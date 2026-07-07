Corte de luz, 8 de julio: Pluz suspende su servicio en siete distritos de Lima y Callao este miércoles

La empresa Pluz informó que este miércoles 8 de julio de 2026 se realizarán cortes de luz programados en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de sus trabajos de mantenimiento preventivo y mejora de la red eléctrica.
Las interrupciones temporales del servicio se ejecutarán en diferentes horarios y abarcarán zonas residenciales, urbanizaciones, asentamientos humanos, asociaciones de vivienda, avenidas y calles de varios distritos. La programación incluye sectores de Breña, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Carmen de la Legua, Jesús María y Comas.
De acuerdo con el cronograma difundido por la compañía, los cortes tendrán una duración variable, con algunos sectores donde la suspensión del servicio se extenderá hasta por varias horas debido a las labores técnicas previstas.
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¿Por qué se realizará el corte de luz este 8 de julio?
Pluz señaló que los cortes programados forman parte de sus labores de mantenimiento preventivo, renovación de componentes eléctricos y reforzamiento de la infraestructura de distribución.
Estas intervenciones buscan mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, reducir la posibilidad de interrupciones inesperadas y garantizar una prestación más segura del servicio para los usuarios. Durante estos trabajos, los técnicos realizan inspecciones, ajustes y mejoras en las redes que permiten el suministro de electricidad en diferentes zonas.
La empresa recomienda a los usuarios tomar previsiones durante el horario establecido para evitar inconvenientes mientras duren las labores.
¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles 8 de julio?
Breña (08:00 a 18:00)
El corte comprenderá sectores como:
- Jr. Alto de la Luna cuadras 6 y 7.
- Jr. Aguarico cuadras 12, 13 y 14.
- Jr. Gral. Luis José Orbegoso cuadras 6, 7 y 8.
- Jr. Octavio Ortiz Arrieta cuadra 1.
- Jr. Lastenia Larriva de Llona cuadra 1.
- Jr. Loreto cuadras 15, 16 y 17.
- Parque Socabaya cuadra 8.
- Jr. Pucallpa cuadra 1.
- Jr. Restauración cuadras 6 y 7.
- Jr. Castrovirreyna cuadras 7, 8, 9 y 10.
- Urb. Nosciglia manzanas A, B, C, D, E y F.
- Jr. Napo cuadra 12.
- Jr. Huancabamba cuadras 12 y 15.
- Jr. Dean Valdivia cuadras 6 y 7.
- Jr. Justa García Robledo cuadra 1.
- Jr. Oxapampa cuadra 4.
- Calle José María Kasperczak cuadra 1.
Carabayllo (09:00 a 18:00)
La interrupción abarcará:
- Asociación de Vivienda San Pedro Torre Blanca: manzanas A, B, C, D, E, J, LL y Ñ.
- Asociación Biohuerto Torreblanca: manzanas D y E.
- Asociación Agro Torreblanca: manzanas A, B, C, D y E.
San Juan de Lurigancho
De 09:00 a 19:00:
Se afectarán zonas como:
- Asociación Pro Vivienda Villa Casuarinas.
- A.H. Pueblo Libre.
- A.H. Cerro Sauce Alto.
- Agrupación Familiar Villa Rosario II.
- A.H. Virgen de las Mercedes.
- Agrupación Familiar 14 de Junio.
- Agrupación Familiar El Mirador de San Juan de Lurigancho.
- Asociación de Vivienda Sauce Chico.
- Asociación de Vivienda San Marcos.
- Asociación Pro Vivienda Inca Manco Cápac.
- Urb. Villa Las Flores.
- Avenidas Los Jardines Este y Santa Rosa de Lima.
- A.H. El Sauce Segundo.
- A.H. Santa Rosa del Sauce.
- Jr. Apatitos.
- Jr. Baritina.
- Jr. Citrino.
- Jr. Geodas.
- Jr. Las Amapolas.
- Jr. Las Lajas.
- Jr. Las Margaritas.
- Jr. Los Jaspe.
- Jr. Los Onix.
- Jr. Piedra del Sol.
De 09:30 a 16:30:
- Urb. Canto Rey.
- Jr. Río Amazonas cuadra 32.
- Av. Próceres de la Independencia cuadra 32.
De 14:00 a 17:00:
- Urb. Mangomarca.
- Jr. Pacopampa cuadra 1.
- Jr. Intihuatana.
Ventanilla (08:00 a 17:00)
Las zonas comprendidas son:
- A.H. Omar Alfredo Marcos Arteaga.
- Asociación de Vivienda Santa Rosa.
- A.H. Fabricio Marcos Córdova.
Carmen de la Legua (10:00 a 17:00)
El corte abarcará:
- A.H. Señor de los Milagros.
- Av. Maquinarias cuadra 2.
- Av. Materiales cuadra 2.
- Jr. María Regina cuadra 1.
- Jr. Pilar Lara cuadra 3.
- Jr. República de Jamaica cuadra 3.
Jesús María (14:00 a 15:30)
La suspensión se realizará en:
- Av. Olavegoya cuadra 18.
- Jr. Lloque Yupanqui con Av. Húsares de Junín.
Comas (08:30 a 18:30)
El corte está programado en el sector ubicado entre:
- Av. G. Unger y Av. Trapiche.
Recomendaciones durante un corte de luz programado
Para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio eléctrico, se recomienda:
- Desconectar equipos eléctricos y electrónicos antes del inicio del corte, como televisores, computadoras, microondas y otros aparatos sensibles, para evitar daños por posibles variaciones de tensión cuando el servicio sea restablecido.
- Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras, ya que abrirlas constantemente permite la pérdida de frío y puede acelerar el deterioro de los alimentos almacenados.
- Cargar previamente celulares, laptops, baterías externas y otros dispositivos electrónicos que puedan ser necesarios durante la interrupción.
- Contar con linternas, lámparas recargables o luces de emergencia, especialmente en hogares donde hay adultos mayores, niños o personas que requieren mayor seguridad durante la falta de iluminación.
- Evitar utilizar ascensores durante el horario del corte, debido a que podrían quedar detenidos ante una interrupción inesperada del suministro.
- Tener a la mano números de emergencia y canales de atención de la empresa eléctrica ante cualquier incidencia relacionada con el restablecimiento del servicio.
- Revisar que las instalaciones eléctricas del hogar estén en buen estado, evitando conectar demasiados equipos al mismo tiempo cuando regrese la energía para prevenir sobrecargas.
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