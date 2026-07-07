¿Depósito a plazo fijo o cuenta de ahorro? Qué conviene para tu gratificación de julio

Estas tasa de depósitos a plazo fijo aún no se actualizan en la SBS, pero son las que están vigente en Cajas Municipales y Rurales. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Andina

Los trabajadores privados deberán recibir su gratificación hasta máximo este miércoles 15 de julio. Como se recuerda, los empleados recibirán un monto equivalente extra equivalente al sueldo, más un bono por el aporte a EsSalud (9 %) o por el pago de una EPS (6,75 %).

Si bien una parte usará el monto para pagar deudas, y muy pocos para darse un gusto, otro porcentaje buscará ahorrar este monto, sobre todo frente a contextos futuros que podrían ser adversos, como el fenómeno de El Niño.

Los opciones más sencillas para los peruanos es colocar el dinero en una cuenta bancaria o en el sistema financiero. Las más comunes son el depósito a plazo fijo y las cuentas de ahorro. Entre estas dos, si uno no necesita el dinero en el futuro próximo puede apostar por un plazo fijo, con tasas de hasta 5,70 %; en cambio las cuentas de ahorro están llegando a 4, 80 %. Ambos son datos al 7 de julio de 2026.

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El presidente de la Comisión de Economía del Congreso explicó la medida promovida. (Fuente: RPP)

Depósito a plazo fijo

Según el portal Compara Bien, así se encuentran las tasas de interés para plazos de un año.

Caja Los Andes tiene su plazo fijo con 5,70% de tasa de interés en plazos de un año.

La campaña “Decidir bien, te paga más” de Surgir tiene su plazo fijo con 5,30% de tasa de interés en plazos de un año.

El Depósito a Plazo Fijo Digital de Efectibak tiene su plazo fijo con 5,25% de tasa de interés en plazos de un año.

La campaña “Relámpago Imperial” de Caja Municipal Cusco tiene su plazo fijo con 5,00% de tasa de interés en plazos de un año.

La campaña Depósito a Plazo Fijo de Caja Municipal Cusco tiene su plazo fijo con 5,00% de tasa de interés en plazos de un año.

Financiera OH tiene su plazo fijo DPFoh! con 5,00% de tasa de interés en plazos de un año.

Bancom tiene su plazo fijo con 4,85% de tasa de interés en plazos de un año.

La campaña “En un año todo puede ser mejor” de Compartamos Banco tiene su plazo fijo con 4,65% de tasa de interés en plazos de un año.

El Depósito a Plazos de Financiera Confianza tiene su plazo fijo con 4,50% de tasa de interés en plazos de un año.

Mibanco tiene su plazo fijo con 4,50% de tasa de interés en plazos de un año.

Banbif tiene su cuenta a plazo con 4,30% de tasa de interés en plazos de un año.

Banco Ripley tiene su depósito a plazo con 4,25% de tasa de interés en plazos de un año.

Alfin Banco tiene su depósito a plazo fijo campaña con 4,25% de tasa de interés en plazos de un año.

La campaña Ahorromás Soles de Caja Ica tiene su plazo fijo con 4,00% de tasa de interés en plazos de un año.

Banco Falabella Perú tiene su plazo fijo con 4,00% de tasa de interés en plazos de un año.

Así están las tasas de interés em julio para depósitos a plazo fijo de un año en las entidades financieras peruanas. - Crédito Andina

Después, entidades financieras que ofrecen por debajo de 4,00% son las siguientes.

Banco BBVA S.A. tiene su depósito a plazo en soles con 3,55% de tasa de interés en plazos de un año.

Financiera Qapaq S.A. tiene su plazo fijo con 3,50% de tasa de interés en plazos de un año.

Caja Metropolitana de Lima tiene su cuenta a plazos con 3,40% de tasa de interés en plazos de un año.

Caja Piura tiene su ahorro a plazo fijo con 3,00% de tasa de interés en plazos de un año.

Caja Huancayo tiene su Ahorro Clásico con 2,90% de tasa de interés en plazos de un año.

Caja Huancayo tiene su Ahorro Cash con 2,85% de tasa de interés en plazos de un año.

Financiera CrediScotia tiene su depósito a plazo con 2,80% de tasa de interés en plazos de un año.

Compartamos Banco tiene su plazo fijo con 2,80% de tasa de interés en plazos de un año.

Caja Municipal Tacna tiene su ahorro a plazo fijo con 2,70% de tasa de interés en plazos de un año.

Caja Municipal Ica tiene su Fondo de Jubilación con 2,50% de tasa de interés en plazos de un año.

Caja Trujillo tiene su plazo fijo con 2,50% de tasa de interés en plazos de un año.

Caja Prymera tiene su depósito a plazos fijos con 2,50% de tasa de interés en plazos de un año.

Caja Municipal Cusco tiene su plazo fijo con 2,00% de tasa de interés en plazos de un año.

El Depósito a Plazo Fijo de Financiera ProEmpresa tiene su plazo fijo con 1,60% de tasa de interés en plazos de un año.

Banco GNB Perú tiene su plazo fijo con 1,25% de tasa de interés en plazos de un año.

Alfin Banco tiene su depósito a plazo fijo con 1,20% de tasa de interés en plazos de un año.

Banco de Crédito del Perú (BCP) tiene su cuenta a plazo con 0,20% de tasa de interés en plazos de un año.

Depósito a plaza fijo. (Foto referencial)

Cuentas de ahorros

Por otro lado, si no busca tener inmovilizado tu dinero, las cuentas de ahorro tampoco se quedan tan atrás con sus tasas de interés. Estas son las que más ofrecen:

Banco Ripley tiene su cuenta de ahorros Ahorros Plus con 4,80% de tasa de interés.

Caja Municipal Cusco tiene su cuenta de ahorros de la campaña Ahorra y Gana con 4,75% de tasa de interés.

Compartamos Banco tiene su cuenta de ahorros de la campaña WOW Digital con 4,60% de tasa de interés.

Financiera CrediScotia tiene su cuenta de ahorros Cuenta Imparable con 4,60% de tasa de interés.

Mibanco tiene su cuenta de ahorros Cuenta Full Ahorro con 4,50% de tasa de interés.

Banco GNB Perú tiene su cuenta de ahorros Cuenta Ahorro Rolando con 4,50% de tasa de interés.

Alfin Banco tiene su cuenta de ahorros AhorroMeta Digital con 4,50% de tasa de interés.

Efectibank tiene su cuenta de ahorros digital con 4,50% de tasa de interés.

Banco Falabella Perú tiene su cuenta de ahorros Cuenta Ahorro Clásico con 4,00% de tasa de interés.

Banbif tiene su cuenta de ahorros digital con 4,00% de tasa de interés.

Financiera OH tiene su cuenta de ahorros AhorraMás con 4,00% de tasa de interés.