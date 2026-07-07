Magaly Medina desmiente a Jefferson Farfán: se luce en parroquia y muestra cuál es su servicio comunitario

Magaly Medina rechazó las acusaciones de Jefferson Farfán sobre un supuesto incumplimiento del servicio comunitario que debe realizar tras ser sentenciada por difamación y exhibió pruebas de su trabajo en la parroquia de Surco. La periodista defendió la naturaleza de su labor y criticó la vigilancia ejercida por el exfutbolista, quien presentó un video con imágenes para cuestionar el cumplimiento de la sanción judicial.
La controversia se reactivó tras la publicación, por parte de Farfán, de un video en el que asegura haber realizado un seguimiento a la parroquia donde Medina cumple su sanción. El exjugador asegura que, en seis de las ocho fechas registradas, la periodista no habría permanecido en el lugar. El informe también cuestiona los horarios consignados en los documentos presentados ante las autoridades.
PUBLICIDAD
El descargo de Magaly Medina: archivo, privacidad y cuestionamientos
Frente a estas acusaciones, Magaly Medina utilizó sus redes sociales el 7 de julio para aclarar su situación. Explicó que su labor en la parroquia consiste en ordenar documentos y archivos, y que esa tarea le fue asignada por falta de personal en el recinto.
“Esta oficina en la que yo estoy archivando estos rumas y rumas de documentos, bautizos, matrimonios, que es el servicio comunitario que yo hago porque no hay quien ordene ese tipo de archivos aquí y yo lo hago, es lo que me han designado hacer”, indicó la periodista.
Medina también señaló la necesidad de privacidad durante el cumplimiento de su sanción, debido a la atención mediática que genera su presencia. “En esta oficina para tener privacía porque acá en la parroquia no quieren que se me exhiba como un león en zoológico encerrado para distracción del público en general. Yo llamo mucho la atención y esta es una parroquia. No quieren verme ahí con todos los fotógrafos con el público que viene. Si hay público desde que se sabe que yo estoy acá, viene a preguntar: ‘¿Dónde está Magaly? ¿Dónde está Magaly?’”, explicó sobre el motivo por el que realiza su labor en un espacio cerrado.
PUBLICIDAD
En su descargo, la conductora criticó la metodología utilizada para poner en duda su labor y defendió la importancia de la verificación en toda investigación.
“Yo siempre digo que cuando la gente que no es periodista se la quiera dar de investigador, tiene que instruirse un poquito, saber cuáles son las nociones básicas de la investigación. Y una de las cosas que los periodistas me van a dar la razón es verificar, verificar y verificar para que no patines y así no caigas en lo que es difamación”.
La periodista no dudó en exponer cómo es que trabaja dentro de la parroquia que le designaron para cumplir con su servicio comunitario | Instagram
Medina también recordó su experiencia previa en procesos judiciales: “A mí me han demandado mucho por difamación, pero a veces hasta sin pruebas me han ganado. Todas las pruebas a mi favor y gente que ha ganado. Increíble, pero esa es la justicia de este país. Increíble, ¿no? Ganan los que no tienen la razón. Pero bueno, ahora hay que probar todo lo que se dice”.
PUBLICIDAD
La periodista remarcó que ha dado instrucciones a su equipo legal para actuar ante cualquier acusación sin sustento. “Si van a poner en tela de juicio mi servicio comunitario, he instruido a mis abogados que tomen las medidas necesarias y correspondientes, porque hay que hacerlas contra todos aquellos también que repiten como monos entrenados”.
Por el momento, Magaly Medina no se ha referido públicamente a los nuevos detalles difundidos por Farfán en su canal digital durante su programa televisivo. La controversia sigue abierta y a la espera de pronunciamientos de las autoridades o nuevas acciones judiciales.
Más Noticias
Midagri demanda a Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori, y le exige S/340 mil de indemnización
Por presuntas irregularidades cuando fue director ejecutivo de Agro Rural, según un informe de la Contraloría. Demanda también alcanza a otros exfuncionarios de la institución, cuya falta de diligencia permitió múltiples ampliaciones indebidas para la ejecución de una obra
Destinos emergentes ganan terreno en Fiestas Patrias y expanden el impacto económico del turismo: ¿Cuáles son?
Una mayor planificación de los viajes, el crecimiento del transporte terrestre y el interés por experiencias diferentes impulsan una distribución más amplia del gasto turístico durante la temporada de Fiestas Patrias
Se reveló que Felipe Vizeu se va de Sporting Cristal tras anuncio del fichaje de Michael Hoyos
El delantero, quien posee varias nacionalidades, se incorporó a La Florida tras su paso por Newell’s Old Boys. Su llegada determinó la salida del brasileño para liberar un cupo de extranjero
Ratifican a Julio Velarde en el BCRP e IPE celebra: “Los últimos 20 años han sido buenos”
Julio Velarde tendrá un periodo más como presidente del BCRP, sumándole cinco años a los ya 20 que tiene de gestión. Ya se reunió con su décimo presidente en este periodo
Tamara Galdós, la opuesta que brilló con Perú en Copa del Pacífico de vóley, se ilusiona con el Mundial: “Llegar lo más alto posible”
La voleibolista integra la selección peruana sub 17 a los 14 años, situación que despierta interés entre los aficionados debido a la falta de jugadoras en esa posición
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD