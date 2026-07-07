Magaly Medina asegura que no tiene nada en contra de Alejandra Baigorria y deja abierta invitación a su podcast: “No fui yo quien le faltó el respeto”

Magaly Medina asegura que no tiene nada personal contra Alejandra Baigorria .

La conductora de televisión Magaly Medina respondió a la reciente reacción de Alejandra Baigorria, quien le brindó su respaldo público a Jefferson Farfán tras la difusión de un video que la periodista considera difamatorio. Esto después de una serie de declaraciones cruzadas donde la rubia defiende su relación con Said Palao pese a las críticas.

En entrevista exclusiva con Infobae Perú, la periodista aclaró que nunca ha tenido problemas personales con la empresaria, a pesar de las diferencias mediáticas y de los comentarios que ambas han protagonizado en los últimos días.

Frente a la percepción instalada por Alejandra Baigorria de que existe una animadversión personal, Magaly Medina sostuvo: “Lastimosamente, Alejandra Baigorria cree que es personal y yo he mostrado a lo largo de mi vida profesional que no tengo nada personal contra mis ampayados y criticados”.

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La periodista remarcó que su labor en la televisión siempre ha estado enfocada en informar y analizar la actualidad del espectáculo peruano, sin rencores hacia los protagonistas de los hechos que cubre.

“Sin embargo, la Baigorria vuelca toda su ira, dolor y frustración contra mí. Y ella debe darse cuenta que quien la expuso y quien le faltó el respeto fue su esposo, no yo. Solo fui la mensajera”, agregó la conductora durante la entrevista con Infobae Perú.

Apoyo a Farfán

La intervención de Alejandra Baigorria en apoyo a Jefferson Farfán se produjo luego de que el exfutbolista difundiera un reportaje audiovisual en el que se cuestiona el cumplimiento del trabajo comunitario que Medina debía realizar tras un proceso judicial. La empresaria, conocida por su presencia mediática y su posición en el mundo empresarial, respaldó a Farfán y no dudó colocar ‘me gusta’ a la publicación, sumándose así las voces críticas de Nicola Porcela, Mario Irivarren, Said Palao, entre otros.

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Sobre estas alianzas dentro del espectáculo peruano, Magaly Medina fue enfática: “Siempre sucede eso. Siempre se juntan todos y hacen grupo de fuerza. No se dan cuenta que incluso en desventaja, porque yo me defiendo sola, soy más”.

Jefferson Farfán difunde nuevas imágenes sobre el caso de Magaly Medina y el trabajo comunitario. Captura: Jefferson Farfán Youtube.

No descarta tenerla en su podcast

En relación con la posibilidad de dialogar directamente con Alejandra Baigorria, Magaly Medina no descartó la opción de invitarla a su podcast. “Creo que ella prefiere ir donde no la cuestionen. Sin embargo, en el podcast yo estoy abierta a recibir a todos, incluidos los que me detestan”, manifestó la conductora a Infobae Perú. De esta forma, dejó abierta la puerta al debate y al intercambio de opiniones con la rubia.

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Medina aseguró que su nuevo espacio digital está concebido como un espacio plural, donde las figuras públicas pueden exponer sus puntos de vista y responder a las preguntas con total libertad.

Magaly Medina marca distancia con Alejandra Baigorria y asegura que no perdonaría una infidelidad.