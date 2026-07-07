A qué hora juega Colombia vs Suiza HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Colombia Suiza por Mundial 2026.

El choque de hoy, martes 7 de julio, entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, promete máxima tensión y paridad, en un enfrentamiento donde ambos equipos llegan con argumentos sólidos pero también con bajas importantes. El pase a cuartos de final estará en juego en un duelo que exige concentración máxima y capacidad de adaptación, ya que las ausencias y las dudas en las alineaciones pueden definir el rumbo del compromiso.

El partido se disputará en el BC Place de Vancouver, Canadá, un escenario imponente que servirá de marco para una batalla táctica entre dos selecciones que han mostrado orden, disciplina y variantes ofensivas a lo largo del torneo.

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A qué hora juega Colombia vs Suiza por octavos del Mundial 2026

El encuentro entre Colombia y Suiza se disputará el martes 7 de julio en el estadio BC Place de Vancouver (Canadá) a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 16:00 horas.

Para Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, el inicio está programado para las 17:00 horas, mientras que en México el horario fijado es a las 14:00 horas. En España, el encuentro se jugará a las 22:00 horas.

Así llegan Colombia y Suiza

Colombia llega con la baja confirmada de Jhon Córdoba, por lo que Luis Suárez asumirá el rol de delantero titular. Además, existe incertidumbre sobre la presencia de James Rodríguez, afectado por un cuadro gripal; en caso de no estar disponible, Juan Fernando Quintero podría ocupar su lugar como generador de juego.

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En la fase de grupos, el cuadro ‘cafetero’ avanzó a los octavos tras una campaña irregular en el rendimiento, ya que ha generado varias ocasiones y no fue muy productivo en ataque. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se apoyó en la experiencia de James Rodríguez, el desequilibrio de Luis Díaz y las apariciones de Daniel Muñoz para resolver partidos cerrados y asegurar su clasificación a los octavos de final.

Suiza, por su parte, afronta el compromiso sin Michel Aebischer ni Luca Jaquez, ambos lesionados, lo que obligará a su técnico a ajustar el mediocampo y la defensa.

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La seleccion ‘helvética’ completó una primera ronda eficaz, avanzando como uno de los equipos más regulares en su grupo. Se destacó por su orden táctico y su capacidad para sacar adelante partidos bajo presión.

Canal TV de Colombia vs Suiza por octavos del Mundial 2026

El Colombia vs Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026, contará con transmisión para Perú por DSports, su plataforma DGO y América TV. En territorio colombiano, la emisión estará disponible a través de DSports, Disney+, Caracol TV y Canal RCN. En suelo suizo, M6 y RTS 2 serán los canales encargados de la cobertura televisiva.

Asimismo, Infobae realizará un seguimiento digital con información previa, el desarrollo del encuentro y los detalles de la jornada.

Historial de enfrentamientos

Colombia y Suiza se han visto las caras en cuatro oportunidades a lo largo de la historia del fútbol internacional. El balance general resulta favorable para los ‘cafeteros’ con dos triunfos, un empate y una derrota.

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El último enfrentamiento se dio el 25 de marzo del 2007 en un amistoso. El Miami Orange Bowl fue testigo de una victoria de los colombianos por 3-1 con los goles de Edixon Perea, Jhon Viáfara y Andrés Chitiva. Alexander Frei anotó para los suizos.

Colombia venció a Suiza en Miami, Estados Unidos, el 2007. - créditos: Colprensa

Colombia vs Suiza: posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davison Sánchez, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo

Suiza: Gregor Kobel, Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Rubén Vargas, Johan Manzambi y Breel Embolo. DT: Murat Yakin