‘Oficina de la presidenta electa’ de Keiko Fujimori evoca el despacho que Ollanta Humala creó en 2011 para cambio de mando

La ‘Oficina de la presidenta electa’, instalada la semana pasada por Keiko Fujimori tras su victoria en las elecciones generales, reactiva el modelo institucional que Ollanta Humala implementó para la transición de mando en 2011, año en que la derrotó en su primer intento por llegar al poder.
Después de la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el periodo 2026-2031, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori anunció el inicio inmediato del proceso de transferencia y la apertura de este despacho especial.
“Hoy cerramos la etapa electoral y, si bien la asunción del mando es el 28 de julio, todo el equipo se concentrará en el proceso de transferencia. Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones. Por eso hemos decidido poner en marcha la Oficina de la Presidenta Electa”, declaró en un pronunciamiento televisado.
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La estructura remite a la oficina creada por Humala en 2011, cuando el entonces mandatario entrante abrió un despacho con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el fin de facilitar la coordinación protocolar y funcional del traspaso de mando.
Ese año, el embajador Luis Chuquihuara Chil asumió la coordinación general de la dependencia. La dependencia funcionó en el Complejo Javier Pérez de Cuéllar, en el distrito de Magdalena del Mar, gracias a la Representación Permanente del PNUD, que cedió sus instalaciones.
La oficina actual de Fujimori cuenta con Miguel Torres, en representación de la plancha presidencial, y Marco Vinelli, como jefe del equipo encargado de la transferencia. “La misión será ordenar el proceso de transición para que, cuando asumamos el gobierno, sepamos con claridad dónde actuar primero, cuáles son las prioridades y cómo responder con rapidez y responsabilidad”, sostuvo la lideresa de Fuerza Popular.
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“Hoy comienza una nueva etapa para el Perú, una etapa de responsabilidad, de diálogo y de resultados; una etapa para recuperar la confianza en nuestras instituciones y volver a poner el Estado al servicio de las personas”, agregó.
La política alcanzó el sillón presidencial tras haber perdido consecutivamente frente a Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas fraude.
A diferencia los anteriores comicios, llegó a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.
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Durante la actual campaña, ha logrado el apoyo de una parte significativa del electorado con una propuesta de “mano dura” y un enfoque cada vez más conservador, además de ofrecer liderar “un gobierno que cumpla, que trabaje, que esté en la cancha”.
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