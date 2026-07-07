Presidente Balcázar responde por sus viajes al interior del país: “Ha sido transparente y para ejecutar obras de importancia”

José María Balcázar habla sobre las investigaciones de Contraloría por sus costosos viajes. Exitosa

El presidente José María Balcázar sostuvo que sus viajes al interior del Perú fueron en su mayoría en vuelos comerciales, que solo usó el avión presidencial una vez y que los desplazamientos tuvieron relación con obras públicas, en respuesta al pedido de información que le formuló la Contraloría General de la República a 21 días de la sucesión constitucional.

En una entrevista con Exitosa, Balcázar rechazó que hubiera irregularidades en esos desplazamientos y planteó una división entre los viajes oficiales y los de carácter personal. Según explicó, los primeros se hicieron para ejecutar o supervisar obras y los segundos, en el caso de Chiclayo, fueron cubiertos con su propio dinero.

PUBLICIDAD

Frente al requerimiento de la Contraloría, el mandatario dijo que no se opone, que considera correcto que se soliciten los datos pertinentes sobre sus desplazamientos y que remitirá la información solicitada desde el Despacho Presidencial. También cuestionó que esa revisión no se haya aplicado, según su versión, a sus antecesores: sostuvo que debería conocerse si la Contraloría aplicó el mismo estándar a “mis anteriores colegas de la presidencia”, cuántas veces viajaron y si “pagaron con su plata los viajes”.

José María Balcázar señaló que sí ha cumplido con el protocolo y que felicitó a Keiko Fujimori por teléfono. Exitosa

Durante la entrevista, el jefe de Estado describió el criterio que, según dijo, siguió en sus traslados fuera de Lima. “Nosotros hemos viajado en vuelos comerciales para hacer obras. No hemos usado el avión presidencial, más que una vez recuerdo, pero lo demás ha sido totalmente transparente y para ejecutar obras”, señaló.

PUBLICIDAD

Balcázar identificó a Chiclayo como el caso más observado dentro de sus desplazamientos y aseguró que sus viajes a esa ciudad obedecen a razones familiares. “Mis viajes a Chiclayo, tengo mi familia allá, mi esposa vive allá, entonces viajo continuamente, pero ”con mi plata“, no tengo gasto que cargarle al Estado”, dijo.

El presidente José María Balcázar confirmó que ya se comunicó con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para felicitarla tras su proclamación como presidenta electa de Perú y sostuvo que el protocolo oficial no obliga a un pronunciamiento público desde Palacio de Gobierno en reconocimiento para el ganador de las elecciones presidenciales.

PUBLICIDAD

“Hemos conversado, la he felicitado como corresponde a la presidenta”, afirmó el mandatario en una entrevista con Exitosa en la que además precisó que el contacto fue por teléfono y que ocurrió el viernes 3 de julio, el mismo día de la proclamación de resultados electorales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las gratificaciones de los CAS no se pagarían completas. Gobierno de José María Balcázar busca aplicar gradualidad a la norma aprobada. - Crédito Presidencia

Balcázar afirmó que invitará a Fujimori a Palacio de Gobierno “hasta el 15 de julio que le van a entregar su credencial” por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Sobre ese punto, añadió: “Yo creo que en ese punto no hay ningún tipo de omisión”.

PUBLICIDAD

Encuentro con Roberto Sánchez

El jefe de Estado también rechazó que su reciente reunión con Roberto Sánchez haya tenido relación con el reconocimiento de la ganadora. “Nada tiene que ver” con ese proceso, dijo, y remarcó que la lideresa de Fuerza Popular “ha ganado las elecciones”.

Según Balcázar, en ese encuentro Sánchez expresó inquietudes por compromisos pendientes del Estado. “Estaba muy preocupado por la deuda social, le hemos explicado y mostrado las cifras que hemos considerado tanto de los proyectos como de la deuda social”, sostuvo.

El presidente detalló que, durante la conversación, se mencionaron demandas sobre pagos específicos al sector educativo. “Ellos consideran que debió ser mucho más extensiva por ejemplo el pago inmediato de los maestros cesantes y jubilados que debía pagarse en un solo tramo. Lo mismo para los profesores universitarios”, afirmó.

PUBLICIDAD