Magaly Medina desmiente a Jefferson Farfán: se luce en parroquia y muestra cuál es su servicio comunitario

La conductora Magaly Medina y el futbolista Jefferson Farfán se muestran en una composición de imagen dividida en relación a un desmentido.

Magaly Medina rechazó las acusaciones de Jefferson Farfán sobre un supuesto incumplimiento del servicio comunitario que debe realizar tras ser sentenciada por difamación y exhibió pruebas de su trabajo en la parroquia de Surco. La periodista defendió la naturaleza de su labor y criticó la vigilancia ejercida por el exfutbolista, quien presentó un video con imágenes para cuestionar el cumplimiento de la sanción judicial.

La controversia se reactivó tras la publicación, por parte de Farfán, de un video en el que asegura haber realizado un seguimiento a la parroquia donde Medina cumple su sanción. El exjugador asegura que, en seis de las ocho fechas registradas, la periodista no habría permanecido en el lugar. El informe también cuestiona los horarios consignados en los documentos presentados ante las autoridades.

PUBLICIDAD

Jefferson Farfán publicó un reportaje de 22 minutos en el que sostiene que Magaly Medina no habría cumplido las 76 horas de trabajo comunitario que figuraban en la documentación presentada por la conductora. El material muestra imágenes registradas por el equipo del exfutbolista y plantea presuntas inconsistencias entre los registros audiovisuales y los documentos. ATV/ Magaly TV La Firme.

El descargo de Magaly Medina: archivo, privacidad y cuestionamientos

Frente a estas acusaciones, Magaly Medina utilizó sus redes sociales el 7 de julio para aclarar su situación. Explicó que su labor en la parroquia consiste en ordenar documentos y archivos, y que esa tarea le fue asignada por falta de personal en el recinto.

“Esta oficina en la que yo estoy archivando estos rumas y rumas de documentos, bautizos, matrimonios, que es el servicio comunitario que yo hago porque no hay quien ordene ese tipo de archivos aquí y yo lo hago, es lo que me han designado hacer”, indicó la periodista.

Magaly Medina revisa documentos relacionados con el servicio comunitario que cumple en una parroquia.

Medina también señaló la necesidad de privacidad durante el cumplimiento de su sanción, debido a la atención mediática que genera su presencia. “En esta oficina para tener privacía porque acá en la parroquia no quieren que se me exhiba como un león en zoológico encerrado para distracción del público en general. Yo llamo mucho la atención y esta es una parroquia. No quieren verme ahí con todos los fotógrafos con el público que viene. Si hay público desde que se sabe que yo estoy acá, viene a preguntar: ‘¿Dónde está Magaly? ¿Dónde está Magaly?’”, explicó sobre el motivo por el que realiza su labor en un espacio cerrado.

PUBLICIDAD

En su descargo, la conductora criticó la metodología utilizada para poner en duda su labor y defendió la importancia de la verificación en toda investigación.

“Yo siempre digo que cuando la gente que no es periodista se la quiera dar de investigador, tiene que instruirse un poquito, saber cuáles son las nociones básicas de la investigación. Y una de las cosas que los periodistas me van a dar la razón es verificar, verificar y verificar para que no patines y así no caigas en lo que es difamación”.

La periodista no dudó en exponer cómo es que trabaja dentro de la parroquia que le designaron para cumplir con su servicio comunitario | Instagram

Medina también recordó su experiencia previa en procesos judiciales: “A mí me han demandado mucho por difamación, pero a veces hasta sin pruebas me han ganado. Todas las pruebas a mi favor y gente que ha ganado. Increíble, pero esa es la justicia de este país. Increíble, ¿no? Ganan los que no tienen la razón. Pero bueno, ahora hay que probar todo lo que se dice”.

PUBLICIDAD

La periodista remarcó que ha dado instrucciones a su equipo legal para actuar ante cualquier acusación sin sustento. “Si van a poner en tela de juicio mi servicio comunitario, he instruido a mis abogados que tomen las medidas necesarias y correspondientes, porque hay que hacerlas contra todos aquellos también que repiten como monos entrenados”.

Por el momento, Magaly Medina no se ha referido públicamente a los nuevos detalles difundidos por Farfán en su canal digital durante su programa televisivo. La controversia sigue abierta y a la espera de pronunciamientos de las autoridades o nuevas acciones judiciales.