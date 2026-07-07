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¿Aixa Vigil fichó lesionada por Universitario?: la postura de la ‘U’ sobre estado físico de la atacante

Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo de los ‘cremas’, despejó las dudas sobre el presente de la jugadora y reveló si llegará en óptimas condiciones al inicio de la Liga Peruana de Vóley

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Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo de la ‘U’, se refirió al estado físico de la atacante nacional. (Universitario TV)

El cierre de la Copa Latina de vóley 2026 dejó un saldo positivo para la selección peruana. El equipo conocido como Perú Mundialista conquistó el título al vencer por 3-2 a Argentina en el partido decisivo del cuadrangular amistoso, consolidando así una actuación destacada en el torneo.

No obstante, el técnico Antonio Rizola expuso una preocupación relevante: tres jugadoras presentan problemas físicos al término del certamen, lo que pone en duda su presencia en la lista definitiva para la Copa Sudamericana. Entre las afectadas figura Aixa Vigil, quien, a pesar de haber tenido minutos en cancha, no alcanzó su rendimiento habitual.

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Según Rizola, el caso de Vigil es particular. La jugadora, reciente incorporación de Universitario, arrastraba molestias físicas desde su llegada a la concentración. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió limitar su participación y priorizar su recuperación, evitando exponerla a mayores riesgos.

Antonio Rizola reveló las jugadoras que se encuentran lastimadas. Créditos: El Poli.pe / Youtube.

¿Aixa Vigil fichó por Universitario lesionada?

Tras conocerse la lesión de Aixa Vigil, se generó muchas dudas sobre el estado físico de la atacante que acaba de ser fichada por Universitario de Deportes. Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo de la ‘U’, reveló si la voleibolista llegó con dolencia desde la San Martín.

“Ahí es un tema que Aixa te tendrá que responder cómo fue la historia de su lesión. Ahí lo dejo, no lo puedo contar, yo la sé. Hay una comunicación directamente de Paco Hervás con el doctor de la selección. En una o dos semanas, ella pasará una revisión con el médico del club. Queremos mantener un poco la confianza, porque realmente yo he hablado con Antonio directamente; él me ha prometido cuidar tanto a Claudia Palza como a Aixa, no exigirlas. Y me toca confiar porque siempre lo han hecho”, reveló el directivo en conversación con Universitario TV.

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También precisó que la jugadora llegará sin problemas al arranque de la Liga Peruana de Vóley, que sería el 5 de octubre.

“Entonces, tampoco me voy a meter ahorita en época de selección, pero sí hay una coordinación clara en no exigirla y que lleguen bien. Creo yo que tanto ella como Claudia van a llegar bien al inicio de la liga; son dos jugadoras muy importantes, como el resto”, reveló el directivo", añadió.

Aixa Vigil es nueva voleibolista de Universitario. Crédito: Universitario vóley.
Aixa Vigil es nueva voleibolista de Universitario. Crédito: Universitario vóley.

Universitario jugará torneo amistoso en Brasil

Universitario suma una nueva oportunidad para fortalecer su desarrollo deportivo al ser invitado a la Copa Brasilia, un torneo amistoso internacional que permitirá al equipo medirse ante elencos de alto nivel antes del inicio de la próxima temporada. A través de sus canales oficiales, la institución ‘crema’ confirmó su participación frente a Brasilia Vóley y Fluminense, ambos protagonistas de la Superliga de Brasil.

El certamen representa un desafío relevante para el plantel dirigido por Francisco Hervás. Uno de los rivales será Brasilia Vóley, conjunto que aseguró su permanencia en la máxima categoría brasileña en la última campaña. Además, existe un lazo reciente entre ambos clubes: la central Sarah Evaristo militó en Brasilia Vóley antes de reincorporarse a Universitario para la presente temporada.

Universitario jugará ante Brasilia vóley y Fluminense en el torneo amistoso Copa Brasilia. Crédito: X Universitario.
Universitario jugará ante Brasilia vóley y Fluminense en el torneo amistoso Copa Brasilia. Crédito: X Universitario.

El segundo adversario será Fluminense, equipo que alcanzó los cuartos de final en la pasada edición de la Superliga de Brasil. El club cuenta con una conexión especial con el voleibol peruano, ya que su dirección técnica está a cargo de Facundo Morando, actual seleccionador argentino y exentrenador de Alianza Lima. Durante su gestión en el equipo victoriano, Morando fue determinante en la obtención de dos títulos nacionales consecutivos y en el logro del tricampeonato histórico para la institución.

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