Keiko Fujimori propone que Perú ingrese al Escudo de las Américas, iniciativa de Donald Trump

La presidenta electa Keiko Fujimori anunció este domingo su intención de que Perú busque integrarse al Escudo de las Américas, la iniciativa de Estados Unidos contra los carteles de la droga, siguiendo el ejemplo de su aliado Abelardo de la Espriella, ganador de los comicios en Colombia.
“En Perú consideramos que EEUU es un país muy importante de cara a la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, para enfrentar a la criminalidad organizada”, declaró en una entrevista con El Universo.
La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) mencionó seguidamente que el líder ecuatoriano Daniel Noboa “está pensando tener algunas actividades con referencia” a este proyecto impulsado por Donald Trump.
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“Le he hecho saber que el Perú va a estar muy interesado en poder participar en las próximas reuniones”, añadió al indicar que la victoria de De la Espriella en Colombia y la suya en el país aportan “nuevos aires” a la región.
“Es muy importante cómo el mapa político de Sudamérica ha ido girando. Yo creo que los pueblos han tenido primero una mayor información y más sabiduría para poder decidir no en las personas, sino cuál es el futuro que ellos quieren”, expresó.
Sobre la posibilidad de formar un eje político andino junto a Colombia y Ecuador, Fujimori valoró el dinamismo de los cambios recientes en la región. “Los tres somos jóvenes, tenemos muchas ganas de poder intercambiar y hacer una política, sobre todo en la Comunidad Andina, donde se vea un ánimo de devolverle la paz a nuestros países y poder cooperar y trabajar todos los pueblos unidos”, afirmó.
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Trump creó en marzo pasado el Escudo de las Américas, una coalición regional para combatir el crimen organizado, en la que participan gobiernos de derecha como los de Argentina, Chile, Ecuador o El Salvador.
De la Espriella confirmó que Colombia se incorporará a la iniciativa el 7 de agosto, fecha en la que asumirá la presidencia en reemplazo de Gustavo Petro.
Noboa, por su parte, ha participado en la cumbre encabezada por Trump y destacó que la iniciativa carece de la orientación ideológica presente en el Foro de São Paulo o el Grupo de Puebla, pues se trata de una “alianza contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la minería ilegal y contra la corrupción política”.
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Fujimori se sienta en el poder luego de tres derrotas consecutivas contra a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas fraude.
A diferencia los anteriores comicios, llegó a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.
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