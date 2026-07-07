Campaña veterinaria gratuita para este 08 de julio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

El personal brindará recomendaciones para detectar necesidades de salud y promover el bienestar de perros y gatos (Créditos: Magnific).

La Municipalidad de Ancón organizará este miércoles 08 de julio una campaña veterinaria gratuita dirigida a vecinos que conviven con perros y gatos con el objetivo de facilitar atención preventiva y orientación básica para el cuidado en casa.

La actividad tendrá lugar de 9 a 12 horas en el 1er parque del A. H. Las Gardenias, según informó la comuna. Para una atención ordenada y segura, se pidió a los asistentes llevar a sus animales con correa, además de bozal cuando corresponda. En el caso de los gatos, o de perros pequeños, se recomendó el uso de transportadora para evitar escapes o situaciones de estrés durante el traslado.

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La iniciativa busca reforzar medidas de prevención y, a la vez, promover prácticas responsables dentro del hogar, con servicios que apuntan a la salud cotidiana y al control sanitario. El municipio convocó a los propietarios a acudir dentro del horario establecido, con el fin de acceder a los beneficios sin costo y recibir recomendaciones que faciliten una convivencia adecuada en espacios públicos.

A lo largo de la mañana, el personal a cargo ofrecerá acciones puntuales que suelen requerir seguimiento periódico. El enfoque estará puesto en reducir riesgos comunes, identificar necesidades inmediatas y brindar pautas para el manejo responsable de animales de compañía, en especial en zonas de alta circulación vecinal.

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La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 12 m. en el A. H. Las Gardenias - Créditos: Municipalidad de Ancón.

Servicios incluidos en la jornada

Desparasitación interna: aplicación destinada a apoyar el control de parásitos intestinales, con orientación sobre periodicidad y señales de alerta que los dueños deben vigilar en casa.

Antipulgas y antigarrapatas: medida preventiva para disminuir la presencia de ectoparásitos, con indicaciones para reforzar el cuidado en el entorno del animal y mantener rutinas de higiene.

Charla sobre tenencia responsable: espacio informativo con pautas sobre manejo en la vía pública, supervisión del animal, cuidado básico y convivencia segura con otras personas y mascotas.

Registro de mascotas: orientación para el empadronamiento, útil para la identificación y el orden en la comunidad, con énfasis en la importancia de contar con datos actualizados.

Consultas: atención para resolver dudas frecuentes sobre cuidados generales, controles preventivos y recomendaciones iniciales ante señales que puedan requerir evaluación veterinaria.

Se espera el cumplimiento de medidas de seguridad al momento de trasladar a los animales facilita el trabajo del equipo y reduce incidentes. La recomendación incluye mantener una sujeción adecuada, evitar aglomeraciones innecesarias y respetar el orden de atención que se establezca en el punto de encuentro.

El personal brindará recomendaciones para detectar necesidades de salud y promover el bienestar de perros y gatos (Créditos: Magnific)

¿Por qué es importante la desparasitación?

Protege la salud del animal: reduce el riesgo de diarrea, vómitos, pérdida de peso y anemia asociadas a parásitos internos.

Previene complicaciones: evita que una infestación avance y genere cuadros más difíciles de tratar.

Disminuye el contagio en casa: algunos parásitos pueden transmitirse a personas, sobre todo en hogares con niños.

Mejora el bienestar diario: un animal sin carga parasitaria suele comer mejor y mantener más energía.

Aporta a la convivencia en espacios públicos: baja la dispersión de huevos o larvas en parques y veredas.

Ayuda a un control sanitario responsable: facilita que el dueño lleve un calendario de cuidado y consulte a tiempo ante síntomas.