Corte de luz, 8 de julio: Pluz suspende su servicio en siete distritos de Lima y Callao este miércoles

Personas transitan por una calle de Lima en la oscuridad debido a un corte de luz, con la iluminación proveniente de los faros de vehículos y las luces de emergencia. (Andina)

La empresa Pluz informó que este miércoles 8 de julio de 2026 se realizarán cortes de luz programados en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de sus trabajos de mantenimiento preventivo y mejora de la red eléctrica.

Las interrupciones temporales del servicio se ejecutarán en diferentes horarios y abarcarán zonas residenciales, urbanizaciones, asentamientos humanos, asociaciones de vivienda, avenidas y calles de varios distritos. La programación incluye sectores de Breña, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Carmen de la Legua, Jesús María y Comas.

De acuerdo con el cronograma difundido por la compañía, los cortes tendrán una duración variable, con algunos sectores donde la suspensión del servicio se extenderá hasta por varias horas debido a las labores técnicas previstas.

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¿Por qué se realizará el corte de luz este 8 de julio?

El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

Pluz señaló que los cortes programados forman parte de sus labores de mantenimiento preventivo, renovación de componentes eléctricos y reforzamiento de la infraestructura de distribución.

Estas intervenciones buscan mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, reducir la posibilidad de interrupciones inesperadas y garantizar una prestación más segura del servicio para los usuarios. Durante estos trabajos, los técnicos realizan inspecciones, ajustes y mejoras en las redes que permiten el suministro de electricidad en diferentes zonas.

La empresa recomienda a los usuarios tomar previsiones durante el horario establecido para evitar inconvenientes mientras duren las labores.

¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles 8 de julio?

Breña (08:00 a 18:00)

El corte comprenderá sectores como:

Jr. Alto de la Luna cuadras 6 y 7.

Jr. Aguarico cuadras 12, 13 y 14.

Jr. Gral. Luis José Orbegoso cuadras 6, 7 y 8.

Jr. Octavio Ortiz Arrieta cuadra 1.

Jr. Lastenia Larriva de Llona cuadra 1.

Jr. Loreto cuadras 15, 16 y 17.

Parque Socabaya cuadra 8.

Jr. Pucallpa cuadra 1.

Jr. Restauración cuadras 6 y 7.

Jr. Castrovirreyna cuadras 7, 8, 9 y 10.

Urb. Nosciglia manzanas A, B, C, D, E y F.

Jr. Napo cuadra 12.

Jr. Huancabamba cuadras 12 y 15.

Jr. Dean Valdivia cuadras 6 y 7.

Jr. Justa García Robledo cuadra 1.

Jr. Oxapampa cuadra 4.

Calle José María Kasperczak cuadra 1.

Carabayllo (09:00 a 18:00)

La interrupción abarcará:

Asociación de Vivienda San Pedro Torre Blanca: manzanas A, B, C, D, E, J, LL y Ñ.

Asociación Biohuerto Torreblanca: manzanas D y E.

Asociación Agro Torreblanca: manzanas A, B, C, D y E.

San Juan de Lurigancho

De 09:00 a 19:00:

Se afectarán zonas como:

Asociación Pro Vivienda Villa Casuarinas.

A.H. Pueblo Libre.

A.H. Cerro Sauce Alto.

Agrupación Familiar Villa Rosario II.

A.H. Virgen de las Mercedes.

Agrupación Familiar 14 de Junio.

Agrupación Familiar El Mirador de San Juan de Lurigancho.

Asociación de Vivienda Sauce Chico.

Asociación de Vivienda San Marcos.

Asociación Pro Vivienda Inca Manco Cápac.

Urb. Villa Las Flores.

Avenidas Los Jardines Este y Santa Rosa de Lima.

A.H. El Sauce Segundo.

A.H. Santa Rosa del Sauce.

Jr. Apatitos.

Jr. Baritina.

Jr. Citrino.

Jr. Geodas.

Jr. Las Amapolas.

Jr. Las Lajas.

Jr. Las Margaritas.

Jr. Los Jaspe.

Jr. Los Onix.

Jr. Piedra del Sol.

De 09:30 a 16:30:

Urb. Canto Rey.

Jr. Río Amazonas cuadra 32.

Av. Próceres de la Independencia cuadra 32.

De 14:00 a 17:00:

Urb. Mangomarca.

Jr. Pacopampa cuadra 1.

Jr. Intihuatana.

Ventanilla (08:00 a 17:00)

Las zonas comprendidas son:

A.H. Omar Alfredo Marcos Arteaga.

Asociación de Vivienda Santa Rosa.

A.H. Fabricio Marcos Córdova.

Carmen de la Legua (10:00 a 17:00)

El corte abarcará:

A.H. Señor de los Milagros.

Av. Maquinarias cuadra 2.

Av. Materiales cuadra 2.

Jr. María Regina cuadra 1.

Jr. Pilar Lara cuadra 3.

Jr. República de Jamaica cuadra 3.

Jesús María (14:00 a 15:30)

La suspensión se realizará en:

Av. Olavegoya cuadra 18.

Jr. Lloque Yupanqui con Av. Húsares de Junín.

Comas (08:30 a 18:30)

El corte está programado en el sector ubicado entre:

Av. G. Unger y Av. Trapiche.

Recomendaciones durante un corte de luz programado

Para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio eléctrico, se recomienda:

Desconectar equipos eléctricos y electrónicos antes del inicio del corte , como televisores, computadoras, microondas y otros aparatos sensibles, para evitar daños por posibles variaciones de tensión cuando el servicio sea restablecido.

Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras , ya que abrirlas constantemente permite la pérdida de frío y puede acelerar el deterioro de los alimentos almacenados.

Cargar previamente celulares, laptops, baterías externas y otros dispositivos electrónicos que puedan ser necesarios durante la interrupción.

Contar con linternas, lámparas recargables o luces de emergencia , especialmente en hogares donde hay adultos mayores, niños o personas que requieren mayor seguridad durante la falta de iluminación.

Evitar utilizar ascensores durante el horario del corte , debido a que podrían quedar detenidos ante una interrupción inesperada del suministro.

Tener a la mano números de emergencia y canales de atención de la empresa eléctrica ante cualquier incidencia relacionada con el restablecimiento del servicio.

Revisar que las instalaciones eléctricas del hogar estén en buen estado, evitando conectar demasiados equipos al mismo tiempo cuando regrese la energía para prevenir sobrecargas.