Perú

Corte de luz, 8 de julio: Pluz suspende su servicio en siete distritos de Lima y Callao este miércoles

Los trabajos de mantenimiento eléctrico dejarán sin luz temporalmente a varios distritos de Lima y Callao. Revisa la lista completa de zonas afectadas y los horarios establecidos

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Una calle oscura con varias personas cruzando, automóviles con luces encendidas y edificios oscuros al fondo, creando largas sombras en el asfalto
Personas transitan por una calle de Lima en la oscuridad debido a un corte de luz, con la iluminación proveniente de los faros de vehículos y las luces de emergencia. (Andina)

La empresa Pluz informó que este miércoles 8 de julio de 2026 se realizarán cortes de luz programados en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de sus trabajos de mantenimiento preventivo y mejora de la red eléctrica.

Las interrupciones temporales del servicio se ejecutarán en diferentes horarios y abarcarán zonas residenciales, urbanizaciones, asentamientos humanos, asociaciones de vivienda, avenidas y calles de varios distritos. La programación incluye sectores de Breña, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Carmen de la Legua, Jesús María y Comas.

De acuerdo con el cronograma difundido por la compañía, los cortes tendrán una duración variable, con algunos sectores donde la suspensión del servicio se extenderá hasta por varias horas debido a las labores técnicas previstas.

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¿Por qué se realizará el corte de luz este 8 de julio?

Panorámica nocturna de ciudad con edificios, algunos iluminados, otros oscuros, una avenida con vehículos y farolas encendidas
El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

Pluz señaló que los cortes programados forman parte de sus labores de mantenimiento preventivo, renovación de componentes eléctricos y reforzamiento de la infraestructura de distribución.

Estas intervenciones buscan mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, reducir la posibilidad de interrupciones inesperadas y garantizar una prestación más segura del servicio para los usuarios. Durante estos trabajos, los técnicos realizan inspecciones, ajustes y mejoras en las redes que permiten el suministro de electricidad en diferentes zonas.

La empresa recomienda a los usuarios tomar previsiones durante el horario establecido para evitar inconvenientes mientras duren las labores.

¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles 8 de julio?

Breña (08:00 a 18:00)

El corte comprenderá sectores como:

  • Jr. Alto de la Luna cuadras 6 y 7.
  • Jr. Aguarico cuadras 12, 13 y 14.
  • Jr. Gral. Luis José Orbegoso cuadras 6, 7 y 8.
  • Jr. Octavio Ortiz Arrieta cuadra 1.
  • Jr. Lastenia Larriva de Llona cuadra 1.
  • Jr. Loreto cuadras 15, 16 y 17.
  • Parque Socabaya cuadra 8.
  • Jr. Pucallpa cuadra 1.
  • Jr. Restauración cuadras 6 y 7.
  • Jr. Castrovirreyna cuadras 7, 8, 9 y 10.
  • Urb. Nosciglia manzanas A, B, C, D, E y F.
  • Jr. Napo cuadra 12.
  • Jr. Huancabamba cuadras 12 y 15.
  • Jr. Dean Valdivia cuadras 6 y 7.
  • Jr. Justa García Robledo cuadra 1.
  • Jr. Oxapampa cuadra 4.
  • Calle José María Kasperczak cuadra 1.

Carabayllo (09:00 a 18:00)

La interrupción abarcará:

  • Asociación de Vivienda San Pedro Torre Blanca: manzanas A, B, C, D, E, J, LL y Ñ.
  • Asociación Biohuerto Torreblanca: manzanas D y E.
  • Asociación Agro Torreblanca: manzanas A, B, C, D y E.

San Juan de Lurigancho

De 09:00 a 19:00:

Se afectarán zonas como:

  • Asociación Pro Vivienda Villa Casuarinas.
  • A.H. Pueblo Libre.
  • A.H. Cerro Sauce Alto.
  • Agrupación Familiar Villa Rosario II.
  • A.H. Virgen de las Mercedes.
  • Agrupación Familiar 14 de Junio.
  • Agrupación Familiar El Mirador de San Juan de Lurigancho.
  • Asociación de Vivienda Sauce Chico.
  • Asociación de Vivienda San Marcos.
  • Asociación Pro Vivienda Inca Manco Cápac.
  • Urb. Villa Las Flores.
  • Avenidas Los Jardines Este y Santa Rosa de Lima.
  • A.H. El Sauce Segundo.
  • A.H. Santa Rosa del Sauce.
  • Jr. Apatitos.
  • Jr. Baritina.
  • Jr. Citrino.
  • Jr. Geodas.
  • Jr. Las Amapolas.
  • Jr. Las Lajas.
  • Jr. Las Margaritas.
  • Jr. Los Jaspe.
  • Jr. Los Onix.
  • Jr. Piedra del Sol.

De 09:30 a 16:30:

  • Urb. Canto Rey.
  • Jr. Río Amazonas cuadra 32.
  • Av. Próceres de la Independencia cuadra 32.

De 14:00 a 17:00:

  • Urb. Mangomarca.
  • Jr. Pacopampa cuadra 1.
  • Jr. Intihuatana.

Ventanilla (08:00 a 17:00)

Las zonas comprendidas son:

  • A.H. Omar Alfredo Marcos Arteaga.
  • Asociación de Vivienda Santa Rosa.
  • A.H. Fabricio Marcos Córdova.

Carmen de la Legua (10:00 a 17:00)

El corte abarcará:

  • A.H. Señor de los Milagros.
  • Av. Maquinarias cuadra 2.
  • Av. Materiales cuadra 2.
  • Jr. María Regina cuadra 1.
  • Jr. Pilar Lara cuadra 3.
  • Jr. República de Jamaica cuadra 3.

Jesús María (14:00 a 15:30)

La suspensión se realizará en:

  • Av. Olavegoya cuadra 18.
  • Jr. Lloque Yupanqui con Av. Húsares de Junín.

Comas (08:30 a 18:30)

El corte está programado en el sector ubicado entre:

  • Av. G. Unger y Av. Trapiche.

Recomendaciones durante un corte de luz programado

Para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio eléctrico, se recomienda:

  • Desconectar equipos eléctricos y electrónicos antes del inicio del corte, como televisores, computadoras, microondas y otros aparatos sensibles, para evitar daños por posibles variaciones de tensión cuando el servicio sea restablecido.
  • Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras, ya que abrirlas constantemente permite la pérdida de frío y puede acelerar el deterioro de los alimentos almacenados.
  • Cargar previamente celulares, laptops, baterías externas y otros dispositivos electrónicos que puedan ser necesarios durante la interrupción.
  • Contar con linternas, lámparas recargables o luces de emergencia, especialmente en hogares donde hay adultos mayores, niños o personas que requieren mayor seguridad durante la falta de iluminación.
  • Evitar utilizar ascensores durante el horario del corte, debido a que podrían quedar detenidos ante una interrupción inesperada del suministro.
  • Tener a la mano números de emergencia y canales de atención de la empresa eléctrica ante cualquier incidencia relacionada con el restablecimiento del servicio.
  • Revisar que las instalaciones eléctricas del hogar estén en buen estado, evitando conectar demasiados equipos al mismo tiempo cuando regrese la energía para prevenir sobrecargas.

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