Callao abre exposición gratuita con monedas, estampillas y documentos que muestran su historia republicana

La iniciativa pone en valor la importancia del Callao en los principales acontecimientos de la etapa republicana del Perú. Foto: Andina

El Museo de Historia y Arte del Callao inaugurará este viernes 10 de julio la exposición histórica filatélica, numismática y documental “Callao republicano”, una muestra organizada en el marco del aniversario número 205 de la independencia del Perú. La exhibición reunirá piezas que permiten conocer distintos episodios del desarrollo histórico de la Provincia Constitucional a través de objetos de valor patrimonial.

La propuesta busca destacar el papel que desempeñó el Callao en la historia republicana del país. Además de recordar la participación de sus habitantes en la lucha por la emancipación y la defensa del territorio nacional, la exposición coincide con la proximidad de los 190 años de creación política de la Provincia Constitucional, que se conmemorarán en agosto.

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Un recorrido por el Callao de fines del siglo XIX

La exposición presenta una selección de monedas, medallas conmemorativas, estampillas, tarjetas postales, documentos económicos y otros materiales históricos que retratan la evolución del Callao entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Cada pieza ofrece una mirada a diferentes aspectos de la vida económica, social e institucional de la época.

A través de estos objetos, los visitantes podrán conocer cómo era el denominado “antiguo Callao”, identificando edificaciones, espacios públicos, costumbres e instituciones que con el paso del tiempo desaparecieron o experimentaron importantes transformaciones. La muestra propone así un acercamiento al patrimonio histórico de la provincia mediante documentos y colecciones de época.

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La muestra reúne monedas, medallas, estampillas, postales y documentos históricos sobre la evolución del Callao entre fines del siglo XIX e inicios del XX. Foto: Andina

Trabajo conjunto para preservar la memoria histórica

La exhibición “Callao republicano” ha sido organizada de manera conjunta por la Municipalidad Provincial del Callao y el Instituto de Investigación Numismática – Perú (IINP). Para su realización, integrantes de esta institución facilitaron piezas pertenecientes a sus colecciones personales, las cuales forman parte del contenido de la muestra.

Con esta iniciativa, ambas entidades buscan acercar al público a una parte de la historia republicana del país mediante objetos originales que permiten comprender la importancia que tuvo el primer puerto en distintos momentos del desarrollo nacional.

Fechas, horarios y acceso

La exposición podrá visitarse desde el 10 de julio hasta el 2 de agosto en el Museo de Historia y Arte del Callao, ubicado en la avenida Manco Cápac 174, en la Zona Monumental del Callao.

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El recinto abrirá sus puertas de martes a domingo, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. El ingreso será completamente gratuito durante todo el periodo de exhibición, permitiendo que residentes y visitantes recorran la muestra sin costo.

La muestra estará abierta al público del 10 de julio al 2 de agosto en el Museo de Historia y Arte del Callao, situado en la avenida Manco Cápac 174, en la Zona Monumental del Callao. Foto: Andina

¿Cuáles son las monedas más raras y buscadas en Perú?

En el mercado numismático peruano, las monedas más buscadas no siempre son las más antiguas, sino aquellas que reúnen características como una acuñación limitada, errores de fabricación o un excelente estado de conservación. Entre las piezas más cotizadas figuran varias emisiones conmemorativas del Banco Central de Reserva (BCRP), especialmente las de la serie de S/ 1 dedicadas al patrimonio cultural y natural del país, cuya demanda aumenta cuando dejan de circular con facilidad. Asimismo, las monedas de metales preciosos emitidas en cantidades reducidas, como la de oro “Señor de Sipán” de 1994, son consideradas auténticas joyas para los coleccionistas por su escasa disponibilidad.

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También despiertan gran interés las monedas peruanas de plata acuñadas entre finales del siglo XIX e inicios del XX, sobre todo las correspondientes a años con baja producción, así como aquellas que presentan errores de acuñación, ya que estas particularidades pueden elevar considerablemente su valor. Los especialistas recuerdan que el precio de una moneda depende de factores como su autenticidad, rareza, conservación y demanda entre coleccionistas, por lo que dos ejemplares del mismo año pueden tener cotizaciones muy distintas.