Janet Barboza cuestiona a INPE y parroquia de Surco por pruebas de Jefferson Farfán sobre servicio comunitario de Magaly Medina

La conductora de ‘América Hoy’ cuestionó el actuar de las autoridades ante las evidencias del exfutbolista | América Hoy

La emisión de pruebas presentadas por Jefferson Farfán generó un debate público sobre el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina, luego de que el exfutbolista expusiera documentos y registros que, según su versión, demostrarían irregularidades en la ejecución de la sentencia contra la periodista. Durante la última edición de su espacio en América Hoy, Janet Barboza cuestionó el accionar tanto del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como de una parroquia ubicada en Surco, señalando posibles irregularidades en la certificación de las horas de labor social de la conductora de televisión.

La conductora expresó su asombro frente a la documentación exhibida por Farfán. “Impresionante lo que acabamos de ver, nos hemos quedado anonadados. Cómo aparece firma y huella en una institución como el INPE. Y luego uno se pregunta, este cuaderno dónde se firmó, se lo llevaron a su casa aparentemente, en una oficina oficial... cómo se dio”, manifestó Barboza en el programa matutino.

El tema escaló cuando la presentadora lanzó una crítica directa al INPE, sugiriendo que la situación reflejaba fallas estructurales en el sistema penitenciario.

Janet Barboza se refiere a la controversia por las pruebas que presentó Jefferson Farfán sobre el servicio comunitario de Magaly Medina.

“Luego nos preguntamos, por qué hay tanto sicario que opera con tanta impunidad desde la cárcel, cómo los delincuentes sacan sus nexos dentro de los penales y siguen delinquiendo. El INPE sería, según esto, tierra de nadie, quién dirige el INPE... Reprochable si esto es verdad...”, afirmó la conductora, destacando la gravedad de las acusaciones y el posible impacto en la percepción pública sobre la institución.

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En la misma línea, Barboza dirigió sus críticas a la parroquia encargada de supervisar el servicio comunitario de Medina, cuestionando la legitimidad de los registros presentados.

“Qué parroquia es esta, que se estaría prestando a fraguar, a falsear aparentemente el cumplimiento de la ley, una parroquia en Surco, qué sacerdote la dirige, quiénes son las personas que se encargan de rezar, dictar misa, y por otro lado, le están sacando la vuelta a la ley”, sostuvo la presentadora en su intervención.

Janet Barboza presenta en televisión los cuestionamientos sobre las pruebas de servicio comunitario de Magaly Medina en Surco.

Magaly Medina expone su servicio comunitario

En respuesta a las acusaciones, Magaly Medina recurrió a sus redes sociales el 7 de julio para exhibir documentos y registros que, según su versión, respaldan el cumplimiento de su sentencia. La periodista explicó que su labor en la parroquia de Surco consistía en ordenar archivos y documentos, una tarea que le fue asignada ante la falta de personal en el recinto.

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“Esta oficina en la que yo estoy archivando estos rumas y rumas de documentos, bautizos, matrimonios, que es el servicio comunitario que yo hago porque no hay quien ordene ese tipo de archivos aquí y yo lo hago, es lo que me han designado hacer”, señaló Medina.

La conductora también aclaró el motivo por el que realiza sus labores en un espacio privado, lejos de la vista del público. “En esta oficina para tener privacía porque acá en la parroquia no quieren que se me exhiba como un león en zoológico encerrado para distracción del público en general. Yo llamo mucho la atención y esta es una parroquia. No quieren verme ahí con todos los fotógrafos con el público que viene. Si hay público desde que se sabe que yo estoy acá, viene a preguntar: ‘¿Dónde está Magaly? ¿Dónde está Magaly?’”, detalló la periodista en su descargo.

La periodista no dudó en exponer cómo es que trabaja dentro de la parroquia que le designaron para cumplir con su servicio comunitario | Instagram

La controversia se intensificó tras la difusión del informe presentado por Farfán, quien mostró videos y documentos que, según él, demostrarían que Medina no cumplió con las horas requeridas de labor social. Las declaraciones de Barboza reflejan la inquietud sobre la transparencia de los procesos de certificación tanto en el INPE como en la parroquia involucrada, abriendo un debate sobre la supervisión y control en la ejecución de sanciones judiciales.

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El caso sigue en el centro de la atención mediática, mientras las partes implicadas continúan publicando pruebas y declaraciones cruzadas sobre el cumplimiento de la sentencia impuesta a la periodista.