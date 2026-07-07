JNE afirma que no hay recursos para las elecciones regionales y municipales: “Está en riesgo la democracia”

De no derivarse fondos, Roberto Burneo advirtió que se podrían aplazar las elecciones regionales y municipales. Canal N

A menos de tres meses de la cita electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alertó sobre un déficit presupuestal que pone en riesgo la organización de las próximas elecciones regionales y municipales previstas para el 4 de octubre de 2026. El presidente del organismo, Roberto Burneo, informó que el sistema electoral enfrenta una falta de fondos superior a los de S/589 millones, situación que compromete la viabilidad del proceso.

“Está en riesgo todo el proceso. ¿Por qué no hemos salido antes? Hemos estado concentrados en Elecciones Generales, pero internamente nuestros equipos han venido trabajando con el Ministerio de Economía. Ya llegamos a un punto que no se nos da una respuesta concreta y no podemos esperar que entre el siguiente gobierno", manifestó.

PUBLICIDAD

Sin respuesta inmediata

Desde noviembre de 2025, señaló que junto a su equipo han gestionado recursos ante el Ejecutivo y a través de la ley de presupuesto, con reuniones casi diarias, según explicó el titular del JNE. A pesar de los esfuerzos, la respuesta “no ha sido suficiente” para cubrir los requerimientos de los tres organismos que integran el sistema electoral.

Elecciones regionales y municipales en riesgo: JNE denuncia déficit de S/589 millones| Andina

De ese monto, el JNE necesita S/ 103.50 millones, mientras que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) requiere S/ 433.21 millones. Una parte de estos recursos figura en una demanda adicional incluida en una ley ómnibus, actualmente en agenda para ser debatida por el Congreso el jueves 9 de julio.

PUBLICIDAD

“Estamos a solo ochenta y ocho días de las elecciones regionales y municipales, que son este 4 de octubre. Repito, nuestro déficit como sistema es de quinientos ochenta y nueve punto cincuenta y dos millones”, subrayó Burneo.

Sin embargo, la brecha persiste, ya que solo se han considerado 250 millones para la ONPE, dejando un déficit de ciento ochenta y nueve punto veintiún millones.

El presidente del JNE advirtió que, sin la asignación inmediata de los recursos, podría ser necesario prolongar el mandato de las actuales autoridades regionales y municipales.

ONPE detalla el alcance del déficit

Carmen Velarde, jefa de la Reniec, profundizó en las consecuencias que el déficit presupuestal tendría sobre el desarrollo de las elecciones regionales y municipales. Durante su intervención, explicó que la falta de recursos afecta múltiples etapas del proceso y repercute directamente en la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Velarde señaló que la situación “afecta la integridad del padrón electoral”, debido a que el Reniec no puede continuar con las verificaciones necesarias por falta de presupuesto. Según la funcionaria, a partir del 1 de septiembre no será posible entregar el DNI electrónico porque no se podrá convocar al segundo concurso de tarjetas.

“Estamos hablando que la gente se va a quedar sin identificación, que tienen que esperar”, afirmó.

La responsable del organismo electoral advirtió que alrededor de treinta mil personas podrían quedar sin DNI o sin la posibilidad de actualizarlo, lo que limita el acceso a servicios sociales como el Seguro Integral de Salud, Pensión 65, el programa Contigo y el programa Juntos. Además, la falta de datos actualizados impacta en la relación de los ciudadanos con los bancos, especialmente en zonas alejadas del país.

PUBLICIDAD