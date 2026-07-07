Midagri demanda a Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori, y le exige S/340 mil de indemnización

Keiko Fujimori designó a Marco Vinelli como jefe de su equipo de transición, una decisión que coloca en primer plano a un perfil técnico vinculado al sector agroindustrial y a la gestión empresarial. (Infobae)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego interpuso una demanda por daños y perjuicios contra el economista Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori, y solicitó una indemnización de 340.547 soles.

Según el expediente al que accedió Infobae, se trata de una demanda civil contra Vinelli por su actuación como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016. La demanda también está dirigida contra otros siete exfuncionarios de la institución por presuntamente haber permitido la aprobación de seis ampliaciones de plazo para la ejecución de una obra de riego en Apurímac. Estas ampliaciones no contaba con sustento técnico y fueron consentidas debido a la falta de respuesta y/o demora de la institución, según un informe de la Contraloría.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el referido informe, el hoy jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori no cumplió con notificar a tiempo la resolución que declaraba improcedente una prestación adicional de la obra. La resolución fue notificada, dice el documento, 35 días después de vencido el plazo. Debido a la demora, el contratista solicitó una tercera ampliación, que fue aprobada automáticamente también por falta de respuesta a tiempo. Solo este hecho le habría generado un perjuicio al estado de 82.936 soles.

Informe de Contraloría halla responsabilidad civil en Marco Vinelli.

El documento de la Contraloría también identifica a Vinelli como uno de los funcionarios de Agro Rural, cuya presunta falta de diligencia al momento de resolver consultas técnicas del contratista permitió la aprobación automática de otras tres ampliaciones.

PUBLICIDAD

La demanda de Agro Rural

A raíz del informe de Contraloría, Agro Rural interpuso en 2023 la demanda por daños y perjuicios contra Marco Vinelli y los otros 7 funcionarios involucrados en las presuntas irregularidades.

En noviembre de 2025, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima declaró improcedente la demanda. El fallo se justificó en que Agro Rural pedía que todos los involucrados paguen solidariamente 340.547 soles cuando en la propia demanda se identifica a los responsables de cada una de las ampliaciones indebidas.

PJ rechazó en primera instancia la demanda contra Marco Vinelli

“No todos participan de los hechos imputables en las mencionadas ampliaciones, por lo que de forma alguna, podría emitirse un pronunciamiento en base a una responsabilidad solidaria de todos los demandados como lo solicita la parte actora; resultando jurídicamente imposible para esta Judicatura, aplicar normativas de la responsabilidad civil que fundamenten como consecuencia del daño ocasionado una posible responsabilidad solidaridad en supuestos de hecho totalmente independiente”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae.

PUBLICIDAD

Agro Rural apeló la sentencia de primera instancia. No obstante, la Primera Sala Laboral Permanente, de oficio, anuló todo lo actuado en el proceso. El colegiado determinó que la justicia laboral no tiene competencia por razón de la materia para conocer este tipo de demandas. Según el tribunal, dado que la demanda tiene como punto de origen presuntas irregularidades funcionales detectadas por la Contraloría, el órgano competente es el juez civil.

PJ ordena que demanda contra Marco Vinelli se vea en la especialidad civil y no en la laboral.

Esta última decisión fue notificada el pasado 22 de junio. Una vez que el expediente regrese al juzgado de origen, será remitido al Centro de Distribución General de los Juzgados Civiles de Lima para que un juez de esa especialidad asuma el caso y determine si corresponde que Marco Vinelli y otros exfuncionarios de Agro Rural paguen una indemnización al Estado.

PUBLICIDAD