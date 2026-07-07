Conor McGregor vs Max Holloway 2: día, hora y canal TV del combate histórico por la UFC 329.

Conor McGregor regresará al octágono tras cinco años de ausencia y protagonizará un esperado combate ante Max Holloway en UFC 329. El peleador irlandés volverá a la actividad en un duelo que ha generado gran expectativa entre los aficionados a las artes marciales mixtas. Aquí, los detalles de un evento que aspira a marcar un hito en la historia de la disciplina.

Día y hora del Conor McGregor vs Max Holloway

El esperado combate entre Conor McGregor y Max Holloway se realizará en UFC 329, evento programado para el sábado 11 de julio durante la International Fight Week en Las Vegas.

Las peleas principales comenzarán a las 20:00 horas en Perú, por lo que el duelo entre el irlandés y el estadounidense se desarrollaría cerca de las 22:00 horas, aproximadamente.

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En otros países, el inicio del evento será a las 19:00 en México; 20:00 en Colombia y Ecuador; 21:00 en Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y 22:00 en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

El irlandés volverá al octágono para enfrentar a Max Holloway. Créditos: UFC / Instagram.

Dónde ver la pelea entre Conor McGregor y Max Holloway 2

En lo referente a la transmisión, Paramount posee los derechos exclusivos para emitir la UFC en Perú y en todos los países de Latinoamérica. Además, Infobae hará la cobertura de este evento en su página web.

En Perú, los precios de Paramount+ dependen del plan elegido. El plan Esencial, que incluye anuncios, tiene un costo mensual de S/ 18,90. Por su parte, el plan Premium, sin anuncios, con contenido en 4K y opción de descargas, está disponible por S/ 31,90 al mes.

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Paramount transmitirá la pelea entre McGregor y Holloway 2.

Cartelera completa del UFC 329

Cartelera principal

Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — peso wélter

Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis — peso ligero

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – peso mosca

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — peso mosca

Gable Steveson vs. Elisha Ellison – peso pesado

Cartelera preliminar

Robert Whittaker vs. Nikita Krylov — peso semipesado

Luke Riley vs. Kai Kamaka III — peso pluma

Damian Pinas vs. César Almeida — peso medio

Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez — peso gallo

Early prelims

Ode’ Osbourne vs. Cody Durden — peso mosca

Tracy Cortez vs. Wang Cong — peso mosca femenino

Ryan Gandra vs. Zach Reese – peso medio