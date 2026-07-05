Roberto Sánchez convoca a un “frente democrático y popular” para “recuperar el derecho al referéndum”

Roberto Sánchez convocó a la creación de un “frente democrático y popular” para recuperar el derecho al referéndum y fortalecer la participación ciudadana

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, convocó este domingo a la formación de un “frente democrático y popular” para recuperar el derecho al referéndum.

Durante una conferencia de prensa en Lima, el dirigente instó a las organizaciones sociales y políticas a sumarse a una alianza que, según sus palabras, busca “afianzar la victoria del pueblo” y oponerse a visiones “mafiosas” y “mercantilistas” del Estado.

“Necesitamos hacer este frente patriótico, democrático y popular para afianzar la victoria del pueblo, para enseñar con la lucha constitucional la lucha democrática, con paz social, con justicia, pero con convicciones profundas para anteponer el derecho de nuestros pueblos a una visión mafiosa de Estado, a una visión mercantilista de los recursos naturales y a una visión que no entiende qué es la soberanía”, dijo.

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“Este proyecto es la antípoda de eso. Este proyecto es oposición a eso. Nosotros queremos democracia, justicia, verdad, trabajo, empleo, chamba, negocio, pero darle educación, salud y bien y dignidad a nuestro pueblo. Eso es el Perú pintado de verde”, agregó.

El dirigente de Juntos por el Perú llamó a organizaciones sociales y políticas a sumarse a una alianza que rechaza visiones “mafiosas” y “mercantilistas” del Estad

Sánchez aseguró que en los próximos días se consolidará una “hegemonía democrática, un frente parlamentario y un proyecto nacional de refundación de la patria” para “recuperar el derecho al referéndum para nuestros pueblos y gobernar con la voluntad y la decisión de nuestros pueblos”.

Relató haber visitado recientemente Juliaca, donde 18 personas murieron por disparos de la Policía el 9 de enero de 2023 durante la represión a las protestas contra el Gobierno. “Hemos estado empapándonos del grito de justicia de las más de cincuenta familias víctimas del Sur por los crímenes de Estado, impune hasta la fecha”, señaló.

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Asimismo, mencionó que compartió desayuno con el encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a quien volvió a calificar como “preso político secuestrado del Perú”.

“Nosotros tenemos nuestra justicia, nuestro derecho, legítimo, político, ciudadano, constitucional, a impugnar esa verdad relativa, a impugnar esa votación y mantener la inmensa alegría y esperanza que este pueblo va a ser capaz de recuperar la democracia para todos los peruanos”, añadió en referencia a la mandataria electa, Keiko Fujimori, quien lo venció en el balotaje.

Sánchez planteó la consolidación de una hegemonía democrática, un frente parlamentario y un proyecto nacional para refundar la patria, priorizando la educación, la salud y la dignidad

“Vamos a ser capaces de erradicar la discriminación, esa discriminación que nos insulta, que nos cholea, esa discriminación que nos terruquea. Pero lo vamos a hacer con profundo sentido de paz, de integración, reconciliación, pero afirmación de nuestra soberanía y nuestra identidad”, avanzó.

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Sánchez exigió a Fujimori la creación de una comisión que investigue las 50 muertes de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 para identificar y sancionar a las autoridades políticas que permitieron “el uso desproporcionado de la fuerza”.

“Mientras eso no esté con voluntad política en la mesa para identificar, sancionar y reparar con los propios familiares, no hay nada que conversar”, subrayó.

De igual modo, pidió derogar las conocidas como ‘leyes procrimen’, un conjunto de normas aprobadas en los últimos dos años en el Congreso, que según expertos han contribuido al auge del crimen organizado.