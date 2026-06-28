Kenji evita saludar a Keiko Fujimori por su virtual triunfo electoral y reitera distancia: “Cero política”

El excongresista estuvo presente en la marcha del Orgullo en Lima y reafirmó su alejamiento de la política, mientras el conteo electoral alcanza el 99,990 % y sitúa a su hermana a un paso de Palacio de Gobierno

El empresario y excongresista Kenji Fujimori evitó felicitar este sábado a su hermana y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ante su virtual triunfo en las elecciones, con un escrutinio que alcanza el 99,990 % y le otorga el 50,134 % de los votos.

El menor de los Fujimori fue abordado por La Roro mientras participaba en la marcha del Día del Orgullo en Lima, donde algunos asistentes le solicitaron intervenir en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI.

Consultado por un reportero sobre un posible saludo a su hermana, quien se encuentra en el umbral de Palacio de Gobierno luego de perder en tres ocasiones previas, Kenji respondió de manera breve. “Nosotros no tocamos (política), cero política”, dijo.

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En cambio, detalló el motivo de su presencia en el evento, el cual se ha consolidado durante las últimas dos décadas como la mayor concentración multitudinaria del país. “La marcha de la diversidad nació en el año 1969 en Nueva York a raíz de la represión de la policía hacia la comunidad. Y acá en el Perú, en 2005, ya se empieza a oficializar”, siguió.

El excongresista, expulsado de Fuerza Popular en 2018, mantiene distancia de su hermana desde entonces, aunque ambos se reencontraron tras la muerte de su padre, Alberto Fujimori, en 2024

El exlegislador, dedicado actualmente a la actividad privada y conductor de un podcast en redes sociales, ya había anticipado que no apoyaría a ningún candidato en la segunda vuelta ni regresaría a la política.

Kenji, el candidato más votado en las elecciones legislativas de 2011 y 2016, fue expulsado en 2018 de Fuerza Popular tras negarse a respaldar una moción que buscaba destituir al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, con quien había buscado un acuerdo para lograr el indulto de su padre.

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Desde entonces mantuvo distancia con su hermana, aunque, tras la muerte del exdictador Alberto Fujimori (1938-2024), ella declaró que se había cumplido uno de los últimos deseos de su padre: “tenerlos otra vez reunidos”.

En junio de 2018, el menor de la familia fue inhabilitado por el Congreso, entonces controlado por Fuerza Popular, y perdió la inmunidad parlamentaria para ser procesado por tráfico de influencias en el contexto de las negociaciones que derivaron en el indulto presidencial a su padre en diciembre de 2017.

En febrero de 2024, fue condenado en segunda instancia a cuatro años y seis meses de prisión suspendida (sin ingreso a la cárcel) por ese caso.

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Keiko Fujimori lidera el escrutinio, según ONPE, con el 50,134 % de los votos, diferencia mínima frente a Roberto Sánchez

La candidata, por su parte, ha indicado que “entiende y comprende” la postura de su hermano de mantenerse al margen. “Yo creo que él hace varios meses señaló que quería alejarse de la política, me parece natural y consecuente el mensaje que ha dado”, indicó en Radio Exitosa.

Según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 99,990 % de actas procesadas, Fujimori obtiene el 50,134 % de los votos, lo que representa 9.222.365 sufragios, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), alcanza el 49,866 %, con 9.173.053 votos.

A diferencia los anteriores comicios, Keiko llegó a esta elección sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

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