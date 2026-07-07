San Martín confirmó a Martín Ambrosini como nuevo DT: “Campeón en México y técnico de Argentina”

San Martín confirmó a Martín Ambrosini como nuevo DT. (Usmp)

La espera terminó. La Universidad San Martín formalizó la llegada de Martín Ambrosini como nuevo director técnico de su equipo femenino de voleibol, reforzando así su proyecto para la temporada 2026-2027. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club confirmando los rumores de los últimos días: “El mate ya estaba servido. Solo faltaba presentar al protagonista. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Martín! Vamos juntos a escribir una nueva historia”.

Tras la sorpresiva salida de Guilherme Schmitz, las ‘santas’ oficializaron a su nuevo DT con bombos y platillos y resaltaron su carrera deportiva. Así marcan una nueva etapa donde ponen fin a la escuela brasileña para abrir la argentina en la nueva temporada.

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La llegada de Ambrosini representa una apuesta por la modernización y el crecimiento deportivo en Santa Anita. El club confía en que su formación internacional y su enfoque metodológico renovado servirán para liderar la renovación del plantel y devolver a la institución a los primeros puestos de la Liga Peruana de Vóley, con el objetivo claro de disputar nuevamente el título nacional.

La gran trayectoria de Martín Ambrosini

Martín Ambrosini se suma al plantel de Santa Anita tras su paso por las Coronelas de Durango en México, donde lideró uno de los proyectos iniciales de la liga profesional de ese país. Antes de esa experiencia internacional, desarrolló su carrera en Argentina, conduciendo equipos como Gimnasia y Esgrima La Plata y Rivadavia Villa María, que le permitieron consolidarse como uno de los entrenadores más prometedores del voleibol argentino.

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Además de su trayectoria en clubes, el nuevo entrenador de San Martín forma parte del cuerpo técnico de la selección femenina de Argentina, participando en los últimos procesos internacionales. En su reciente estadía en Lima, dirigió al combinado albiceleste durante el cuadrangular amistoso y, previamente, trabajó junto a Facundo Morando en la obtención de la Copa América de Vóley 2025 con las ‘Panteras’, un logro que elevó su prestigio en el ámbito sudamericano.

Martín Ambrosini se consagró campeón en México en la última temporada.

Martín Ambrosini participó de la Copa Latina 2026

El entrenador argentino Martín Ambrosini analizó el rendimiento de su equipo tras su participación en la Copa Latina de vóley, donde dirigió a Las Panteras en sustitución de Facundo Morando. La plantilla bajo su mando combinó experiencia y juventud, ofreciendo variantes en cada presentación del certamen.

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Sobre la victoria ante Perú Olímpico en la segunda fecha, Ambrosini destacó la paridad del encuentro: “Fue un partido parejo. Sabíamos que iba a ser así. Nos costó jugar bien el segundo set; ellos nos superaron. El tercero fue el quiebre, fuimos en un momento abajo y pudimos resolver la situación. Terminamos ganando ese tercer set que nos dio envión para el cuarto”. Con estas palabras, el técnico subrayó la capacidad de reacción de su equipo en los momentos críticos del duelo.

Martín Ambrosini respondió la consulta sobre fichar por la USMP de cara a la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Central Vóley / Instagram.

El DT también aclaró que Argentina no afrontó el torneo únicamente con suplentes y juveniles, sino con un grupo mixto que viene trabajando desde mayo, tras la finalización de la Liga Argentina. “Es un grupo que viene entrenando hace un tiempo. Empezamos a principios de mayo, después de la Liga Argentina. Tenemos muchas jugadoras que han venido del exterior y para nosotros es importante venir a competir, darle rodaje a nuestras jugadoras,” afirmó Ambrosini.

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