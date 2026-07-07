Presidente Balcázar responde por sus viajes al interior del país: “Ha sido transparente y para ejecutar obras de importancia”

El presidente José María Balcázar sostuvo que sus viajes al interior del Perú fueron en su mayoría en vuelos comerciales, que solo usó el avión presidencial una vez y que los desplazamientos tuvieron relación con obras públicas, en respuesta al pedido de información que le formuló la Contraloría General de la República a 21 días de la sucesión constitucional.
En una entrevista con Exitosa, Balcázar rechazó que hubiera irregularidades en esos desplazamientos y planteó una división entre los viajes oficiales y los de carácter personal. Según explicó, los primeros se hicieron para ejecutar o supervisar obras y los segundos, en el caso de Chiclayo, fueron cubiertos con su propio dinero.
PUBLICIDAD
Frente al requerimiento de la Contraloría, el mandatario dijo que no se opone, que considera correcto que se soliciten los datos pertinentes sobre sus desplazamientos y que remitirá la información solicitada desde el Despacho Presidencial. También cuestionó que esa revisión no se haya aplicado, según su versión, a sus antecesores: sostuvo que debería conocerse si la Contraloría aplicó el mismo estándar a “mis anteriores colegas de la presidencia”, cuántas veces viajaron y si “pagaron con su plata los viajes”.
Durante la entrevista, el jefe de Estado describió el criterio que, según dijo, siguió en sus traslados fuera de Lima. “Nosotros hemos viajado en vuelos comerciales para hacer obras. No hemos usado el avión presidencial, más que una vez recuerdo, pero lo demás ha sido totalmente transparente y para ejecutar obras”, señaló.
PUBLICIDAD
Balcázar identificó a Chiclayo como el caso más observado dentro de sus desplazamientos y aseguró que sus viajes a esa ciudad obedecen a razones familiares. “Mis viajes a Chiclayo, tengo mi familia allá, mi esposa vive allá, entonces viajo continuamente, pero ”con mi plata“, no tengo gasto que cargarle al Estado”, dijo.
El presidente José María Balcázar confirmó que ya se comunicó con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para felicitarla tras su proclamación como presidenta electa de Perú y sostuvo que el protocolo oficial no obliga a un pronunciamiento público desde Palacio de Gobierno en reconocimiento para el ganador de las elecciones presidenciales.
PUBLICIDAD
“Hemos conversado, la he felicitado como corresponde a la presidenta”, afirmó el mandatario en una entrevista con Exitosa en la que además precisó que el contacto fue por teléfono y que ocurrió el viernes 3 de julio, el mismo día de la proclamación de resultados electorales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Balcázar afirmó que invitará a Fujimori a Palacio de Gobierno “hasta el 15 de julio que le van a entregar su credencial” por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Sobre ese punto, añadió: “Yo creo que en ese punto no hay ningún tipo de omisión”.
PUBLICIDAD
Encuentro con Roberto Sánchez
El jefe de Estado también rechazó que su reciente reunión con Roberto Sánchez haya tenido relación con el reconocimiento de la ganadora. “Nada tiene que ver” con ese proceso, dijo, y remarcó que la lideresa de Fuerza Popular “ha ganado las elecciones”.
Según Balcázar, en ese encuentro Sánchez expresó inquietudes por compromisos pendientes del Estado. “Estaba muy preocupado por la deuda social, le hemos explicado y mostrado las cifras que hemos considerado tanto de los proyectos como de la deuda social”, sostuvo.
El presidente detalló que, durante la conversación, se mencionaron demandas sobre pagos específicos al sector educativo. “Ellos consideran que debió ser mucho más extensiva por ejemplo el pago inmediato de los maestros cesantes y jubilados que debía pagarse en un solo tramo. Lo mismo para los profesores universitarios”, afirmó.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Mujer de 42 años recibe nuevo corazón y deja atrás una enfermedad congénita que amenazaba su vida
Paciente convivió más de 20 años con una miocardiopatía hipertrófica congénita que comprometía su vida
Tamara Galdós, la opuesta que brilló con Perú en Copa del Pacífico de vóley, se ilusiona con el Mundial: “Llegar lo más alto posible”
La voleibolista integra la selección peruana sub 17 a los 14 años, situación que despierta interés entre los aficionados debido a la falta de jugadoras en esa posición
¿Qué pasa si renunciaste antes de julio? Así quedaría el pago de tu gratificación
El beneficio laboral de julio genera dudas entre quienes terminaron su vínculo con una empresa durante los primeros meses del año. La normativa establece criterios para determinar quiénes acceden a este pago
Kleenex y Scott cambian de manos: La gigante del papel e higiene Arbex llega al Perú tras joint venture de Suzano y Kimberly-Clark
En Perú, Arbex tomó el control de operaciones, marcas y canales de distribución que Suzano y Kimberly-Clark ya administraban en supermercados, comercios y canales institucionales
Estar al lado de tu jugador favorito levantando un trofeo es posible gracias a la IA del HONOR 600
La función Imagen a Video permite crear contenido en segundos y sin descargar aplicaciones adicionales
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD