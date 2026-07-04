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Eduardo Verástegui visita a Keiko Fujimori y sugiere no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando: “En México hay un narcogobierno”

Durante un encuentro de fe en Lima, Eduardo Verástegui afirmó que será complicado restablecer las relaciones diplomáticas entre Perú y México

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El activista Eduardo Verástegui genera controversia al afirmar que, si estuviera en el lugar de Keiko Fujimori, no invitaría a la mandataria de México a la ceremonia de investidura. (Crédito: Exitosa)

El actor y activista mexicano Eduardo Verástegui participó en un encuentro de fe junto a la presidenta electa Keiko Fujimori y dirigentes de Fuerza Popular en San Borja. Al término de la actividad, ofreció declaraciones a la prensa sobre la próxima ceremonia de toma de mando prevista para el 28 de julio y se pronunció sobre la relación entre Perú y México.

Según informó Exitosa, el encuentro religioso reunió a simpatizantes del partido, así como a autoridades electas y dirigentes de la agrupación política. Entre los asistentes estuvieron Luz Salgado, Martha Chávez y Rosángela Barbarán, quienes participaron en el rezo del rosario junto con la presidenta electa.

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Durante su intervención, Verástegui fue consultado sobre si Keiko Fujimori debería invitar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la ceremonia de asunción al cargo. En respuesta, señaló que, aunque el protocolo tiene un papel importante en este tipo de actos oficiales, él no la invitaría si estuviera en esa posición.

Tras visitar a Keiko Fujimori, Eduardo Verástegui afirma que no invitaría a Claudia Sheinbaum y califica a México de "narcogobierno". (Foto composición: Infobae Perú)
Tras visitar a Keiko Fujimori, Eduardo Verástegui afirma que no invitaría a Claudia Sheinbaum y califica a México de "narcogobierno". (Foto composición: Infobae Perú)

“No la invitaría”

Al responder la consulta de la prensa, el actor mexicano manifestó que su opinión personal es que la mandataria mexicana no debería ser invitada a la toma de mando. “El protocolo es el protocolo, obviamente. Yo creo que, bueno, si yo estuviera en sus zapatos, yo no la invito”, declaró.

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Las declaraciones fueron ofrecidas luego del encuentro de fe desarrollado en la oficina de la presidenta electa. Hasta el momento, Keiko Fujimori no se ha pronunciado públicamente sobre la lista de invitados que asistirán a la ceremonia de transmisión de mando.

La opinión de Verástegui se suma a sus comentarios sobre el estado de las relaciones entre ambos países, tema sobre el que también fue consultado durante su conversación con los medios de comunicación.

Actos y activista Eduardo Verástegui sugiere no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto composición: Infobae Perú)
Actos y activista Eduardo Verástegui sugiere no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando de Keiko Fujimori. (Foto composición: Infobae Perú)

“Tenemos un narcogobierno”

Durante sus declaraciones, Eduardo Verástegui afirmó que considera complicado un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México. A su juicio, esa posibilidad enfrenta obstáculos debido a la situación política que, según sostuvo, atraviesa el país norteamericano.

Para sustentar su posición, el activista cuestionó al Gobierno mexicano y aseguró que existe un “narcogobierno” en ese país. Asimismo, mencionó declaraciones atribuidas a la Casa Blanca y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de los argumentos que respaldan su opinión sobre el escenario político mexicano.

Hasta el momento, las expresiones de Verástegui corresponden a sus opiniones personales formuladas durante la actividad realizada en Lima. Hasta el momento, la presidenta electa no se ha pronunciado ni anunciado invitaciones a jefes de Estado extranjeros para la ceremonia de toma de mando de este 28 de julio.

La presidenta de México Claudia Sheibaum, participa este lunes durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
La presidenta de México Claudia Sheibaum, participa este lunes durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

¿Por qué se rompieron las relaciones entre Perú y México?

Las relaciones entre Perú y México se deterioraron a raíz de la crisis política peruana de diciembre de 2022. El entonces presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso luego de anunciar la disolución del Parlamento y otras medidas extraordinarias. Tras su salida del poder, Dina Boluarte asumió la Presidencia conforme al mecanismo de sucesión constitucional. Sin embargo, el entonces mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la legitimidad del nuevo Gobierno peruano y expresó públicamente su respaldo a Castillo.

Las declaraciones de López Obrador fueron rechazadas por el Gobierno de Perú, que las calificó como una injerencia en asuntos internos. Como consecuencia, en febrero de 2023 la administración de Dina Boluarte dispuso el retiro definitivo del embajador peruano en México y anunció que las relaciones diplomáticas quedarían reducidas al nivel de encargados de negocios, una categoría inferior a la representación mediante embajadores.

Elmer Schialer criticó públicamente las recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, referidas a la situación judicial de Pedro Castillo
Elmer Schialer criticó públicamente las recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, referidas a la situación judicial de Pedro Castillo

Desde entonces, el vínculo bilateral se ha mantenido en ese nivel diplomático. Aunque Perú y México no rompieron completamente sus relaciones ni suspendieron sus canales consulares, ambos países no han restablecido el intercambio de embajadores. Esta situación ha limitado la relación política entre ambos Estados y ha estado marcada por diferencias sobre la crisis peruana y las declaraciones emitidas por las autoridades mexicanas.

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