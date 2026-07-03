Presidenta electa, Keiko Fujimori, habilita nuevas cuentas de redes oficiales

Fujimori expresó su agradecimiento por la confianza obtenida en las elecciones y afirmó que el periodo de transición estará enfocado en las labores de preparación para el inicio de su gobierno. Foto: composición Infobae Perú/BBC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció la puesta en funcionamiento de nuevas cuentas oficiales en redes sociales que estarán destinadas a informar sobre las actividades y avances del proceso de transición hacia el inicio de su gobierno. El anuncio fue realizado mediante un mensaje publicado en su cuenta personal en la red social X, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara los resultados del proceso electoral.

En su publicación, Fujimori agradeció el respaldo recibido durante los comicios y señaló que esta nueva etapa estará marcada por el trabajo previo a la instalación de su administración. Además, presentó las plataformas digitales y el correo electrónico de la denominada Oficina de la Presidenta Electa, que concentrarán las comunicaciones oficiales durante este periodo.

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Mensaje tras la proclamación de resultados

En el pronunciamiento difundido en X, Keiko Fujimori expresó su agradecimiento a quienes respaldaron su candidatura y afirmó: “Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”.

Asimismo, se refirió al periodo de transición que antecede al cambio de gobierno y sostuvo: “Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”.

El preciso instante que el presidente del JNE anuncia a Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú

Nuevos canales de comunicación

La presidenta electa informó que las nuevas cuentas oficiales servirán para difundir información relacionada con el trabajo que se desarrollará durante la transición. En ese sentido, indicó: “A través de estas cuentas, se compartirán los avances de esta etapa y el trabajo que venimos realizando. Los invito a acompañarnos”.

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De acuerdo con la imagen difundida, la Oficina de la Presidenta Electa contará con presencia en Facebook bajo el mismo nombre, mientras que en Instagram utilizará la cuenta @oficinadelapresidentaelecta. En X y TikTok, el usuario oficial será @ope_peru.

Oficina de la Presidenta Electa

El material publicado también incorpora un correo electrónico institucional, oficinapresidentaelecta@gmail.com, como canal de contacto de la Oficina de la Presidenta Electa.

La difusión de estas cuentas marca el inicio de una estrategia de comunicación oficial para el periodo de transición, con el objetivo de centralizar la información sobre las actividades y acciones que se desarrollen antes de la asunción del nuevo gobierno.

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El post de Keiko Fujimori en X. Foto: captura X

Keiko Fujimori venció a Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral

Keiko Fujimori fue declarada ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 tras imponerse por un margen muy estrecho al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Luego de varias semanas de escrutinio y revisión de actas, las autoridades electorales confirmaron el resultado definitivo, que otorgó a la candidata de Fuerza Popular el 50,135% de los votos válidos, frente al 49,865% obtenido por su contendor. La diferencia fue de aproximadamente 49.641 votos sobre un universo cercano a los 18 millones de sufragios emitidos, lo que convirtió a esta en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país.

La victoria representa el primer triunfo presidencial de Fujimori después de tres intentos fallidos. En los comicios de 2011 perdió frente a Ollanta Humala, en 2016 fue derrotada por Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 cayó por un estrecho margen ante Pedro Castillo. Con el resultado de 2026, logró finalmente acceder a la Presidencia de la República, en un contexto marcado por la inestabilidad política que ha caracterizado al Perú durante la última década.

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El proceso electoral estuvo acompañado por una fuerte polarización entre ambas candidaturas. Mientras Fujimori centró buena parte de su campaña en propuestas orientadas a reforzar la seguridad ciudadana, combatir el crimen organizado y promover la inversión privada, Sánchez planteó un programa con énfasis en reformas políticas y sociales, además de recoger parte del electorado identificado con el expresidente Pedro Castillo. La estrecha diferencia entre ambos reflejó la división existente entre distintos sectores del país.

Uno de los factores que resultó determinante fue el voto de los peruanos residentes en el extranjero. Fujimori obtuvo una amplia ventaja fuera del país, lo que terminó inclinando el resultado final a su favor. En territorio nacional, la competencia se mantuvo muy cerrada durante todo el conteo, pero los sufragios provenientes del exterior ampliaron la diferencia suficiente para consolidar su triunfo.

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