer la seguridad vial en una de las zonas más transitadas de Lima Norte - Créditos: ATU.

El vocero de la ATU, Luis Rivera Hidalgo, afirmó que quienes operan sin autorización y, además, conducen sin licencia demuestran un absoluto desprecio por la seguridad de la ciudadanía. Precisó que estos operativos buscan retirar de las calles a quienes ponen en peligro la vida de los pasajeros y fomentar el uso de alternativas autorizadas, las cuales cumplen las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Por su parte, el general Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro, explicó que el óvalo de Canta Callao constituye uno de los principales focos de informalidad en Lima Norte. Indicó que por ese sector transitan diariamente personas provenientes de San Martín de Porres, Los Olivos y el Callao. Añadió que la cercanía con Chuquitanta convierte al lugar en una zona estratégica para las acciones policiales orientadas a combatir la delincuencia.

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Funciones de la ATU

Planifica el transporte urbano: diseña y ordena el sistema para mejorar recorridos, conexiones y cobertura.

Regula el servicio: define reglas de operación, condiciones para autorizaciones y estándares de calidad.

Fiscaliza en vía pública: supervisa rutas, paraderos, horarios y cumplimiento de normas por parte de operadores.

Administra corredores y sistemas integrados: articula servicios como el Metropolitano y los corredores complementarios.

Gestiona infraestructura: coordina paraderos, terminales, estaciones y señalización vinculada al servicio.

Promueve la integración tarifaria: impulsa medios de pago y mecanismos para facilitar transbordos.

Aplica sanciones: impone multas o medidas ante infracciones detectadas.