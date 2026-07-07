Susel Paredes: “El árbitro, los jueces de línea y los comentaristas son del equipo de Keiko Fujimori”

Paredes denuncia motivaciones políticas detrás del intento de inhabilitación

Susel Paredes, congresista de la República y candidata a la alcaldía de Lima Metropolitana por Ahora Nación, advirtió sobre el nuevo equilibrio de fuerzas en el país tras las recientes elecciones. “El árbitro es de su equipo, los jueces de línea son de su equipo, los comentaristas deportivos son de su equipo, todos son del mismo equipo”, afirmó al referirse a Keiko Fujimori, actual presidenta de la República. La legisladora subrayó que, en este contexto, el fujimorismo controla instituciones clave como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público.

Según relató Paredes, este dominio institucional plantea interrogantes sobre la independencia de poderes y la capacidad de fiscalización en el Estado peruano. “Si ella no toma la decisión de respetar la independencia de poderes, podría ser un gobierno autoritario”, enfatizó en entrevista con RPP, al tiempo que recordó que el fujimorismo logró estos espacios a través de alianzas parlamentarias y pactos coyunturales con otras bancadas.

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La candidata señaló que la legitimidad legal del nuevo gobierno es incuestionable, pero alertó sobre la distancia entre la legitimidad jurídica y la social. “Hay una legitimidad jurídica que la tiene, pero la legitimidad social es la que me preocupa”, puntualizó, haciendo referencia al rechazo que enfrenta Keiko Fujimori en algunas regiones y la necesidad de tender puentes para gobernar con estabilidad.

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori holds a press conference at her party's headquarters as the electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between her and candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Respecto a los resultados electorales, Paredes afirmó que su agrupación siempre los ha aceptado y consideró un error que sectores de la izquierda hayan impulsado acusaciones de fraude. Diferenció las posturas de los partidos y remarcó que en Ahora Nación se identifican como socialdemócratas, distanciándose de posiciones más radicales.

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Las declaraciones de Paredes se producen en un escenario donde la distribución del poder institucional ha sido producto de acuerdos multipartidarios en el Congreso. Recordó que el fujimorismo no ha gobernado solo, sino que ha contado con el respaldo de agrupaciones como Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, además del cerronismo, para elegir autoridades clave.

Peru's President-elect Keiko Fujimori greets supporters gathered outside her party's Popular Force headquarters, after she was officially declared the winner of Peru's presidential race by the country's electoral office, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El Congreso, la oposición y el reto de la gobernabilidad

La legisladora realizó un balance crítico de la gestión del Congreso saliente. Detalló que votó en contra de la Ley de Presupuesto durante los cinco años y cuestionó la distribución de los recursos estatales. Según Paredes, la aprobación de leyes que restringen las investigaciones de inteligencia y dificultan la persecución de delitos ha favorecido la impunidad.

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En materia parlamentaria, la candidata destacó la importancia de la disciplina y organización del fujimorismo, que le ha permitido influir en la elección de autoridades y el control de ministerios y organismos autónomos. “Han tenido la mayoría de votación en todo”, afirmó, y señaló que la gestión de alianzas será determinante en el próximo Congreso, especialmente en la elección de las presidencias de ambas cámaras.

La congresista Susel Paredes señaló en un canal digital que no postulará a la presidencia del Perú sino a la alcaldía de Lima para las próximas elecciones | Foto composición: Infobae Perú

La expectativa respecto al nuevo Parlamento es que cuente con cuadros técnicos preparados. Paredes mencionó a figuras de distintas bancadas que, según su experiencia, representan una mejora en la calidad de la representación legislativa.

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Propuestas para Lima y experiencia en gestión municipal

En cuanto a su candidatura a la alcaldía de Lima, Susel Paredes enfatizó la necesidad de coordinación con el Ejecutivo para garantizar una gestión efectiva en la capital. Explicó que Lima requiere competencias regionales, como educación y salud, para equipararse con el resto del país y fortalecer su capacidad administrativa.

Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

La candidata criticó la gestión saliente del municipio de Lima, señalando la compra de trenes como un gasto fuera de las competencias municipales y pidió que las responsabilidades sean determinadas por la Contraloría y el Ministerio Público. “¿Cómo gastas plata en algo que no puedes gastar? Porque no es tu competencia”, cuestionó.

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Paredes destacó su experiencia en la administración pública, tanto en fiscalización como en seguridad ciudadana, y presentó su equipo como una fórmula técnica y capacitada para enfrentar los desafíos de la ciudad. Subrayó el traslado de La Parada a Santa Anita como uno de los logros de su gestión anterior.

La reivindicación del legado de Alberto Fujimori fue uno de los ejes centrales de la campaña de Fuerza Popular en la primera vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategia política y eje de campaña

Sobre su perfil ideológico, Paredes reiteró su identidad como socialdemócrata y descartó etiquetas extremistas. Reconoció la dificultad de conquistar el voto limeño, mayoritariamente favorable al fujimorismo, pero afirmó contar con un equipo que ha demostrado capacidad para ordenar y transformar espacios públicos complejos.

Su propuesta central para la campaña es “Lima contra las mafias”, apoyada en su experiencia enfrentando organizaciones ilícitas en distintos distritos. La candidata aseguró que el combate a las mafias será el eje de su gestión y que la ciudad necesita una administración que priorice la seguridad y la recuperación de los espacios públicos.

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