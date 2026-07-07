Magaly Medina anuncia acciones legales contra Jefferson Farfán tras difundir video contra ella: “Es difamante y mentiroso, hecho por novatos”

Magaly Medina tomará acciones legales contra Jefferson Farfán por video contra ella.

La disputa pública entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sumó un nuevo episodio tras la publicación de un extenso reportaje audiovisual en el canal de YouTube del exfutbolista. El material, difundido el lunes 6 de julio, expone una serie de imágenes y registros obtenidos por el equipo de Farfán, en los que se cuestiona la manera en que la conductora de espectáculos habría cumplido la sanción de trabajo comunitario impuesta tras un proceso judicial. El video sostiene la existencia de presuntas inconsistencias entre los documentos presentados por Medina y las imágenes captadas durante las fechas consignadas.

Ante la difusión del audiovisual, Magaly Medina respondió en exclusiva a Infobae Perú para dar su versión respecto a las acusaciones y a las imágenes difundidas. La conductora desestimó el contenido del reportaje y cuestionó duramente la metodología utilizada por el equipo de Jefferson Farfán.

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Magaly Medina califica de difamatorio video de Jefferson Farfán.

“Farfán tendría que volver a nacer para llegarle a los talones de alguno de mis investigadores. Yo le he ofrecido públicamente explicarle cómo se hace. Lo que pasa que los periodistas verificamos información antes de lanzar un reportaje. Su video es difamante y mentiroso hecho por novatos que él manda”, declaró Medina a Infobae Perú.

La periodista agregó que los encargados del reportaje “estuvieron buscando en los jardines de la parroquia tratando de encontrarme barriendo o limpiando los baños, lo que además no tiene nada de malo. Yo lo hago en mi casa porque me gusta una casa limpia y olorosa”. Medina remarcó que no siente la obligación de dar explicaciones públicas sobre la modalidad en que cumple con su servicio comunitario.

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“No me da la gana de darle cuentas a Farfán como hago mi servicio comunitario. Las personas encargadas lo saben, lo han comprobado además. No todo lo que hago lo posteo en redes porque soy respetuosa de aquellas condiciones que se me piden en los lugares que voy”, afirmó.

Jefferson Farfán presentó supuestas pruebas contra Magaly Medina en medio de la controversia judicial.

En su declaración a Infobae Perú, Magaly Medina insistió en que los documentos presentados ante el INPE y la parroquia fueron debidamente validados por las autoridades correspondientes. “Yo siempre espero que el tiempo ponga todo en su lugar. Son gajes del oficio. No por nada mi personaje es polémico y por eso he cosechado muchos enemigos en estos casi 29 años de carrera”, sostuvo la conductora, reiterando que no aceptará cuestionamientos sin pruebas fehacientes.

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Tomará acciones legales

En la entrevista, Magaly Medina advirtió que no descarta recurrir a instancias legales ante lo que considera una campaña difamatoria. En conversación conInfobae Perú, la conductora señaló: “Mi abogado está instruido para iniciar las acciones legales correspondientes después de ese pseudo reportaje mentiroso de ayer (6 de julio)”.

De esta manera, dejó en claro que no dejará pasar por agua tibia esta situación que considera difamatoria. “La jueza le declaró inadmisible esas “dizque” pruebas y por eso entró en trompo y no sabe cómo atacarme", agregó.

Magaly Medina tomará acciones legales contra Jefferson Farfán

Finalmente, remarcó que a diferencia del exfutbolista, no se enfrasca en rencores ni odios. “A diferencia de él, yo termino mi programa y voy a casa donde tengo un hogar feliz y maravilloso. No tengo tiempo para el rencor, el odio o la envidia. Yo disfruto la vida en paz conmigo misma. No despierto por las mañanas pensando en personas ajenas a mi vida íntima y familiar. No desperdicio mis días porque la vida es corta y prestada”, señaló.

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Responde a detractores que celebraron video

Magaly Medina también se refirió a la reacción de sus detractores ante la difusión del video en el canal de Jefferson Farfán. Para esta ocasión, figuras como Alejandra Baigorria, Said Palao, Nicola Porcella, Mario Irivarren, entre otros, comentaron y aplaudieron este material.

Ante ello, la periodista señaló que no le causó sorpresa. “Siempre sucede eso. Siempre se juntan todos y hacen grupo de fuerza. No se dan cuenta que incluso en desventaja, porque yo me defiendo sola, soy más”, concluyó.

Jefferson Farfán difunde nuevas imágenes sobre el caso de Magaly Medina y el trabajo comunitario. Captura: Jefferson Farfán Youtube.