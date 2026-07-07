Fuerza Popular ve “positivo” que Roberto Sánchez haya admitido su derrota y no teme alianzas en el Congreso

Fuerza Popular calificó como “positivo” el reconocimiento de la derrota electoral por parte de Roberto Sánchez, ex candidato de Juntos por el Perú

Fuerza Popular, el partido de la mandataria electa Keiko Fujimori, consideró este lunes como un hecho “positivo” que el excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, haya reconocido los resultados electorales que confirman su derrota.

En diálogo con Canal N, el jefe del plan de gobierno de la formación, Marco Vinelli, expresó que el país debe iniciar una etapa enfocada en la acción y la resolución de los problemas pendientes.

“Es positivo porque necesitamos que el país entre en una etapa más bien ya de hacer las cosas”, señaló al añadir que la seguridad, el fenómeno de El Niño y la promoción de la inversión pública y privada para generar empleo son asuntos prioritarios.

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“Entonces, yo creo que es positivo que los partidos reconozcan ya los resultados oficiales, que ya los dio el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, agregó.

Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, destacó la necesidad de que el país avance hacia una etapa centrada en la resolución de problemas urgentes como la seguridad, el fenómeno de El Niño y el empleo

Sobre la coalición parlamentaria anunciada por Sánchez para “recuperar la democracia” y ejercer control político, Vinelli descartó que esto represente una preocupación para Fuerza Popular respecto a la dinámica parlamentaria.

“El Congreso es para eso: para que puedan conversar, para que puedan ellos dialogar, y van a haber un diálogo entre todos los partidos. Así que es un tema que vemos que es natural”, declaró el portavoz, quien resaltó la normalidad de los consensos y los diálogos programáticos en el Legislativo bicameral.

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Consultado sobre posibles conversaciones con Juntos por el Perú, Vinelli aseguró estar “seguro” de que “van a conversar de todas maneras”.

Sánchez explicó que los pilares de su coalición, junto a los partidos Obras y Ahora Nación, serán la justicia para las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo (2021-2022), y la libertad del exmandatario, condenado a prisión por el intento fallido de golpe de Estado.

La coalición también promueve la derogatoria de las llamadas ‘leyes procrimen’, un conjunto de normas aprobadas por el Congreso con el objetivo de frenar el crimen organizado, aunque su efecto ha sido el contrario.

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La coalición liderada por Sánchez, junto con los partidos Obras y Ahora Nación, prioriza la justicia para las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 y aboga por la libertad de Pedro Castillo

En un pronunciamiento firmado por los líderes de los tres partidos, se reconoce que el JNE haya proclamado oficialmente los resultados electorales, pero se aclara que esto “no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades” detectadas en el proceso, que según su posición, “afectaron el proceso electoral”.

Asimismo, informaron que ejercerán “un control político firme, vigilante y responsable” desde ambas cámaras legislativas para defender los derechos ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de poderes, la seguridad ciudadana y la democracia.

La coalición parlamentaria buscará restablecer la paz mediante una agenda inicial que incluye la derogatoria de las leyes que favorecen al crimen, la recuperación del derecho al referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y la seguridad jurídica, y la libertad de Castillo, una de las promesas de campaña de Sánchez.

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