Dónde ver Colombia vs Suiza HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Colombia vs Suiza por Mundial 2026.

Hoy, martes 7 de julio, Colombia y Suiza disputarán en el BC Place de Vancouver el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro presenta un escenario de máxima tensión y paridad, ya que ambos equipos llegan con argumentos sólidos en su juego, pero también afrontan bajas importantes que podrían incidir en el desarrollo del partido.

El recinto deportivo de Canadá, uno de los escenarios emblemáticos del torneo, será el marco de una batalla táctica entre dos equipos que han mostrado orden, disciplina y variantes ofensivas a lo largo de la competencia. El ganador se enfrentará al vencedor entre Argentina y Egipto.

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Dónde ver Colombia vs Suiza por octavos del Mundial 2026

El enfrentamiento entre Colombia y Suiza, programado en el BC Place de Vancouver (Canadá) contará con transmisión para Perú a través de DSports, la plataforma DGO y América TV. En suelo colombiano, el partido podrá verse por DSports, Disney+, Caracol TV y Canal RCN. En territorio suizo, la cobertura televisiva estará a cargo de M6 y RTS 2.

Por su parte, Infobae ofrecerá seguimiento digital con información previa, el desarrollo del partido y los detalles más relevantes de la jornada.

¿Cómo llegan Colombia y Suiza?

La selección de Colombia acabó invicta en la fase de grupos al sumar siete puntos producto de dos triunfos (3-1 con Uzbekistán y 1-0 con RD Congo) y un empate (0-0 ante Portugal), lo que le permitió clasificar como líder sobre los ‘lusos’. En los dieciseisavos de final, el elenco dirigido por Néstor Lorenzo venció con lo justo a Ghana por 1-0, aunque le sirvió para instalarse entre los 16 mejores de la competición.

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Eso sí, para medirse con los suizos, no estará Jhon Córdoba por lesión, por lo que Luis Suárez apunta a ser su reemplazo. Además, está la duda de James Rodríguez por un proceso gripal, de ahí que Juan Fernando Quintero podría tomar su lugar.

Daniel Muñoz ha sido una de las cartas ofensivas de Colombia en el Mundial 2026 pese a ser lateral. - créditos: REUTERS/Daniel Becerril

En tanto, la selección de Suiza terminó como líder del grupo B, por delante de Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar al sumar siete unidades. En la siguiente etapa, los ‘helvéticos’ superaron 2-0 a Argelia.

Sin embargo, el técnico Murat Yakin no podrá contar con el plantel debido debido a las lesiones de Michel Aebischer y Luca Jaquez. Sí estará el volante Johan Manzambi, una de las revelaciones del Mundial 2026 a sus 20 años.

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Johan Manzambi lleva 2 goles y 2 asistencias con Suiza en el Mundial 2026. - créditos: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

Horario de Colombia vs Suiza por octavos del Mundial 2026

El Colombia vs Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se jugará el martes 7 de julio. La transmisión comenzará a las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 16:00 horas.

Para Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, el encuentro está previsto para las 17:00 horas, mientras que en México arrancará a las 14:00 horas. En España arrancará a las 22:00 horas.

Colombia vs Suiza: posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davison Sánchez, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo

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Suiza: Gregor Kobel, Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Rubén Vargas, Johan Manzambi y Breel Embolo. DT: Murat Yakin

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Colombia y Suiza registran cuatro enfrentamientos en el historial internacional. El balance favorece al conjunto colombiano, con dos victorias, un empate y una derrota.

El único antecedente en una Copa del Mundo ocurrió en la edición de Estados Unidos 1994. El Stanford Stadium fue testigo de un triunfo ‘cafetero’ por 2-0 con las anotaciones de Hernán Gaviria y Harold Lozano.

Carlos Valderrama disputó el partido ante Suiza en el Mundial de Estados Unidos 1994. - créditos: Twitter @AntonioUbilla1